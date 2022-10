Neusalza besiegt auch Sebnitz Die Neusalzaer haben ihren dritten Sieg in Serie eingefahren.

Zunächst drückte Benjamin Wendschuh eine Ecke von Philipp Mühlmann über die Linie (8.). Anschließend parierte Dominik Oppitz im Gästetor gut gegen Tobias Draßdo (12.). Eine Mühlmann Eingabe versenkte Lukaš Bouška abgefälscht zum 2:0 (17.). Damit waren die Weichen schon früh auf einen Neusalzaer Sieg gestellt. Die Gäste antworteten aber schnell. Eine Flanke von Leon Hausdorf versenkte Adrian Hesse zum Anschluss (19.). Davon waren die Platzherren unbeeindruckt. Nach Foul an Louis Rudolph legten sich Lukaš Bouška und Philipp Mühlmann den Ball zurecht. Lukaš Bouška täuscht an und Philipp Mühlmann verwandelte den fälligen Freistoß abgefälscht zum 3:1 im Gästetor (28.). Großchancen der Neusalzaer FSV Spieler Philipp Mühlmann (30.), Louis Rudolph und Lukaš Bouška (38.), Patrick Rangel Mendes (40.) und Tobias Draßdo (41.) führten nicht zum Erfolg. Die Sebnitzer meldeten sich in Person von Garbor Zirkel noch vor der Pause zu Wort. Dessen Schuss parierte allerdings Dominic Schiring (45. +1). Auch der zweite Durchgang war eine klare Angelegenheit. Nach Balleroberung von Louis Rudolph und Patrick Rangel Mendel verwandelt FSV Kapitän Tobias Draßdo die Ablage des Brasilianers zum 4:1 (55.). Neusalzas Patrick Do Nascimento Silva verfehlte nach einer Stunde das Sebnitzer Tor knapp (60.). Nur kurz darauf scheiterte Vincent Jarmer, nach einem seiner Sololäufe, an BSV Torsteher Dominik Oppitz und FSV Offensivmann Philipp Mühlmann nagelte den Ball überhastet an den Torpfosten (61.). Auf der anderen Seite bediente Robert Sich seinen BSV Kollegen Adrian Hesse, welcher FSV Keeper Dominic Schiring und dem Torpfosten scheiterte (67.). In der 68. Minute verwandelte Tobias Draßdo, nach Foulspiel an Lukaš Bouška, eine Freistoß sehenswert zum 5:1 (68.). Eine Bouška Flanke landete am BSV Pfosten (74.). Nur kurz darauf nahm Patrick Rangel Mendes eine Draßdo Zuspiel auf und jagte den Ball zum nächsten Neusalzaer Traumtor in den Maschen (79.). Kurz vor Schluss setzte der eingewechselte Oleksandr Lysenko den Ball noch an den Torwinkel (87.). Am Ende war der Neusalzaer Sieg in dieser Höhe mehr als verdient. (gs)