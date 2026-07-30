Neusalza auf der Siegerstraße

Turniersieger 2026 - FSV 1990 Neusalza-Spremberg – Foto: Michelle Kroker

Die Männer des FSV 1990 Neusalza-Spremberg haben sich trotz Startschwierigkeiten den Titel beim heimischen Derby-Cup gesichert. Nach einem 0:0 im Auftaktspiel gegen den SV Post Germania Bautzen sicherte sich der Landesliga-Aufsteiger mit einem 10:9 nach Elfmeterschießen einen Zusatzpunkt. Anschließend besiegten die FSV-Kicker den SV Neueibau mit 4:1. Zuvor hatten die Neueibauer bereits mit 2:3 gegen den SK Sluknov verloren. Alle teilnehmenden Mannschaften konnten nicht auf ihren besten Kader zurückgreifen, denn die Urlaubszeit macht sich im Amateurfußball deutlich bemerkbar.

Das vierte Turnierspiel zwischen dem SK Sluknov und dem SV Post Germania Bautzen endete 1:1. Auch diesmal unterlagen die Bautzner im Elfmeterschießen, sodass sich die tschechischen Gäste den Zusatzpunkt sicherten. Im Spiel zwischen dem Oberlausitzer Kreismeister SV Neueibau und dem Westlausitzer Vize-Kreismeister SV Post Germania Bautzen sicherte der beste Spieler des Turniers den Bautznern mit seinem Treffer die Punkte und damit Platz drei. Anton Stehr hieß der Torschütze, der mit einem Hackentreffer zugleich auch das schönste Tor des Turniers erzielte. Die Entscheidung über den Turniersieg fiel im letzten Spiel zwischen dem FSV 1990 Neusalza-Spremberg und dem SK Sluknov. Beide Mannschaften hatten vor der Begegnung fünf Punkte auf dem Konto. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entschieden die Gastgeber die Partie nach dem Seitenwechsel für sich. Zwischen den Treffern zwei und drei von FSV-Neuzugang Tobias Svoboda, der sich mit seinem Dreierpack zugleich die Torjägerkrone des Turniers sicherte, erzielte auch Paul Jockusch einen Treffer. Damit verteidigten die Neusalzaer ihren Titel erfolgreich. Zum besten Torhüter des Turniers wurde Neusalzas Keeper Michal Svoboda gewählt.