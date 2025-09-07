Toni Peric (rechts) und der TSV Neusäß ließen sich auch von der DJK Lechhausen nicht stoppen. – Foto: Marcus Merk

Neusäß marschiert weiter Der Aufsteiger mischt weiter vorne mit +++ Welden baut seine Serie aus +++ Kissing bleibt auswärts eine Macht +++ Merching setzt seine Siegesserie in Schwabegg fort +++ Michael Kohler schießt den TSV Bobingen II mit drei Elfmeter-Toren zum ersten Saisonsieg +++ Ottmarshausen und Diedorf rutschen unten rein Verlinkte Inhalte KL Augsburg Türk Königs. SV Mering II Kissinger SC Schwabegg + 13 weitere

In der Kreisliga Augsburg sorgt der Aufsteiger TSV Neusäß weiter für Schlagzeilen. Die Lohwald-Kicker feierten im sechsten Spiel den fünften Erfolg und bleiben Spitzenreiter Merching auf den Fersen. Der TSV Welden schiebt sich dank des dritten Siegs in Folge unter die Top sechs. Dagegen rutschten der SV Ottmarshausen und der TSV Diesdorf unten rein. Zuhause hat der Kissinger SC in drei Auftritten erst vier Punkte geholt. Aber auswärts schlägt die Mannschaft so richtig zu. Beispielsweise mit einem 4:0 beim SV Türkgücü Königsbrunn. Ähnlich souverän gestaltete Spitzenreiter Merching seine Vorstellung in Schwabegg und baute mit einem 4:1-Erfolg die Siegesserie auf sieben Partien aus.

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr. Bereits nach acht Minuten brachte Aladin Halilovic die Neusässer in Führung. Nur zwei Minuten später stellte Mustafa Mujezinovic auf 2:0. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang sorgte Toni Peric dann nach rund einer Stunde für die Entscheidung. Die Hausherren spielten das Ergebnis souverän bis zum Ende runter. Für den Aufsteiger war es der fünfte Sieg in Folge. Das Torverhältnis von 16:3 kann sich ebenfalls sehen lassen. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Sebastian Eder (Holzkirchen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Aladin Halilovic (8.), 2:0 Mustafa Mujezinovic (12.), 3:0 Toni Peric (59.)

Die Diedorfer mussten sich beim Aufsteiger erneut geschlagen geben und warten jetzt seit fünf Spielen auf einen Dreier, lediglich zum Auftakt gegen Ottmarshausen gab es einen Sieg. Dabei ging es gleich ganz schlecht los für die Gäste. In der ersten Spielminute gingen die Hausherren in Führung. Der Ex-Neusäßer Teeo Pejazic legte für Seod Hikmet Hassan auf und der erzielte die frühe Führung. Kurz vor der Pause erzielten die Augsburger dann das 2:0 durch Kirill Savkin. Der zweite Durchgang war dann von Zweikämpfen geprägt, insgesamt gab es fünf Gelbe Karten nach der Halbzeitpause. Am Ergebnis änderte sich allerdings nichts mehr. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Helmut Bößhenz (Neuburg) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Seod Hikmet Hassan (1.), 2:0 Kirill Savkin (39.)

Die Bobinger U23 (weiße Trikots) gewann das Kellerduell beim ASV Hiltenfingen und fuhr den ersten Dreier der Saison ein. – Foto: Hieronymus Schneider

In einem spannenden Kreisliga-Duell setzte sich die Bezirksliga-Reserve des TSV Bobingen mit 3:2 gegen den ASV Hiltenfingen durch. Michael Kohler eröffnete das Scoring per Elfmeter in der 26. Minute und erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0. Maximilian Ott brachte Hiltenfingen in der 63. Minute zurück ins Spiel, doch Kohler verwandelte erneut einen Elfmeter zum 3:1. Agon Ismajli sah die Gelb-Rote Karte für Hiltenfingen. In der Nachspielzeit traf Valentin Schmid per Elfmeter zum 2:3, doch die Zeit reichte nicht für mehr.

Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Michael Kohler (26. Foulelfmeter), 0:2 Michael Kohler (29.), 1:2 Maximilian Ott (63.), 1:3 Michael Kohler (72. Foulelfmeter), 2:3 Valentin Schmid (90.+3 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Agon Ismajli (68./ASV Hiltenfingen)

In einem einseitigen Duell setzte sich der TSV Göggingen klar mit 3:0 gegen den SV Hammerschmiede durch. Phillip Schmid eröffnete in der 19. Minute den Torreigen nach einer präzisen Vorlage von Maximilian Pfeifer. Nur drei Minuten später erhöhte John Aßbeck auf 2:0, unterstützt von Felix Herzog. Trotz mehrerer Chancen, darunter für Ljubomir Marijanovic und Felix Herzog, blieb der SV ohne Tor. In der Schlussphase traf Philipp Huckenbeck zum 3:0, vorbereitet von Yannick Schlotthauer.

Schiedsrichter: Marko Terzic (Augsburg) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Phillip Schmid (19.), 0:2 John Aßbeck (22.), 0:3 Philipp Huckenbeck (89.)

Der Kissinger SC demonstrierte seine Auswärtsstärke und gewann beim SV Türkgücü Königsbrunn deutlich. – Foto: Rudi Fischer

Der höchste Sieg am siebten Spieltag geht auf das Konto des Kissinger SC. Doch Spielertrainer Franko Berglmeir wollte dieses 4:0 nicht überbewerten: „Wir sind gerüstet für die nächsten Aufgaben, die wohl schwerer werden. Wir haben uns heute das Leben selber schwer gemacht. Das Ergebnis geht absolut in Ordnung.“ Vor allem in der ersten Halbzeit, als lediglich Julian Zeiske traf, habe der SC so manches Erfolgserlebnis verpasst. „Das Ergebnis ist wichtig für die Stimmung. Zu Null zu spielen, das ist immer positiv für die ganze Mannschaft.“ Zeiske macht sein halbes Dutzend an Saisontoren voll, dann waren auch noch Niko Pitsias und Leon Seiler erfolgreich. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Julian Zeiske (35.), 0:2 Julian Zeiske (50.), 0:3 Niko Pitsias (52.), 0:4 Leon Seiler (66.)

Da setzen die Merchinger ihre makellose Erfolgsserie mit einem 4:1 in Schwabegg in beeindruckender Weise fort und dennoch sagt hinterher Trainer Günter Bayer: „Da freut man sich gar nicht mehr so richtig über den Sieg.“ Was hat ihm den Jubel vermiest? Es war ein Zwischenfall, bei dem ein 15-jähriger Assistent des Schiris an der Seitenlinie umkippte. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Ein Zuschauer, der die Berechtigung dazu hatte, sprang ein. An der Leistung seiner Leute hatte Bayer nichts auszusetzen: „War absolut verdient, war hart erkämpft, vielleicht ein Tor zu hoch.“ Den Elfmeter, den Yannik Mayr für Schwabegg verwandelte, bezeichnete er als zweifelhaft. Nach der Pause waren die Gäste deutlich überlegen. Julian Schmid nutzte erst einen Foul- und dann einen Handelfmeter. Sein Teamkollege Moritz Willis hatte den Torreigen eröffnet und beendete ihn mit dem Treffer zum 4:1 auch. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Konstantin Riegel (Langweid) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Moritz Willis (4.), 1:1 Yannik Mayr (23. Foulelfmeter), 1:2 Julian Schmid (49. Foulelfmeter), 1:3 Julian Schmid (79. Foulelfmeter), 1:4 Moritz Willis (90.)

In einem wilden Spiel unterlag der SVO knapp und kassiert die dritte Niederlage in Folge. Dabei ging es gut los für die Gäste. Nach einem Foul von Pfersees Eren Sölen traf Marius Hackl per Foulelfmeter bereits nach sechs Minuten zur Gästeführung. Doch die Augsburger drehten noch im ersten Durchgang die Partie. Nach 23 Minuten dürfte auch Pfersees Torjäger Jonathan Bommas vom Punkt ran und verwandelte. Nach rund einer halben Stunde stellte Sebastian Teya auf 2:1. Im zweiten Durchgang hatten zunächst die Gastgeber die besseren Chancen, doch es blieb beim 2:1. In der Schlussphase wurde es nochmals hektisch. Erst sah Ottmarshausens Franz Sielemann in der 88. Minute die Gelb-Rote Karte nach einem Foulspiel. Nur eine Minute später musste Teamkollege Danijel Milicevic mit einer Zeitstrafe runter. In der Nachspielzeit erhielt auch Pfersees Maximilian Ebert noch eine Zeitstrafe, doch am Ergebnis änderte das nichts mehr. „In der zweiten Hälfte war das Spiel sehr zerfahren und von vielen Unterbrechungen geprägt, sodass spielerisch auf beiden Seiten nicht mehr viel zustande kam. Am Ende haben wir es jedoch geschafft, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen und die verdienten drei Punkte zuhause zu behalten“, analysierte Pfersees Coach Paolo Maiolo. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Stefan Ebenbeck (Hollenbach) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Marius Hackl (6. Foulelfmeter), 1:1 Jonathan Bommas (23. Foulelfmeter), 2:1 Sebastian Teya (31.)

Gelb-Rot: Franz Sielemann (88./SV Ottmarshausen)