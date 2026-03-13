Neuruppins Machtwort und ein Blankenfelder Torfestival Der 18. Spieltag in der Brandenburgliga: Der Tabellenführer trotzt Unterzahl im Topspiel, während der BSC Preußen 07 gegen Altlüdersdorf überzeugt. von LS · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Diemo Nimptsch

Der heutige Auftakt zum 18. Spieltag der Brandenburgliga bot den Zuschauern zwei grundverschiedene Begegnungen, die jedoch beide von hoher Intensität geprägt waren. Während der Spitzenreiter in einem nervenaufreibenden Duell gegen einen direkten Verfolger seine Ambitionen untermauerte, demonstrierte im zweiten Spiel ein Team aus dem Tabellenmittelfeld seine offensive Durchschlagskraft und sorgte für klare Verhältnisse im Kampf um die Platzierungen.

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Die Gäste aus Brandenburg erwischten den besseren Start in die zweite Hälfte, als Tim Dethloff in der 48. Minute den Führungstreffer zum 0:1 erzielte. Die Partie nahm eine entscheidende Wendung, als Tizian Lück vom Brandenburger SC Süd 05 in der 54. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Der Tabellenführer nutzte die Unruhe in der gegnerischen Defensive sofort aus: Marco Antonio Paranhos da Silva Junior markierte in der 56. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Anton Bryzhchuk nur 60 Sekunden später in der 57. Minute das Spiel zum 2:1 drehte. Nur zwei Minuten nach seinem Tor schwächte sich Neuruppin jedoch, als Marco Antonio Paranhos da Silva Junior in der 59. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Trotz der nun herrschenden personellen Gleichzahl behielten die Hausherren die Kontrolle und Jannis Neumann sorgte in der 70. Minute mit dem 3:1 für die endgültige Entscheidung.

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Der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow feierte gegen den SV Altlüdersdorf einen Heimsieg, der maßgeblich von einer herausragenden Einzelleistung geprägt war. David Nieland eröffnete den Torreigen in der 14. Minute mit dem 1:0. Zwar gelang den Gästen durch Marcel Horchert in der 19. Minute der schnelle Ausgleich zum 1:1, doch Blankenfelde-Mahlow ließ sich nicht beirren. Erneut war es David Nieland, der in der 37. Minute per Foulelfmeter die 2:1-Führung wiederherstellte. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gastgeber das Geschehen. Christopher Evans erhöhte in der 50. Minute auf 3:1, gefolgt vom Treffer zum 4:1 durch Marvin Westenberger in der 57. Minute. Den Schlusspunkt seiner beeindruckenden Leistung setzte David Nieland in der 62. Minute mit seinem dritten Tor zum 5:1. In der Schlussphase gelang dem SV Altlüdersdorf durch Kelvin Adomah in der 85. Minute lediglich noch der Treffer zum 5:2-Endstand. ---

Am Samstagnachmittag fordert der Tabellenzweite den Neunten heraus. Stahl Brandenburg ist der erste Verfolger des Spitzenreiters und darf sich im Titelrennen keinen Patzer erlauben. Doch Vorsicht ist geboten: Das Hinspiel verloren die Brandenburger mit 1:2 gegen Ahrensfelde. Die Gäste wissen also genau, wie man den Favoriten ärgert. Für Stahl ist dieses Spiel eine Frage der Ehre und der Ambition. ---

Der 1. FC Frankfurt belegt mit 29 Punkten den dritten Rang und stellt mit einer Tordifferenz von +22 die gefährlichste Offensive der Liga. Miersdorf/Zeuthen, aktuell auf Platz sieben, reist mit einer schweren Last an die Oder: Im Hinspiel wurden sie mit 0:4 regelrecht deklassiert. Schaffen es die Gäste diesmal, den Frankfurter Sturmlauf zu stoppen, oder setzt der Favorit seinen Marsch Richtung Spitze unaufhaltsam fort? ---

Für das Schlusslicht aus Petershagen/Eggersdorf zählt nur noch die Hoffnung. Mit lediglich elf Punkten auf dem Konto ist die Lage prekär. Sachsenhausen hingegen steht zwar auf Platz elf, verfügt aber über ein beeindruckend positives Torverhältnis. Das Hinspiel endete 2:0 für den TuS. Petershagen muss über sich hinauswachsen, um in diesem ungleichen Duell zu bestehen und den Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. ---

Morgen, 15:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union TSG Einheit Bernau TSG Bernau 15:00 live PUSH

Ein Duell auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer in Fürstenwalde. Der Tabellenfünfte empfängt den Sechsten. Nur zwei Punkte trennen diese beiden Mannschaften voneinander. Dass hier Nuancen entscheiden werden, zeigte bereits das Hinspiel, das mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden endete. Es ist ein direktes Kräftemessen um die Vorherrschaft im oberen Tabellendrittel, geprägt von taktischer Disziplin und unbändigem Willen. --- Morgen, 15:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 Werder Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg 15:00 PUSH Werder steht gesichert auf dem zehnten Platz, während Oranienburg als Tabellenvierzehnter mit dem Rücken zur Wand steht. Die Gäste brauchen dringend Befreiungsschläge im Abstiegskampf. Doch der Werderaner FC hat das Hinspiel mit 3:1 souverän für sich entschieden. Oranienburg muss die Wut aus den vergangenen Wochen in Energie umwandeln, um gegen die stabilen Werderaner zu bestehen. ---