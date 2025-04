Neuruppin überrascht Altlüdersdorf – Klosterfelde baut Führung aus

Im Duell zeigte sich der MSV 1919 Neuruppin kaltschnäuzig. Vor 207 Zuschauern verlief die erste Halbzeit torlos. Dann schlug die Stunde von Julian-Elias Renner. Mit einem Doppelschlag binnen acht Minuten brachte er die Gäste in Führung: Zunächst traf Renner in der 56. Minute zum 1:0, ehe er in der 64. Minute nachlegte und das 2:0 erzielte. Die Entscheidung fiel in der 86. Minute, als Lennart Jäger auf 3:0 erhöhte. Der späte Anschlusstreffer durch Ceif Ben-Abdallah in der zweiten Minute der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik.

