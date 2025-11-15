Neuruppin gewinnt Spitzenspiel in letzter Minute, 4:4 in Fürstenwalde

– Foto: Jan Ahlschläger

Der heutige erste Teil des 11. Spieltags in der Brandenburgliga hatte es in sich: Sechs Spiele und gleich mehrere Wendungen. Tabellenführer Neuruppin siegte in Brandenburg spät, während Fürstenwalde und der Brandenburger SC Süd 05 in torreichen Partien punkten. Frankfurt drehte nach Rückstand auf, und auch Bernau meldete sich zurück.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

In einem intensiven und taktisch geprägten Spiel entschied ein später Treffer das Duell zwischen Schöneiche und Bernau. Tom Gericke erzielte in der 73. Minute das Tor des Tages und sicherte der Mannschaft drei wichtige Punkte. Für Germania war es dagegen die siebte Saisonniederlage – das Team steckt weiter im unteren Tabellendrittel fest. ---

In einer spektakulären Begegnung trennten sich Fürstenwalde und Sachsenhausen mit 4:4. Schon zur Pause stand es 1:3 – Andor Müller traf in der 13. Minute per Foulelfmeter, Justin Komossa erhöhte in der 20. Minute, ehe Erik Steinmetz in der 26. Minute per Strafstoß verkürzte. Jan-Paul Platte stellte in der 42. Minute den alten Abstand wieder her. Nach der Pause kämpfte sich der FSV zurück: Yvan Ghilslain Ngoyou traf doppelt in der 54. und 76. Minute, bevor Timo Hirschle in der 77. Minute für TuS erneut vorlegte. Doch kurz vor Schluss sorgte Ingo Wunderlich in der 88. Minute für den Ausgleich. Ein wildes Spiel, das beiden Teams viel abverlangte. ---

Der 1. FC Frankfurt feierte einen furiosen Auswärtssieg. Lennox Liebner traf früh in der 7. Minute, ehe Alexander Möhl in der 13. Minute für Werder ausglich. Moritz Markowski brachte die Gastgeber in der 40. Minute sogar in Führung, doch Marcel Georgi drehte die Partie mit Treffern in der 42. und 60. Minute. Dazwischen und danach schlug Danny Mank doppelt zu – in der 56. und 62. Minute. Ein starker Auftritt der Gäste. ---

Spitzenreiter Neuruppin hat Moral bewiesen. Nach einem Rückstand durch Erik Sauer in der 52. Minute drehte das Team von Trainer Dietmar Demuth das Spiel in der Schlussphase. Rafael Conrado Prudente traf in der 72. Minute zum Ausgleich, Jannik Niklas Schröder erzielte in der 90.+3 Minute den späten Siegtreffer. Für Aufsteiger Stahl, bei dem der Traum vom Punktgewinn platzte, war es bereits die fünfte Saisonniederlage – Neuruppin dagegen hat weiter die Tabellenführung inne. ---

Im Duell teilten sich beide Teams die Punkte. Alpha Njie brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung, ehe Alexander Eirich in der 42. Minute für Ahrensfelde ausglich.Altlüdersdorf verpasste damit den Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Ahrensfelde bleibt mit 16 Punkten im gesicherten Mittelfeld. ---

Der Brandenburger SC Süd 05 ist erster Verfolger des Tabellenführers. Nach einer zähen ersten Halbzeit erlöste Joel Maurice Fels die Heimfans in der 74. Minute mit dem 1:0. In der Nachspielzeit erhöhte Can Cinar (90.+1 Minute) auf 2:0. Brandenburg hält den Druck auf Neuruppin aufrecht. Für Aufsteiger Miersdorf/Zeuthen war es die fünfte Saisonniederlage – dennoch bleibt das Team im oberen Tabellendrittel. ---