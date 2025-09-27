Neuruppin bleibt unantastbar, Stahl Brandenburg gibt 2:0 aus der Hand

Germania Schöneiche feierte den ersten Saisonsieg und schaffte damit ein wichtiges Lebenszeichen im Tabellenkeller. Schon in der 27. Minute platzte der Knoten, als Aaron Marcel Weber seine Mannschaft in Führung brachte. Kurz darauf folgte die stärkste Phase der Gastgeber: Florian Schulte verwandelte in der 37. Minute einen Elfmeter sicher und legte nur vier Minuten später das 3:0 nach. Damit war die Partie früh in ihre entscheidende Richtung gelenkt. Ahrensfelde kam zwar nach der Pause durch Alexander Eirich in der 54. Minute zum Anschluss, doch mehr war nicht drin. ---

Vor 90 Zuschauern entwickelte sich in Bernau ein zähes und kampfbetontes Spiel, in dem lange kein Team den entscheidenden Stich setzen konnte. Beide Mannschaften suchten die Lücken, ohne die ganz große Durchschlagskraft zu entwickeln. Umso größer war die Erleichterung, als Artur Sajfutdinov in der 72. Minute traf und damit den viel umjubelten Siegtreffer markierte. Bernau belohnte sich für seinen Einsatz und kletterte mit dem knappen 1:0-Erfolg in die obere Tabellenhälfte, während Frankfurt nach einer ordentlichen Leistung ohne Punkte die Heimreise antreten musste. ---

Ein echtes Auf und Ab erlebten die Zuschauer in Petershagen/Eggersdorf. Die Gäste von Stahl Brandenburg erwischten den besseren Start und lagen nach Toren von Nils Müller in der 9. Minute und Elias Große in der 30. Minute bereits mit 2:0 vorn. Alles sprach zu diesem Zeitpunkt für einen Auswärtssieg, doch die Gastgeber gaben sich nicht auf. Nach dem Seitenwechsel erkämpften sie sich Chancen und wurden belohnt: Maximilian Tutzschke verkürzte in der 67. Minute per Foulelfmeter, ehe Moritz Wache nur fünf Minuten später den Ausgleich erzielte. Das 2:2 fühlte sich für Petershagen wie ein Sieg an, während Stahl den vergebenen Vorsprung hadernd zur Kenntnis nehmen musste. ---

Im Duell zwischen Aufsteiger Miersdorf/Zeuthen und Absteiger Ludwigsfelde wurde es zu einem Geduldsspiel, das am Ende die Gäste für sich entschieden. Früh schockte Hamza Hijazi die Heimfans mit dem 0:1 in der 7. Minute. Miersdorf steckte nicht auf und kam kurz nach der Pause durch Toni Hager in der 47. Minute zum Ausgleich. Das Spiel war wieder völlig offen, Chancen gab es auf beiden Seiten. Doch in der 75. Minute schlug Romario Hartwig für Ludwigsfelde zu und entschied mit seinem Treffer die Begegnung. ---

Der Tabellenführer aus Neuruppin untermauerte auch in Blankenfelde-Mahlow seine Vormachtstellung und gewann klar mit 4:1. Schon früh stellte Kostiantyn Hramatik in der 14. Minute die Weichen auf Sieg. Rafael Conrado Prudente erhöhte in der 56. Minute per Strafstoß auf 2:0. Zwar keimte bei den Gastgebern nach dem Anschlusstreffer von David Nieland in der 66. Minute kurz Hoffnung auf, doch eine Gelb-Rote Karte gegen Christopher Evans in der 68. Minute zerstörte die Aufbruchsstimmung. In der Schlussphase schlug Neuruppin eiskalt zu: Kevin Mendez Jesus de Souza traf in der 89. Minute und Anton Bryzhchuk setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. ---

Altlüdersdorf steckt weiter tief im Tabellenkeller fest, während der Werderaner FC Viktoria seine starke Frühform bestätigte. Die Gäste brauchten nur einen Treffer, um die Partie zu entscheiden: Anton Richard Muschter erzielte in der 23. Minute das 0:1 und sicherte damit den Auswärtserfolg. Werder zeigte sich abgezockt und verteidigte die knappe Führung über die gesamte Spielzeit. Für Altlüdersdorf dagegen war es die nächste bittere Pleite, die das Team weiter im Tabellenkeller festhält. ---

Die Zuschauer in Brandenburg erlebten eine packende Partie, in der die Hausherren erst spät jubeln durften. Niklas Kosch brachte Fürstenwalde in der 33. Minute in Führung. Doch der BSC Süd fand mit großem Kampfgeist zurück. Tim Dethloff avancierte dabei zum Mann des Spiels: Zunächst glich er in der 62. Minute aus, ehe er nur sechs Minuten später auch das 2:1 erzielte. Mit diesem Doppelschlag drehte er die Partie im Alleingang und führte seine Mannschaft zu drei wichtigen Punkten.

