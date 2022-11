Bauchlandung: Ohne Chance war der FSV Altdorf beim 0:4 gegen den FC Neuried. Hier stolpert der Altdorfer Dominik Schmider über die Füße des Neurieder Kapitäns Robin Metzger. – Foto: Wolfgang Künstle

Neuried lässt dem FSV Altdorf keine Chance FC Neuried zeigt die bisher beste Saisonleistung

Was war los am 14. Spieltag in der Bezirksliga? Die Übersicht.

Paukenschlag in der Fußball-Bezirksliga: Spitzenreiter FV Rammersweier kassierte ausgerechnet gegen den Vorletzten aus Zell am Harmersbach mit 2:4 die erste Heimniederlage der Saison und muss den Platz an der Sonne dem VfR Elgersweier überlassen. Zwei Tore von Fabian Herrmann in der Schlussphase machten die faustdicke Überraschung perfekt. Der VfR Elgersweier hielt sich hingegen beim 2:0 gegen den SV Haslach schadlos. Ein Doppelschlag von André Blendl kurz vor der Pause sicherte dem VfR den siebten Sieg in Folge.



Ein mageres 1:0 reichte letztlich auch dem FV Sulz für einen dreifachen Punktgewinn gegen die SG Freistett/Rheinbischofsheim. Jens Kiesele erlöste die angespannten Anhänger mit dem goldenen Tor in der Schlussminute. Damit festigt die Elf von Florian Ey den dritten Platz – mit Abstand nach hinten wie nach vorne.