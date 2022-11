Neunter Sieg in Folge für Kaarst Frauen-Landesliga, Gruppe 2: Die SG Kaarst marschiert weiter, der SV Rosellen spielt Remis.

Der SV Rosellen kam zu einem 2:2-Unentschieden (0:0) bei Mettmann Sport und wäre dabei fast als Sieger vom Platz gegangen. „Wenn man in der Nachspielzeit den Ausgleich bekommt, fühlt es sich immer wie eine Niederlage an. Ich bin aber sehr stolz auf mein Team, was es mit Blick auf unsere dramatische Personalsituation abgeliefert hat. In der ersten Hälfte war es kein gutes Spiel von beiden Mannschaften und nach dem frühen Rückstand in Hälfte zwei haben wir eine super Reaktion gezeigt und hatten sogar die Chance auf das 3:1. Am Ende aber durchaus ein gerechtes Remis”, stellte SV-Coach Tobias Haitz zufrieden fest. Lisa Friese (46.) und Dayaniah Satkuneswaran (90.) trafen für die Gastgeber, Selina Görres (48., 71.) netzte doppelt für Rosellen ein. Der SV Hemmerden trat derweil zur Partie bei Union Nettetal nicht an