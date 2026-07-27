Neunter Kreisliga-Zugang und zwei weitere Tranfers

– Foto: Alexander Sättele @helden

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SC Urbach präsentiert Martin Gösche als ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall. Der erfahrene Spieler wechselt von der TSG Buhlbronn an den Wittum. Gösche soll seine Erfahrung in die Mannschaft einbringen und sowohl im Training als auch an den Spieltagen vorangehen. Der Verein freut sich auf die Zusammenarbeit und wünscht dem Neuzugang eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison im Trikot des SC Urbach.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Ehingen

Die TSG Ehingen verstärkt ihren Kader für die Bezirksliga Donau/Iller mit Finn Luca Geprägs. Der Neuzugang wechselt vom SSV Ehingen Süd zur TSG und fühlt sich sowohl als rechter Verteidiger als auch im rechten Mittelfeld am wohlsten. Mit dem Wechsel möchte sich Geprägs persönlich weiterentwickeln und gemeinsam mit seiner neuen Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen. Der Verein begrüßt den Neuzugang herzlich und freut sich auf die Zusammenarbeit in der kommenden Spielzeit.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Sportfreunde Stockheim

Die Sportfreunde Stockheim verstärken ihren Kader für die Kreisliga B1 Franken mit Robin Frank. Der Neuzugang wechselt vom SV Schluchtern zu den Sportfreunden und ist bereits der neunte Zugang für die kommende Saison. Der Verein heißt ihn herzlich willkommen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++