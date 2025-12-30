Das siegreiche Team der SG Altreichenau / Hintereben – Foto: ETSV 09 Landshut

Neunmeterkrimi: SG Altreichenau siegt beim 09-Turnier Die Waidler um Urgestein Stefan Mittendorfer setzen sich in einem spannenden Finale gegen den FC Ergolding II durch SG Altreichenau

Landshut ist für die Fußballer der SG Altreichenau / Hintereben immer eine Reise wert. Seit Jahren nehmen die Waidler die weite Fahrt in die Bezirkshauptstadt auf sich, um am Bandenkick des ETSV 09 Landshut teilzunehmen. Bereits in der Vergangenheit konnten sich die Fußballer aus dem Landkreis Freyung-Grafenau in die Siegerliste eintragen und auch die 49. Auflage des Traditionsturniers konnte die SG für sich entscheiden. In einem an Spannung kaum zu überbietenden Endspiel setzte sich der Kreisklassist mit 6:5 (1:1) nach Neunmeterschießen gegen den FC Ergolding II durch. Dritter wurde der SSV Landshut-Schönbrunn, der im kleinen Finale den FC Kelheim mit 2:0 in Schach hielt.

Schon in der Vorrunde ließen die Underdogs die Favoriten abblitzen und mit der SpVgg Ruhmannsfelden, dem FC Eintracht Landshut und dem FC Leibersdorf mussten sich hoch eingeschätzte Teams nach der Gruppenphase verabschieden. Die 200 Zuschauer sahen guten Sport und dementsprechend zog ETSV-Manager Thomas Stumpf ein rundum zufriedenes Fazit: "Unsere Erwartungen wurden voll erfüllt. Die Stimmung war super, die Spiele spannend und das sehr interessante und enge Finale war der perfekte Schlusspunkt."







Die überragenden Individualisten: Engin Uzuner (zweiter von links), Stefan Mittendorfer (Mitte) und Tim Greil (zweiter von rechts) – Foto: ETSV 09 Landshut









Der Sieger durfte sich über eine Prämie von 300 Euro freuen, für das Ergoldinger Kreisligateam gab es 200 Euro und für die drittplatzierten Schönbrunner immerhin noch 100 Euro. Überragender Spieler war "Oldie" Stefan Mittendorfer, der zum besten Spieler gekürt wurde. Das 41-jährige Altreichenauer Urgestein, das mittlerweile beim A-Klassisten SG Bischofsreut dem runden Leder hinterherjagt, war mit einer Gastspielgenehmigung im Einsatz und führte sein Team zum Erfolg. Den Titel des besten Torhüter heimste Tim Greil von der SpVgg Ruhmannsfelden ein. Torschützenkönig wurde Engin Uzuner vom SSV Landshut-Schönbrunn.







Der Veranstalter blickt derweil schon in die Zukunft: "Im kommenden Jahr gibt es die 50. Auflage unseres Turniers. Wir werden versuchen, zum Jubiläum etwas ganz Tolles auf die Beine zu stellen", verspricht Thomas Stumpf. Die SG Altreichenau / Hintereben wird wohl auf alle Fälle wieder dabei sein und die knapp 150 Kilometer lange Anreise mit Freude in Angriff nehmen....