Arber Morina und Nino Klica von der Fortuna präsentieren stolz den Siegerpokal im Nachgang eines hochklassigen Hallenturniers. – Fotos: Florian Würthele / SV 08 Auerbach

Neunmeter-Könige, Wermutstropfen und Rekordkulisse Das Simpl Hallen Masters in Auerbach hielt, was es versprach – Fortuna Regensburg verteidigt ihren Titel

Mit Können und Nervenstärke behauptete sich Fortuna Regensburg am Sonntag erneut beim Auerbacher Turnier. Der ATSV Erlangen beeindruckte als Zweiter mit genialem Hallenfußball. Favorit Gebenbach wurde gegen die klugen Youngsters von Erlangen-Bruck Dritter. Gastgeber Auerbach zeigte gute Leistungen, konnte sie aber nicht in Ergebnisse ummünzen. Kehrseite der Medaille: Die schwere Verletzung des Etzenrichter Schlussmanns bedeutete einen bitteren Wermutstropfen. Die ausführliche Nachlese.

Anspruchsvoller Hallenfußball boomt: Die Schlangen am Eingang zum Simpl Hallen Masters wollten kein Ende nehmen. Schon früh am Nachmittag war die Helmut-Ott-Halle in Auerbach randvoll gefüllt und sie blieb es bis zum Finale. Die Besucher wurden uneingeschränkt belohnt: In allen Spielen bot sich ein hochkarätiges Niveau mit zum Teil begeisternden Szenen.



Gleich im Eröffnungsspiel gab es ein schönes Wiedersehen. Der Auerbacher Trainer Mario Zitzmann traf in der Gruppe A auf seine alten Kumpels von der DJK Ammerthal. Die wiederum lassen keinen Zweifel daran, wer dieses Spiel gewinnen soll (4:0). Die Halbfinalträume der DJK wurde dann jedoch im zweiten Spiel gestört: Bayernliga-Konkurrent ATSV Erlangen hatte sich in einem furiosen Derby gegen „Bruck“ mit 6:3 durchgesetzt und brillierte mit traumhaft schönem Fußball gegen die DJK. Den Auerbachern musste man erneut konstatieren, dass sie im Konzert der Großen wieder einmal mithalten konnten. Mit etwas mehr Konsequenz im Abschluss wäre mehr drin gewesen.



In der Gruppe B schienen mit dem 4:0-Sieg der DJK Gebenbach gegen den SV Etzenricht die Verhältnisse frühzeitig klar zu sein. Doch dem war mitnichten so. Gleich danach trennten sich die SpVgg SV Weiden und Titelverteidiger Fortuna Regensburg mit 1:1. Wieder mal in einem Spiel mit hoher spielerischer Qualität. Später erlebte die Halle eines der besten Spiele, die Hallenfußball zu bieten vermag: Gebenbach und Fortuna lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit herrlichen Spielzügen, brillanter Technik und athletischen Einlagen. Dem Powerplay der Gebenbach setzte ein ums andere der Regensburger Schlussmann Daniel Hanke ein Ende. Fortuna behauptete sich mit 3:2. So musste dir dritte Spielrunde die Entscheidungen ermitteln. Und erneut erlebten die Zuschauer geniale Momente in der Auseinandersetzung. Weiden belegte am Ende nur Platz 4, brachte aber unabhängig von der Platzierung eine hohe Spielqualität mit.



Überschattet wurde die Partie zwischen der Fortuna und Etzenricht durch die tragische Verletzung des Etzenrichter Torwarts Jonas Müllner, der sich nach einem Zusammenprall mit Mannschaftskameraden eine Beinbruch zuzog. Die Mannschaft des SVE beschloss daraufhin, auf den Einsatz im Spiel um Platz 5 zu verzichten.





Finalverlierer ATSV Erlangen (in Rot) beeindruckte mit genialem Hallenfußball. Den Pott holte allerdings zum wiederholten Male Emir Terakajs SV Fortuna Regensburg. – Foto: SV 08 Auerbach





Im ersten Halbfinale standen sich zwei Teams gegenüber, die das Motto des Turniers – „Fußball total“ – bislang hervorragend umgesetzt hatten. Zwischen dem ATSV Erlangen und der DJK Gebenbach entwickelte sich eine sehenswerte Partie, welche die etwas sichereren Akteure aus Erlangen mit 2:1 für sich entschieden. Im zweiten Halbfinale sahen die Zuschauer ein Hin und der Her der beiden Landesligisten FSV Erlangen-Bruck und Fortuna Regensburg. Beim Schlusston stand es 1:1. Somit musste ein Neunmeterschießen die Entscheidung bringen. Hier behielt wieder einmal das Team um den Regensburger Spielertrainer Arber Morina die Oberhand: Erneut stand Fortuna im Finale.



Im Spiel um Platz 7 belohnte sich der SV 08 Auerbach endlich für seine guten Leistungen. Angefeuert von den Zuschauern, schossen Bastian Lindner und Johannes Regn ihr Team zum Sieg. Weiden blieb der undankbare achte Platz, darf aber als spielerische Bereicherung dieses Turniers verstanden werden. Den dritten Rang sicherte sich anschließend mit einem 5:3-Erfolg die DJK Gebenbach; Erlangen-Bruck feierte nach einigen Jahren Abwesenheit ein beachtliches Comeback in Auerbach.



Im Finale trafen dann die spielerisch vielleicht überzeugendste Mannschaft – ATSV Erlangen – auf die coole und souveräne Landesligatruppe von Fortuna Regensburg. Es entwickelte sich ein packendes Finale, das in einem 2:2 mündete. Wieder musste also ein Neunmeterschießen die Entscheidung bringen. Und erneut setzte sich Regensburg durch. Wie im Halbfinale, so auch im Finale behielt man die Nerven. Und übrigens wie auch beim letzten Titelgewinn 2020, wo man ebenfalls das Finale per Neunmeter entschied. Der Zweite, ATSV Erlangen, hatte das Pech, innerhalb von zwei Tagen ein Turnierfalle auf diese Art und Weise zu verlieren. Auch beim Erlanger Dreikönigsturnier blieb der ATSV bereits Zweiter.



Zum besten Torhüter wurde völlig zu Recht Daniel Hanke vom Triumphator aus Regensburg ausgezeichnet, den Award des besten Spielers bekam Artan Selmani vom FSV Erlangen-Bruck überreicht. Mit fünf Toren sicherte sich Fabian Vogl von der DJK Gebenbach die „Torjägerkrone“. Benjamin Mignon, Jonas Kohn und Matthias Fischer aus der Schiedsrichtergruppe Amberg leiteten das Geschehen auf dem Parkett souverän.



„Fortuna Regensburg und Auerbach passen wie die Faust aufs Auge. Mit ihrem vierten Turnsieg zieht die Fortuna nun mit dem bisherigen Rekordsieger Erlangen-Bruck gleich. Der ATSV setzte zahlreiche Glanzlicher. Alle übrigen Teams begeisterten mit fantastischen Leistungen. Das Simpl Hallen Masters 2023 setzte Maßstäbe: Fußball in der Halle kann so fesselnd und packend sein. Die Rekordkulisse setzte diesem außergewöhnlichen Event einen perfekten Rahmen“, fiel das Fazit von Uwe Ditz, dem 1. Vorsitzendes des SV 08 Auerbach, durchweg positiv aus.