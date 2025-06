Neunmal eine Elf des Jahres in den A-Ligen am Mittelrhein Die Top-Spieler der Saison 2025/26 aus dem Kreisoberhaus

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu müssen die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Von allen neun A-Kreisligen am Mittelrhein gab es in der vergangenen Saison 2024/25 eine Elf des Jahres! 💪

➡️ Zur Galerie der Elf des Jahres in den A-Kreisligen

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.