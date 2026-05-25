Neunkirchen will sich absetzen, Richtungsweisendes Spiel für Flittard

Flittard muss punkten – Foto: Linda Skrabs

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Da Verfolger SC Borussia Lindenthal-Hohenlind am kommenden Spieltag kein Duell zu absolvieren hat, kann sich Liga-Primus FSV SW Neunkirchen-Seelscheid an der Spitze absetzen. Im Keller steht eine richtungsweisende Partie zwischen dem FV Wiehl und der Spielvereinigung Flittard an. Der SC Rheinbach will derweil den Negativlauf beenden. Das ist der 28. Spieltag:

"Wir blicken voller Optimismus und Vorfreude auf das Spiel gegen Wiehl wohl mit dem Wissen, dass es um alles geht. Wir wissen um die Wichtigkeit des Spiels bleiben aber klar in dem Gedanken, was wir liefern müssen. Die Mannschaft geht mit der Situation sehr gut um und alle sind heiß auf das Spiel", sagte Flittards Cheftrainer Angelo Mazza vor dem richtungsweisenden Duell.

Bei einer Niederlage im Kellerduell, einem Erfolg von Schlebusch gegen Fortuna Bonn und einem Sieg von Spich in Marialinden würde der Abstieg der Spielvereinigung feststehen. Der Übungsleiter Flittards zeigte sich jedoch selbstbewusst. "Ich bin immer zuversichtlich was meine Mannschaft angeht, dass wir Qualität haben ist uns allen klar, aber wir müssen es auch 90 Minuten bringen - gerade was die Tugenden im Abstiegskampf bedeutet, da brauchen wir die meiste Qualität auf dem Platz. Mit einem Sieg halten wir es weiter spannend und das ist unser Ziel", erklärte Mazza.