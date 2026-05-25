 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Neunkirchen will sich absetzen, Richtungsweisendes Spiel für Flittard

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Nach einen spielfreien Wochenende startet die Liga am Montag in den 28. Spieltag. rnrn

von Tristan-Yannick Benten · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser
Flittard muss punkten
Flittard muss punkten – Foto: Linda Skrabs

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LL Mittelrhein St. 1
FV Endenich
Bad Honnef
Schlebusch
1. FC Spich

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Da Verfolger SC Borussia Lindenthal-Hohenlind am kommenden Spieltag kein Duell zu absolvieren hat, kann sich Liga-Primus FSV SW Neunkirchen-Seelscheid an der Spitze absetzen. Im Keller steht eine richtungsweisende Partie zwischen dem FV Wiehl und der Spielvereinigung Flittard an. Der SC Rheinbach will derweil den Negativlauf beenden. Das ist der 28. Spieltag:

Mazza zeigt sich zuversichtlich

Heute, 15:15 Uhr
FV Wiehl 2000
FV Wiehl 2000FV Wiehl
Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard
Spielvereinigung 1920 Köln-FlittardSpV Flittard
15:15
Vier Punkte Rückstand hat die Spielvereinigung Flittard aktuell auf das rettende Ufer. Zeitgleich muss auch der FV Wiehl mit fünf Zählern Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze zittern.
"Wir blicken voller Optimismus und Vorfreude auf das Spiel gegen Wiehl wohl mit dem Wissen, dass es um alles geht. Wir wissen um die Wichtigkeit des Spiels bleiben aber klar in dem Gedanken, was wir liefern müssen. Die Mannschaft geht mit der Situation sehr gut um und alle sind heiß auf das Spiel", sagte Flittards Cheftrainer Angelo Mazza vor dem richtungsweisenden Duell.
Bei einer Niederlage im Kellerduell, einem Erfolg von Schlebusch gegen Fortuna Bonn und einem Sieg von Spich in Marialinden würde der Abstieg der Spielvereinigung feststehen. Der Übungsleiter Flittards zeigte sich jedoch selbstbewusst. "Ich bin immer zuversichtlich was meine Mannschaft angeht, dass wir Qualität haben ist uns allen klar, aber wir müssen es auch 90 Minuten bringen - gerade was die Tugenden im Abstiegskampf bedeutet, da brauchen wir die meiste Qualität auf dem Platz. Mit einem Sieg halten wir es weiter spannend und das ist unser Ziel", erklärte Mazza.
Der Sieger des Kellerduells würde ein wichtiges Zeichen im Tabellenkeller setzen.
Die weiteren Partien:

Heute, 15:15 Uhr
FV Bonn-Endenich
FV Bonn-EndenichFV Endenich
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf
15:15live

Der FV Bonn-Endenich könnte mit einem Dreier den Siegeslauf fortführen und bis auf den vierten Platz springen. Der TuS Mondorf will derweil nach drei sieglosen Spielen wieder einen Dreier einfahren um möglicherweise den achten Rang zu erobern.

Heute, 15:15 Uhr
SSV Homburg-Nümbrecht
SSV Homburg-NümbrechtNümbrecht
FV Bad Honnef
FV Bad HonnefBad Honnef
15:15

Der FV Bad Honnef kämpft weiterhin um den Verbleib auf dem vierten Platz. Der SSV Homburg-Nümbrecht steht mit nur einem Zähler weniger als Bad Honnef und könnte mit einem Erfolg den FV überholen.

Heute, 15:15 Uhr
TuS Marialinden
TuS MarialindenMarialinden
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich
15:15

Während der TuS Marialinden durch starke vergangene Wochen souverän den Klassenerhalt feierte, muss der 1. FC Spich weiterhin um den Verbleib in der Landesliga zittern. Mit fünf Punkten Vorsprung auf die rote Zone bleibt jeder Punktgewinn wichtig für den FC.

Heute, 15:15 Uhr
SV Schlebusch
SV SchlebuschSchlebusch
SC Fortuna Bonn
SC Fortuna BonnFortuna Bonn
15:15

Der SV Schlebusch will mit einem Erfolg gegen den Absteiger SC Fortuna Bonn einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Der SC will sich derweil gebührend aus der Liga verabschieden.

Heute, 15:45 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel.
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961Brauweiler
15:45

Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid will das spielfreie Wochenende des Konkurrenten aus Hohenlind ausnutzen und sich mit einem Dreier im Topspiel gegen den SV Grün-Weiss Brauweiler an der Spitze weiter absetzen. Der SV will derweil nach zwei sieglosen Partien wieder einen Sieg einfahren.

Heute, 15:15 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß
SC Rheinbach
SC RheinbachSC Rheinbach
15:15

Nach fünf sieglosen Partien will der SC Rheinbach wieder einen Erfolg feiern. Beim SC Blau-Weiß Köln will der SC mit einem Sieg den achten Platz erobern. Die Kölner können derweil mit einem Dreier auf Rang acht springen.