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Neunkirchen will sich absetzen, Richtungsweisendes Spiel für Flittard
Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Nach einen spielfreien Wochenende startet die Liga am Montag in den 28. Spieltag. rnrn
von Tristan-Yannick Benten · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser
Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Da Verfolger SC Borussia Lindenthal-Hohenlind am kommenden Spieltag kein Duell zu absolvieren hat, kann sich Liga-Primus FSV SW Neunkirchen-Seelscheid an der Spitze absetzen. Im Keller steht eine richtungsweisende Partie zwischen dem FV Wiehl und der Spielvereinigung Flittard an. Der SC Rheinbach will derweil den Negativlauf beenden. Das ist der 28. Spieltag:
Vier Punkte Rückstand hat die Spielvereinigung Flittard aktuell auf das rettende Ufer. Zeitgleich muss auch der FV Wiehl mit fünf Zählern Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze zittern.
"Wir blicken voller Optimismus und Vorfreude auf das Spiel gegen Wiehl wohl mit dem Wissen, dass es um alles geht. Wir wissen um die Wichtigkeit des Spiels bleiben aber klar in dem Gedanken, was wir liefern müssen. Die Mannschaft geht mit der Situation sehr gut um und alle sind heiß auf das Spiel", sagte Flittards Cheftrainer Angelo Mazza vor dem richtungsweisenden Duell.
Bei einer Niederlage im Kellerduell, einem Erfolg von Schlebusch gegen Fortuna Bonn und einem Sieg von Spich in Marialinden würde der Abstieg der Spielvereinigung feststehen. Der Übungsleiter Flittards zeigte sich jedoch selbstbewusst. "Ich bin immer zuversichtlich was meine Mannschaft angeht, dass wir Qualität haben ist uns allen klar, aber wir müssen es auch 90 Minuten bringen - gerade was die Tugenden im Abstiegskampf bedeutet, da brauchen wir die meiste Qualität auf dem Platz. Mit einem Sieg halten wir es weiter spannend und das ist unser Ziel", erklärte Mazza.
Der Sieger des Kellerduells würde ein wichtiges Zeichen im Tabellenkeller setzen.
Der FV Bonn-Endenich könnte mit einem Dreier den Siegeslauf fortführen und bis auf den vierten Platz springen. Der TuS Mondorf will derweil nach drei sieglosen Spielen wieder einen Dreier einfahren um möglicherweise den achten Rang zu erobern.
Während der TuS Marialinden durch starke vergangene Wochen souverän den Klassenerhalt feierte, muss der 1. FC Spich weiterhin um den Verbleib in der Landesliga zittern. Mit fünf Punkten Vorsprung auf die rote Zone bleibt jeder Punktgewinn wichtig für den FC.
Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid will das spielfreie Wochenende des Konkurrenten aus Hohenlind ausnutzen und sich mit einem Dreier im Topspiel gegen den SV Grün-Weiss Brauweiler an der Spitze weiter absetzen. Der SV will derweil nach zwei sieglosen Partien wieder einen Sieg einfahren.
Nach fünf sieglosen Partien will der SC Rheinbach wieder einen Erfolg feiern. Beim SC Blau-Weiß Köln will der SC mit einem Sieg den achten Platz erobern. Die Kölner können derweil mit einem Dreier auf Rang acht springen.