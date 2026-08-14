Neunkirchen – wer sonst?

Ist der SV Neunkirchen in der neuen Runde überhaupt zu stoppen? – Foto: Beatrice Geier

Also bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, schließlich heißt das auch, dass wir einige Klubs auf Abstiegsplätze tippen. Seht es einfach als zusätzliche Motivation und gebt euer Bestes, unsere Einschätzungen ins Gegenteil zu kehren.

Wir haben uns getraut. Ab sofort erscheinen in regelmäßigen Abständen Saisonvorschauen im FuPa Baden Gebiet, in denen wir unsere (subjektive) Meinung zur kommenden Runde samt Platzierungstipps der einzelnen Teams abgeben.

Der SVN ist der absolute Favorit für die Meisterschaft in der Kreilsiga. Bis auf knapp eine Hand voll Spieler, weist der gesamte Kader höherklassige Erfahrung auf. Was Coach Schäufele definitiv in den Griff bekommen muss, ist die Disziplin. Satte neun Platzverweise gab es für Neunkirchen in der Landesliga. Sicherlich war auch das, neben zahlreichen Verletzungen und geringerer Kader-Qualität, ein Grund für den Abstieg.

Die SGA zählt seit Jahren zur absoluten Spitzengruppe in der Kreisliga und kann dieses Jahr wieder den Sprung in die Relegation schaffen. Mit Daniel Breitinger konnte ein echter Transfercoup auf der Position des Co-Spielertrainers verpflichtet werden. Darüber hinaus hat Abteilungsleiter „Achim“ Bansbach über die letzten Jahre ein echtes Auerbacher-Kollektiv zusammengestellt aus einheimischen Talenten, die für den Verein durchs Feuer gehen.

FV Elztal:

Knapp hinter Auerbach schätzen wir den FVE ein. Viel getan hat sich im Kader der Elztäler nicht. Lediglich ein neuer Torhüter kam mit Robin Doll hinzu, der sich gegen den SV Waldhof gut in Szene setzen konnte. Das Team von Coach Johannes Walz ist sehr ausgeglichen, aber etwas dünn besetzt. Viele Verletzungen dürfen die Runde über nicht passieren.

SV Schefflenz:

Langsam aber sicher nähert sich die junge SVS-Truppe der Liga an, welche über ein Jahrzehnt lang die Heimat ihrer Vorgänger-Generation war. Zwei Saisons in Folge landeten die Schefflenzer auf Platz vier – so wie vielleicht auch in der kommenden Saison?! Das Team ist ausgezeichnet besetzt und verfügt mit Sicignano (22 Tore) und Schüssele (17 Tore) über zwei abschlussstarke Stürmer.

FC Lohrbach:

Nach den Plätzen 9,8,11 und 10 in den Vorjahren trauen wir den Fortunen dieses Jahr Platz 5 zu. Grund hierfür sind auch, beziehungsweise vor allem die beiden Top-Neuzugänge Wurzel und Reichert. Wurzel gehörte mit zu dem besten was die Landesliga im Tor zu bieten hatte und Reichert hat in Rittersbach und Auerbach schon lange Jahre seine Qualitäten unter Beweis stellen können. Wohl dem, der einen Daniel Schwind von der Ersatzbank bringen kann! Großes Problem der Lohrbacher ist allerdings die Altersstruktur.

SC Oberschefflenz:

Eine Zeit lang sah es so aus, als könne der SCO die Meisterschaft eintüten und in die Landesliga aufsteigen. Am Ende blieb nur die Relegation und diese wurde gegen den TSV Billigheim auch noch verloren. Immerhin gab es den Pokalsieg in einem verrückten Finale gegen Sulzbach. Für die neue Saison rechnen wir den Oberschefflenzern keine Chance im Meisterschaftsrennen aus. Mit Tagun ging der Top-Torjäger verloren. Keeper Teicht wird noch einige Monate ausfallen und die Neuzugänge stammen alle aus der B-Liga im Unterland.

FV Mosbach II:

Zahlreiche Spieler aus dem eigenen Nachwuchs kommen diese Saison in die Elf von Haupert/Sarrach-Ditte. Es wird spannend zu sehen sein, wie sich die nächste Generation im Herrenbereich etabliert. Mit Frank Fenzl und Andre Wastl haben zwei MFV-Ikonen ihre Kickschuhe an den Nagel gehängt. Mit ihnen geht Qualität und Führung/Mentalität verloren. Diese Lücke gilt es zu schließen.

FC Limbach:

Der Freya aus Limbach steht wieder eine sorgenfreie Saison bevor. Mit Dietmar Manz wurde Paul Bachmann eine Trainerlegende an die Seite gestellt. Hoffen wird das Team, dass M. Bachmann endlich wieder aktiv eingreifen und damit für weitere Qualität und Quantität im Offensivspiel sorgen kann. Im Großen und Ganzen hat Limbach eine eingespielte Truppe, die punktuell sicher auch mal einem Favoriten ein Bein stellen kann.

FC Mosbach:

Zu Beginn der Vorsaison legte der FC einen herausragenden Start hin und führte die Liga zwischenzeitlich sogar über mehrere Wochen an. Zum Ende hin ging der Mannschaft aber die Puste aus und es blieb bei Platz 7. Jetzt stellt sich die Frage: Wurde zu Beginn überperformt, oder zum Ende unterperformt? Wir denken eher ersteres und tippen in der Saison eins nach Brezina auf Platz 9.

VfR Fahrenbach:

Nach zwei Jahren im absoluten Abstiegskampf wurde in der abgelaufenen Spielzeit mit Platz 9 die Liga souverän gehalten. Große Veränderungen gibt es im Kader der Fahrenbacher nicht, daher wurde auch wieder das Ziel „einstelliger Tabellenplatz“ ausgerufen. Das trauen wir der Mannschaft von Haag/Kreß nicht ganz zu, aber ein souveräner Klassenerhalt auf Platz 10 sollte möglich sein.

TS Mosbach II:

Die Verbandsliga-Reserve hatte zum Ende der Saison Schwierigkeiten. Mit der Zeit machte sich das Fehlen der Zejnej-Brüder bemerkbar. Zur neuen Saison hat mit Fitze ein weiterer treffsicherer Akteur das Team verlassen. Aber Türkspor wäre nicht Türkspor, wenn dann nicht auf einen Schlag satte neun neue Leute präsentiert werden können. Dennoch sagen wir TSM eine schwere Saison voraus.

SC Weisbach:

Das gallische Dorf hat es wieder in die Kreisliga geschafft! Eine starke Mannschaftsleistung und Goalgetter Helm waren für den Aufstieg verantwortlich. Mit Kevin Schneider wurde von der SG Rockenau ein interessanter Co-Spielertrainer verpflichtet, der in der Vergangenheit auch schon für den FSV Waldbrunn in der Landesliga auflief. Der über Jahre eingespielte Kader wird sich zwar in der unteren Tabellenhälfte wiederfinden, aber am Ende den Klassenerhalt sichern.

TSV Sulzbach:

Was war das bitte für eine Rückrunde, lieber TSV? Sage und schreibe fünf (!) Punkte holte die Mannschaft in der Rückserie. Zur Winterpause träumte man noch von der Aufstiegsrelegation. Es hagelte Gegentore wie am Fließband und so war man im Lager der Sulzbacher froh, dass man schon einen guten Winterspeck angefuttert hatte. Nun hat der neue Coach Bernd Chybiak die Aufgabe eine konstantere Saison zu spielen. Dies wird – wenn man den personellen Gerüchten um einige Unterschiedsspieler glauben darf – sehr schwer.

Sportfreunde Hassmersheim:

Nach zahlreichen vergeblichen Anläufen hat es dieses Mal dann endlich für die Sportfreunde mit dem Aufstieg geklappt. Zur Wahrheit gehört aber auch: Hätte es in der vergangenen Spielzeit nur einen direkten Aufsteiger gegeben, dann hätte Hassmersheim ihren Vorsprung fast wieder verspielt. Einen Punkt Vorsprung hatten sie am Ende auf den Vize aus Weisbach. Wir sagen dem Team um Coach Heck eine schwere Runde voraus, die am Ende in der Relegation enden wird.

SV Sattelbach:

Auf den letzten Metern hat sich Sattelbach nochmals gerettet. Mit einem 4:2 in der Relegation über den SV Robern wurde am Ende die Klasse gehalten. Bis auf den neuen Spielertrainer Malinovski kam nichts hinzu. Daher wird den Alemannen eine schwere Saison bevorstehen, an deren Ende wohl der direkte Abstieg nur schwer zu vermeiden sein wird.

Getippte Abschlusstabelle