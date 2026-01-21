– Foto: Rudi Thomas

Neunkirchen-Seelscheid III kämpft als Aufsteiger ums Überleben Rang 13 in der B3 Sieg: Heim solide, auswärts klarer Schwachpunkt.

Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid III steht im Abstiegskampf und setzt auf eine intensive Rückrunde.

Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid III erlebt als Aufsteiger in der Kreisliga B3 Sieg eine schwierige Saison. Nach 15 Spieltagen stehen 13 Punkte zu Buche, was aktuell Rang 13 und damit einen Platz im unteren Tabellendrittel bedeutet. Auffällig ist die deutliche Heim-Auswärts-Schere: Während zehn Punkte auf eigenem Platz geholt wurden, gelangen auswärts bislang lediglich drei Zähler. Die Vorbereitung auf die Rückrunde startete Mitte Januar. „Am 11. Januar haben wir mit dem Training begonnen. Ein Highlight in der Vorbereitung wird das Testspiel gegen die erste Mannschaft von Birk sein. In der Vorbereitung wollen wir vor allem unsere Kondition verbessern, damit wir über 90 Minuten durchhalten. Außerdem werden wir gezielt an unserem Abwehrverhalten arbeiten“, erklärt Trainer Marco Petruzzelli.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich der Coach nicht zufrieden. „Wir müssen uns deutlich steigern, um im Mittelfeld mitspielen zu können. Der bisherige Saisonverlauf lief nicht so, wie wir es erwartet haben. Leider hatten wir viele verletzte Spieler“, so Petruzzelli. Positiv hebt er dennoch einen Aspekt hervor. „Unser Angriffsverhalten war besser als zunächst erwartet.“ Ein Spiel der Hinrunde ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben. „Das Spiel gegen Uckerath haben wir nur knapp verloren. Es war ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen, obwohl sie der Favorit waren.“