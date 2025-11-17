Neunkirchen mit Arbeitssieg, Marialinden gelingt Befreiungsschlag

Im Top-Spiel des Spieltags trafen der Drittplatzierte SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und der Viertplatzierte FV Bad Honnef aufeinander. Früh gingen die Gäste durch den jungen Torjäger Philip Miermann in Führung (5.), ehe Florian Hensel in der 33. Minute ausglich. In der Folgezeit hatten beide Teams die Chance auf den Sieg, brachten den Ball allerdings nicht im Tor unter und somit endete die Partie in einem 1:1.

"Es war ein sehr schweres Spiel für uns, weil wir sehr viele Phasen aushalten mussten - jetzt nicht viele hochkarätige Chancen vom Gegner, aber wir waren einfach sehr gefordert im Spiel gegen den Ball. Haben das diszipliniert und leidensfähig gemacht", erklärte Benjamin Krayer, der Cheftrainer des FV nach dem Spiel. Nach dem "mustergültigen Lupfer", wie der Übungsleiter sagte, drückten die Hausherren auf den Ausgleich. "Infolgedessen ist Hohenlind in der ersten Halbzeit klar tonangebend. Wir haben aber noch eine Riesen-Chance, wo wir auf 2:0 stellen müssen - wo der Torwart dann aber gut hält", sagte Krayer.

In der zweiten Hälfte hatten beide Mannschaften Möglichkeiten die Partie auf ihre Seite zu ziehen. "Wir haben unsere Spielphasen, wo wir durch Timo Balte per Kopfball und Ilias Lelo, der im Eins gegen Eins vor dem Torwart stand, Riesen-Chancen haben. Hohenlind wiederum mit höheren Spielanteilen und auch eins, zwei Chancen, die unser Torwart Nico Tischler entschärfen musste", verriet der 34-Jährige.