Neunkirchen mit Arbeitssieg, Marialinden gelingt Befreiungsschlag

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: An der Tabellenspitze gab sich der Ligaprimus keine Blöße: Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid fuhr einen souveränen Sieg ein und festigte damit seine Spitzenposition. Allerdings gewann Verfolger SV Grün-Weiss Brauweiler ebenfalls und blieb somit an der Spitze dran. Einen wichtigen Dreier feierte zudem der TuS Marialinden im Kellerduell mit dem SC Fortuna Bonn. Das Top-Spiel des Spieltags zwischen dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und dem FV Bad Honnef endete in einem Remis. Das war der 12. Spieltag:
Im Top-Spiel des Spieltags trafen der Drittplatzierte SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und der Viertplatzierte FV Bad Honnef aufeinander. Früh gingen die Gäste durch den jungen Torjäger Philip Miermann in Führung (5.), ehe Florian Hensel in der 33. Minute ausglich. In der Folgezeit hatten beide Teams die Chance auf den Sieg, brachten den Ball allerdings nicht im Tor unter und somit endete die Partie in einem 1:1.
"Es war ein sehr schweres Spiel für uns, weil wir sehr viele Phasen aushalten mussten - jetzt nicht viele hochkarätige Chancen vom Gegner, aber wir waren einfach sehr gefordert im Spiel gegen den Ball. Haben das diszipliniert und leidensfähig gemacht", erklärte Benjamin Krayer, der Cheftrainer des FV nach dem Spiel. Nach dem "mustergültigen Lupfer", wie der Übungsleiter sagte, drückten die Hausherren auf den Ausgleich. "Infolgedessen ist Hohenlind in der ersten Halbzeit klar tonangebend. Wir haben aber noch eine Riesen-Chance, wo wir auf 2:0 stellen müssen - wo der Torwart dann aber gut hält", sagte Krayer.
In der zweiten Hälfte hatten beide Mannschaften Möglichkeiten die Partie auf ihre Seite zu ziehen. "Wir haben unsere Spielphasen, wo wir durch Timo Balte per Kopfball und Ilias Lelo, der im Eins gegen Eins vor dem Torwart stand, Riesen-Chancen haben. Hohenlind wiederum mit höheren Spielanteilen und auch eins, zwei Chancen, die unser Torwart Nico Tischler entschärfen musste", verriet der 34-Jährige.
Sein gegenüber Sascha Zinken beschrieb das Spielgeschehen ähnlich: "In der Anfangsphase sind wir leider nicht so gut ins Spiel gekommen und haben uns zu viele einfache Ballverluste geleistet und gehen dadurch früh in Rückstand. Danach hatten wir wieder die Kontrolle über das Spiel. Bad Honnef hat immer wieder über Konter versucht Nadelstiche zu setzen."
Es war ein bis zum Ende spannendes und umkämpftes Duell. Krayer antworte folgendes über die Gerechtigkeit des Remis: "Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften nichts zu verlieren haben und dann am Ende auf den Lucky Punch gehofft haben. Unterm Strich muss man glaube ich sagen, dass das Unentschieden leistungsgerecht ist für beide Mannschaften."
Zinken sah es allerdings leicht anders und erwiderte auf die Frage, ob es ein gerechtes Remis war: "Beide Mannschaften hätten sicherlich die Möglichkeit gehabt den Siegtreffer zu erzielen, wenn ich allerdings bedenke, dass zwei klare Elfmeter für uns nicht gegeben werden, dann waren wir dem Sieg einen Tick näher."
Schlussendlich mussten sich jedoch beide Teams mit einem Zähler zufrieden geben. Bad Honnef rutschte somit auf den fünften Platz ab, während Lindenthal den Anschluss an Neunkirchen verlor.
Die weiteren Partien:
Die Unentschieden-Könige der Liga haben wieder zugeschlagen. Im Duell mit dem SV Eintracht Hohkeppel II sicherte sich der TuS Mondorf schon das achte Remis der Spielzeit. Die Mondorfer stehen damit weiterhin nur knapp vor den direkten Abstiegsplätzen. In der Partie gingen die Gäste durch Ioannis Simeonidis in der neunten Minute in Front. Doch noch kurz vor dem Halbzeitpfiff glich Leon Dema zum 1:1 aus. In der zweiten Hälfte schafften es beide Teams nicht ihre Chancen in Treffer umzumünzen und daher war es ein weiterer einzelner Punkt für den TuS. Hohkeppel blieb durch die Punkteteilung im Tabellenmittelfeld.
Nach vier sieglosen Liga-Partien sicherte sich der SC Blau-Weiß Köln wieder einen Dreier. Im Duell mit der Spielvereinigung Flittard gewannen die Kölner souverän mit 5:2. Yannik Paul traf schon nach einer Minute zur Führung der Hausherren, ehe Michael Kötting auf 2:0 erhöhte (34.). Zwar kamen die Gäste durch Mohamed Mastur auf 1:2 ran (37.), allerdings sorgte der Doppelschlag von Claas Paulsen (56.) und Niklas Lohrer (66.) in Halbzeit Zwei für die Entscheidung. Moritz Blumenthal stellte in der 67. Minute dann auf 5:1. Kurz vor Ende der Partie sorgte Mastur mit seinem Doppelpack für das 2:5 (87.) und den gleichzeitigen Endstand. Die Kölner schoben sich in der Tabelle somit vor Flittard.
Der Liga-Primus FSV SW Neunkirchen-Seelscheid ist weiterhin nicht zu stoppen. Auch der formstarke SC Rheinbach konnte den FSV nicht hindern die Tabellenführung auszubauen. Allerdings stellten die Gäste den Tabellenführer vor große Probleme und versuchten alles um dem Ersten der Rangliste ein Bein zu stellen. Tim Dreilich brachte den Favoriten in der 31. Minute in Führung. Der SC drückte daraufhin auf den Ausgleich - dieser gelang Rheinbach allerdings nicht und somit feierte Neunkirchen den zehnten Liga-Sieg in Serie. Die Gäste mussten hingegen einen kleinen Dämpfer hinnehmen.
Auch am 12. Spieltag gab es nichts zu holen für den SV Schlebusch. Im Spiel gegen den SV Grün-Weiss Brauweiler musste sich das Tabellenschlusslicht mit 0:2 geschlagen geben. Dabei konnte die Schlebuscher Defensive noch die Null in Halbzeit Eins halten. Im zweiten Abschnitt trafen allerdings Taha Kökboyun (61.) und Ron Mika Becker (81.) zum Sieg des Favoriten, der somit am Tabellenersten aus Neunkirchen dran bleibt. Schlebusch verlor das achte Pflichtspiel in Serie und verblieb am Ende der Tabelle.
Der TuS Marialinden schaffte den Befreiungsschlag im Kellerduell mit dem SC Fortuna Bonn. In einer umkämpften Partie war es schlussendlich Roger Schäfer, der den Unterschied mit seinem Doppelpack machte (4., 16.). Durch den Dreier in der Begegnung mit den Bonnern kletterte der TuS auf das rettende Ufer und schickte zeitgleich die Fortuna zurück auf die direkten Abstiegsplätze.
Favorit SSV Homburg-Nümbrecht sicherte sich durch eine starke zweite Halbzeit drei wichtige Punkte im Duell mit dem 1. FC Spich. Kilian Seinsche brachte die Hausherren in Front (18.), ehe Nabil Ousmane zum 1:1 ausglich (36.). Im zweiten Abschnitt drehte die Heimmannschaft jedoch auf und kam durch einen Dreierschlag von Felix Sievers (63.), Dennis Kania (65.) und Felix Adamietz zu einem souveränen 4:1-Erfolg. Nümbrecht eroberte dadurch den vierten Platz, während Spich auf Rang Elf fiel.
Die kommenden Spieltage:
13. Spieltag
So., 30.11.25 13:15 Uhr Hohkeppel II - Lindenthal
So., 30.11.25 14:30 Uhr TuS Mondorf - FV Endenich
So., 30.11.25 14:30 Uhr 1. FC Spich - Marialinden
So., 30.11.25 14:30 Uhr Fortuna Bonn - Schlebusch
So., 30.11.25 14:30 Uhr SC Rheinbach - Blau-Weiß
So., 30.11.25 15:00 Uhr Bad Honnef - Nümbrecht
So., 30.11.25 15:30 Uhr Brauweiler - Neunk.-Seel.
So., 30.11.25 15:30 Uhr SpV Flittard - FV Wiehl
14. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr Neunk.-Seel. - Fortuna Bonn
So., 07.12.25 14:30 Uhr TuS Mondorf - Lindenthal
So., 07.12.25 15:15 Uhr FV Endenich - SpV Flittard
So., 07.12.25 15:15 Uhr FV Wiehl - SC Rheinbach
So., 07.12.25 15:15 Uhr Blau-Weiß - Brauweiler
So., 07.12.25 15:15 Uhr Schlebusch - 1. FC Spich
So., 07.12.25 15:15 Uhr Marialinden - Bad Honnef
So., 07.12.25 15:15 Uhr Nümbrecht - Hohkeppel II