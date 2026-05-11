Neunkirchen feiert höchsten Saisonsieg, Brauweiler patzt

Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid setzte ein deutliches Zeichen im Kampf um den Aufstieg und nutzte zeitgleich den Patzer des Verfolgers aus Brauweiler aus. Im Duell mit der Spielvereinigung Flittard feierte der Liga-Primus seinen höchsten Saisonsieg.

"Nach so einem Spiel gibt es nicht sonderlich viel zu sagen. Die Jungs haben es großartig gemacht. Es hat alles zusammengepasst", sagte Jan-Henrik Heinen, der sportliche Leiter des FSV, nach dem klaren Erfolg seiner Mannschaft.

Dabei führten die Gastgeber bereits nach 18 Minuten durch Treffer von Nils Stephan (4.), Marc Schneider (16.) und Niklas Krämer (18.) komfortabel mit 3:0. Zwar kamen die Gäste durch Adam Bouali noch auf 1:3 ran (23.), doch ein doppelter Kjell Simnonia (30., 38.) sorgte noch vor dem Halbzeitpfiff für eine 5:1-Führung. Auch im zweiten Durchgang ließ der Favorit nicht locker - Simnonia (49.), Stephan (68.), Dimitrios Mpozardenis (85.) und Christopher Mai (87.) sorgten für den 9:1-Endstand.

Auf die Frage, ob der Triumph auch in der Höhe verdient war, antwortete der Verantwortliche: "Ob ein Sieg in der Höhe verdient ist, sei mal dahingestellt. Fakt ist, dass wir in der Lage sind einen Gegner vor große Probleme stellen zu können und ihn über 90 Minuten immer mit höchstem Tempo bespielen können. Gestern kam dazu noch pure Effizienz vor dem Tor."

Durch den höchsten Saisonsieg verteidigte Neunkirchen die Spitze und baute den Vorsprung auf Brauweiler auf sechs Zähler aus. Bei der Spielvereinigung bleiben die vielen Gegentreffer ein großes Problem. Flittard verbleibt auf dem ersten Abstiegsplatz.

Die weiteren Partien:

Der FV Wiehl feierte einen wichtigen Erfolg im Tabellenkeller. Dabei ging der TuS Mondorf in Minute 62 durch Ilias Tazit in Front. Doch ein Doppelschlag von Louis Usko (73.) und Jan Peters (75.) drehte die Partie. Durch den 2:1-Erfolg vergrößerte Wiehl den Abstand auf die rote Zone auf sechs Punkte. Mondorf rutschte auf Platz neun ab.

Durch einen Doppelpack von Alihan Zor (76., 86.) und einen Treffer von Amin Haj-Yahya (83.) siegte der FV Bonn-Endenich mit 3:0 beim SC Blau-Weiß Köln. Die Bonner bleiben somit in Kontakt zum fünften Rang. Durch die achte sieglose Liga-Partie in Serie rutschte Köln auf Platz zehn ab.

Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind erledigte seine Hausaufgaben und blieb somit an Neunkirchen dran. Beim 2:0-Sieg gegen den 1. FC Spich netzten Florian Hensel (36.) und Niklas Hammes (68.). Der Abstand auf die Tabellenspitze blieb folglich bei zwei Punkten. Spich verbleibt nur knapp über dem Strich.

Der SC Fortuna Bonn zeigte trotz des feststehenden Abstiegs eine gute Leistung beim SSV Homburg-Nümbrecht. Nach einer torlosen ersten Hälfte war es Joscha Trommler, der die 1:0-Führung der Hausherren markierte (48.). Bis zum Ende blieb die Partie offen - schlussendlich setzte sich der Favorit aus Nümbrecht knapp mit 1:0 durch. Die Fortuna blieb bei sieben Zählern.

Für die größte Überraschung des Spieltags sorgte der TuS Marialinden, der den Tabellendritten SV Grün-Weiss Brauweiler mit 1:0 besiegte. Den goldenen Treffer erzielte dabei Carlos Nieto Y Schötz in Minute 45. Der TuS eroberte somit Rang acht, während Brauweiler nun sechs Punkte hinter der Spitze steht.