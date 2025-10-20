Neunkirchen erstmals auf Platz Eins, Wiehl mit erstem Sieg

Der SV Grün-Weiss Brauweiler wollte beim SV Eintracht Hohkeppel II die Tabellenführung im Fernduell mit Neunkirchen und Lindenthal verteidigen - allerdings hatte die Eintracht etwas dagegen. In der 35. Minute eröffnete Abdül-Melik Topuz die Partie mit seinem Treffer zur 1:0-Führung der Hausherren. Nach der Halbzeitpause erhöhte Deniz Güllü (73.) auf 2:0, ehe Mustafa Kemal Demirbag das 3:0 besorgte (80.). In der 88. Minute verkürzte Prence Mvutu zwar noch auf 1:3, den Schlusspunkt setzte jedoch wieder Hohkeppel - wieder war es Demirbag, der den 4:1-Endstand besorgte (90+4.).

"Wir wussten, was für ein Spiel auf uns zukommt und wir wussten auch, was wir dafür auf den Platz bringen müssen, um erfolgreich zu sein. Man muss einfach sagen, dass wir es über die gesamte Spieldauer nicht geschafft haben unser Spiel auf den Platz zu bringen", sagte Tuna Bilgin, der Cheftrainer Brauweilers über das Spiel. Weiter führte er aus: "Hinzu kommt, dass wir sehr viele einfache Fehler gemacht haben und den Gegner bei den Gegentoren sehr naiv eingeladen haben. Das Spiel haben wir dementsprechend auch verdient verloren."

Auf der Gegenseite herrschte derweil Freude über den dritten Sieg in Serie. "Ich bin extrem stolz auf die Leistung der Mannschaft. Heute waren wir extrem griffig und hungrig über die gesamte Spielzeit", äußerte Giuseppe Brunetto über den Erfolg seiner Mannschaft.

Bilgin will derweil mit seinem Team aus dem Duell lernen. "Wir haben all das, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat und stark gemacht hat, heute vermissen lassen. Dementsprechend ist die wichtigste Erkenntnis für uns, dass wir mit so einer Leistung keine Spiele gewinnen können", erklärte Bilgin. Abschließend sagte er noch: "Wir werden die Lehren daraus ziehen und uns diese Woche mit neuer Energie auf das nächste Spiel vorbereiten."

Durch die zweite Pleite der aktuellen Saison rutschte Brauweiler auf den zweiten Tabellenplatz ab. Hohkeppel kletterte derweil durch dritten Erfolg in Serie bis auf den vierten Rang.

Flittard weiterhin im Negativstrudel

Die Spielvereinigung Flittard konnte den Negativtrend auch nicht gegen den SSV Homburg-Nümbrecht beenden. Mit 0:5 wurden die Gäste aus Flittard wieder nach Hause geschickt und kassierten somit die vierte Liga-Niederlage am Stück. Die Treffer für die Hausherren erzielten Dean-Robin Paes (20), Robin Brummenbaum (57.), Felix Klein (82.), Niklas Clemens (83.) und Mike Großberndt (87.) "Ein sehr bitteres Ergebnis für mich und meine Mannschaft. Das Ergebnis spiegelt leider nicht den Spielverlauf wieder, aber am Ende zählen keine Worte mehr für solch ein Ergebnis", verriet Angelo Mazza, der Übungsleiter der Spielvereinigung. Er fügte noch hinzu: "Wir haben wie in den Wochen zuvor eine gute Startphase im Spiel gehabt und hatten die eine oder Chance gleich zu Anfang. Die Gegentore haben wir leider mal wieder uns selbst zuzuschreiben. Nümbrecht ist brutal effektiv gewesen:" Es war die dritte Partie in Folge, in der seine Mannschaft, mindestens vier Gegentreffer schluckte. Das Torverhältnis seines Teams aus den vergangenen drei Spielen beträgt 1:14. "Wir lassen zu einfache Tore zu, sei es individuell oder in Zonen wo wir ganz klar keine Gegentore haben wollen. Wir haben am Ende auch nicht die Durchschlagskraft nach vorne um das Tor zu machen - das fehlte uns im Spiel", erklärte Mazza. Gleichzeitig glaubt er weiterhin daran, dass seine Truppe das Ruder noch rumreißen wird. "Wir werden den Kopf weiter oben behalten und weiter arbeiten und natürlich auch Maßnahmen einleiten um den Erfolg für uns wieder zu sichern", betonte der Cheftrainer. Durch eine erneute Pleite rutschte Flittard auf den zwölften Platz ab und befindet sich nun im Tabellenkeller. Für Nümbrecht war es ein wichtiger Erfolg um oben dran zu bleiben. Die weiteren Duelle des achten Spieltags: