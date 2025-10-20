Neunkirchen erstmals auf Platz Eins, Wiehl mit erstem Sieg

Es war der perfekte Spieltag für den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - zum einen gewann der FSV mit 3:1 gegen den SC Blau-Weiß 06 Köln und zum anderen verlor sowohl der SV Grün-Weiss Brauweiler, als auch der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind ihre jeweiligen Partien. Somit kletterte Neunkirchen ungefährdet an die Tabellenspitze. Zeitgleich holte der FV Wiehl den ersten Sieg der Spielzeit und drängte somit den SC Fortuna Bonn auf den letzten Platz.
Der SV Grün-Weiss Brauweiler wollte beim SV Eintracht Hohkeppel II die Tabellenführung im Fernduell mit Neunkirchen und Lindenthal verteidigen - allerdings hatte die Eintracht etwas dagegen. In der 35. Minute eröffnete Abdül-Melik Topuz die Partie mit seinem Treffer zur 1:0-Führung der Hausherren. Nach der Halbzeitpause erhöhte Deniz Güllü (73.) auf 2:0, ehe Mustafa Kemal Demirbag das 3:0 besorgte (80.). In der 88. Minute verkürzte Prence Mvutu zwar noch auf 1:3, den Schlusspunkt setzte jedoch wieder Hohkeppel - wieder war es Demirbag, der den 4:1-Endstand besorgte (90+4.).
"Wir wussten, was für ein Spiel auf uns zukommt und wir wussten auch, was wir dafür auf den Platz bringen müssen, um erfolgreich zu sein. Man muss einfach sagen, dass wir es über die gesamte Spieldauer nicht geschafft haben unser Spiel auf den Platz zu bringen", sagte Tuna Bilgin, der Cheftrainer Brauweilers über das Spiel. Weiter führte er aus: "Hinzu kommt, dass wir sehr viele einfache Fehler gemacht haben und den Gegner bei den Gegentoren sehr naiv eingeladen haben. Das Spiel haben wir dementsprechend auch verdient verloren."
Auf der Gegenseite herrschte derweil Freude über den dritten Sieg in Serie. "Ich bin extrem stolz auf die Leistung der Mannschaft. Heute waren wir extrem griffig und hungrig über die gesamte Spielzeit", äußerte Giuseppe Brunetto über den Erfolg seiner Mannschaft.
Bilgin will derweil mit seinem Team aus dem Duell lernen. "Wir haben all das, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat und stark gemacht hat, heute vermissen lassen. Dementsprechend ist die wichtigste Erkenntnis für uns, dass wir mit so einer Leistung keine Spiele gewinnen können", erklärte Bilgin. Abschließend sagte er noch: "Wir werden die Lehren daraus ziehen und uns diese Woche mit neuer Energie auf das nächste Spiel vorbereiten."
Durch die zweite Pleite der aktuellen Saison rutschte Brauweiler auf den zweiten Tabellenplatz ab. Hohkeppel kletterte derweil durch dritten Erfolg in Serie bis auf den vierten Rang.
Die Spielvereinigung Flittard konnte den Negativtrend auch nicht gegen den SSV Homburg-Nümbrecht beenden. Mit 0:5 wurden die Gäste aus Flittard wieder nach Hause geschickt und kassierten somit die vierte Liga-Niederlage am Stück. Die Treffer für die Hausherren erzielten Dean-Robin Paes (20), Robin Brummenbaum (57.), Felix Klein (82.), Niklas Clemens (83.) und Mike Großberndt (87.)
"Ein sehr bitteres Ergebnis für mich und meine Mannschaft. Das Ergebnis spiegelt leider nicht den Spielverlauf wieder, aber am Ende zählen keine Worte mehr für solch ein Ergebnis", verriet Angelo Mazza, der Übungsleiter der Spielvereinigung. Er fügte noch hinzu: "Wir haben wie in den Wochen zuvor eine gute Startphase im Spiel gehabt und hatten die eine oder Chance gleich zu Anfang. Die Gegentore haben wir leider mal wieder uns selbst zuzuschreiben. Nümbrecht ist brutal effektiv gewesen:"
Es war die dritte Partie in Folge, in der seine Mannschaft, mindestens vier Gegentreffer schluckte. Das Torverhältnis seines Teams aus den vergangenen drei Spielen beträgt 1:14. "Wir lassen zu einfache Tore zu, sei es individuell oder in Zonen wo wir ganz klar keine Gegentore haben wollen. Wir haben am Ende auch nicht die Durchschlagskraft nach vorne um das Tor zu machen - das fehlte uns im Spiel", erklärte Mazza. Gleichzeitig glaubt er weiterhin daran, dass seine Truppe das Ruder noch rumreißen wird. "Wir werden den Kopf weiter oben behalten und weiter arbeiten und natürlich auch Maßnahmen einleiten um den Erfolg für uns wieder zu sichern", betonte der Cheftrainer.
Durch eine erneute Pleite rutschte Flittard auf den zwölften Platz ab und befindet sich nun im Tabellenkeller. Für Nümbrecht war es ein wichtiger Erfolg um oben dran zu bleiben.
Die weiteren Duelle des achten Spieltags:
Der SC Rheinbach sorgte für eine Überraschung gegen den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Die Hausherren hatten mit einem Dreier die Möglichkeit auf den zweiten Platz zu springen, allerdings lief die Partie anders als erwartet, denn die Gäste gewannen mit 3:0 bei der Borussia. Halil Göksu (20.), Stefan Ristovski (25.) und Delord Unzola (90+1.) erzielten die Treffer für Rheinbach in dem Duell. Während Lindenthal wichtige Punkte im Rennen um den ersten Platz liegen ließ, verschaffte sich der SC Luft im Tabellenkeller.
Nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen konnte der FV Bad Honnef am vergangenen Spieltag wieder jubeln. Im Duell mit dem SC Fortuna Bonn traf Timo Balte zur 1:0-Führung der Heimmannschaft (22.), ehe sich die Fortuna durch einen Platzverweis von Donik Berisha (36.) selbst schwächte. Maximilian Stang erhöhte noch vor der Halbzeitpause auf 2:0 (38.). Doch auch in Unterzahl kämpften die Bonner bis zum Ende und kamen durch Luca Esselen (54.) zum 1:2-Anschluss. Das Spiel entschied allerdings Philip Miermann kurze Zeit später mit dem Tor zum 3:1-Endstand. (62.)
Der TuS Mondorf war drauf und dran drei Punkte aus Spich zu entführen, schwächten sich allerdings 20 Minuten vor Schluss selbst. Robin Tomiczek brachte die Gäste in Führung (66.). Allerdings kassierte Justin Kürten kurze Zeit später eine glattrote Karte und musste das Spielfeld somit früher verlassen (72.). In Überzahl gelang dem 1. FC Spich doch noch der Ausgleich und daher trennten sich beide Vereine mit einem 1:1-Remis. Mondorf verpasste es, einen großen Sprung aus dem Tabellenkeller zu machen. Der FC verbleibt derweil im Tabellenmittelfeld.
Beim FSV SW Neunkirchen-Seelscheid lief alles nach Plan an dem achten Spieltag. Während Lindenthal und Brauweiler patzten, sicherte sich der FSV mit einem 3:1-Sieg gegen den SC Blau-Weiß Köln die Tabellenführung. Dabei hatte Neunkirchen die Partie von Beginn an im Griff und führte nach 33. Minuten durch Tore von Kjell Simnonia (3.), Marc Schneider (12.) und Tim Dreilich (33.) komfortabel mit 3:0. Den Kölnern gelang durch Tim-Maxim Harwardt zwar noch der 1:3-Anschluss (56.) - es änderte allerdings nichts am Spielausgang. Der FSV grüßt nun also von der Spitze, während die Blau-Weißen den dritten Sieg in Folge verpassten.
Für den FV Wiehl war es ein freudiger Spieltag, denn der Verein, der lange auf dem letzten Tabellenplatz stand, sicherte sich gegen den SV Schlebusch im Kellerduell die ersten drei Zähler der Saison und drängte somit Fortuna Bonn auf den letzten Rang. Jan Peters brachte die Gäste in Führung (21.), bevor Justus Dabringhausen im Alleingang das Spiel entschied. Mit einem Hattrick (34., 45+2., 60) führte er seine Mannschaft zu dem ersten Erfolg dieser Spielzeit und runter vom letzten Platz. Schlebusch rutschte gleichzeitig durch die Niederlage auf einen direkten Abstiegsplatz.
Die Schwankungen in der Spielzeit beim FV Bonn-Endenich hören nicht auf. Nach dem Sieg am siebten Spieltag gab es nun eine deutliche 2:5-Pleite beim TuS Marialinden. Ilias Tazit stellte nach acht Minuten auf 1:0 für die Gäste, ehe Andre Peters die Partie per Doppelpack drehte (11., 14.). Amin Haj-Yahya stellte allerdings noch vor der Halbzeitpause auf 2:2 (27.). In der zweiten Halbzeit waren es Peters (77.) und Sezgin Kanli (70., 90.), die das Duell zugunsten der Hausherren entschieden. Durch den 5:2-Erfolg gegen die Bonner kletterte der TuS bis auf den elften Rang. Der FV rutschte jedoch zeitgleich auf den achten Platz ab.
Die kommenden Spieltage:
9. Spieltag
So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Mondorf - Blau-Weiß
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Spich - Bad Honnef
So., 26.10.25 15:00 Uhr Fortuna Bonn - Hohkeppel II
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Rheinbach - Nümbrecht
So., 26.10.25 15:15 Uhr FV Endenich - Schlebusch
So., 26.10.25 15:15 Uhr FV Wiehl - Neunk.-Seel.
So., 26.10.25 15:30 Uhr Brauweiler - Lindenthal
So., 26.10.25 15:30 Uhr SpV Flittard - Marialinden
10. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr Lindenthal - Fortuna Bonn
So., 02.11.25 13:15 Uhr Hohkeppel II - 1. FC Spich
So., 02.11.25 14:45 Uhr Marialinden - SC Rheinbach
So., 02.11.25 15:00 Uhr Bad Honnef - TuS Mondorf
So., 02.11.25 15:15 Uhr Blau-Weiß - FV Wiehl
So., 02.11.25 15:15 Uhr Nümbrecht - Brauweiler
So., 02.11.25 15:45 Uhr Neunk.-Seel. - FV Endenich
So., 02.11.25 15:45 Uhr Schlebusch - SpV Flittard