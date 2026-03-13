Neunkirchen braucht einen Erfolg, Zwei wichtige Kellerduelle

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Tabellenführer SV Grün-Weiss Brauweiler will durch einen Dreier beim TuS Mondorf den Vorsprung ausbauen. Der direkte Konkurrent FSV SW Neunkirchen-Seelscheid will die Negativserie gegen den SSV Homburg-Nümbrecht stoppen. Das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Schlebusch und dem TuS Marialinden könnte derweil richtungsweisend sein. Das ist der 19. Spieltag:
Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid startete als Tabellenführer in die Rückrunde. Doch der Start in das Jahr 2026 verlief alles andere als geplant für den Liga-Primus - der FSV verlor beide bisherigen Duelle. Aktuell hat Neunkirchen somit sieben Zähler Rückstand auf die Spitze. Um den Anschluss an Brauweiler nicht zu verlieren benötigt der Tabellenzweite somit wieder einen Erfolg gegen den SSV Homburg-Nümbrecht.
"Freitagabend und Flutlicht - ich glaube das reizt jeden Fußballer. Wir freuen uns auf das Spiel in Nümbrecht. Wir wissen um die Heimstärke und um die super Atmosphäre dort, sehen uns aber auch in der Lage dem Gegner dort Paroli bieten zu können", sagte Jan-Henrik Heinen, der sportliche Leiter des FSV.
In der gesamten Hinrunde musste seine Mannschaft nur eine einzige Niederlage hinnehmen - in der Rückrunde sind es nun schon doppelt so viele. Doch der Verantwortliche sah keine schlechten Spiele seines Teams. "Die Ergebnisse aus den beiden ersten Spielen sind ärgerlich. Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind stimmte jedoch. Die Effizienz, die wir in der Hinrunde hatten, ist aktuell etwas abhanden. Wenn diese zurückkommt, werden sich auch wieder positive Ergebnisse einstellen", erklärte er.
Mit einem Dreier gegen Nümbrecht könnte Neunkirchen den Bock wieder umstoßen. Der SSV kann hingegen mit einem Sieg die kleine Krise des Tabellenzweiten verschärfen.
Die weiteren Partien:
Durch den Sieg über Neunkirchen hielt der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind den Kontakt zur Tabellenspitze. Am kommenden Spieltag erwartet die Borussia hingegen ein völlig anderes Spiel, denn es wartet der SC Blau-Weiß Köln auf den SC. Die Hausherren verloren am vergangenen Spieltag nach fünf Partien ohne eine Pleite wieder ein Duell. Mit einem Sieg könnten sich die Blau-Weißen an die obere Top-Fünf heran pirschen. Die Gäste brauchen derweil einen Erfolg um am Liga-Primus aus Brauweiler dran zu bleiben.
Sowohl der FV Bonn-Endenich, als auch der FV Bad Honnef starteten überzeugend in das neue Jahr und kletterten somit in der Tabelle. Während die Gäste drei Siege einfuhren, konnten die Hausherren zweimal jubeln. Bad Honnef will mit einem Dreier den starken Lauf fortsetzen. Bonn-Endenich könnte mit einem Erfolg einen Platz in der Tabelle gut machen.
Die Spielvereinigung Flittard stoppte den Negativtrend am vergangenen Spieltag mit einem Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht. Nun will der Tabellenzwölfte im Duell mit dem 1. FC Spich nachlegen, um sich weiter von der roten Zone absetzen zu können. Die Gäste haben derweil nur noch einen Zähler Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz und brauchen daher etwas Zählbares.
Der SC Fortuna Bonn startete mit drei Pleiten in das Jahr 2026 und verlor somit den Anschluss an das rettende Ufer. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenplatz 13. Gegen den SC Rheinbauch muss die Fortuna somit punkten. Die Hausherren können gleichzeitig mit einem Triumph bis auf Rang sechs springen.
Liga-Primus SV Grün-Weiss Brauweiler startete mit drei Siegen aus drei Partien perfekt in das Jahr 2026. Hinzu kommt, dass sich der SV einen Vorsprung von sieben Zählern erspielte, den er am kommenden Spieltag durch einen weiteren Erfolg ausbauen kann. Sieben Punkte Vorsprung hat auch der TuS Mondorf - allerdings auf die rote Zone. Für den TuS zählt somit ebenfalls jeder Punktgewinn.
Der SV Schlebusch ist seit fünf Liga-Spielen ungeschlagen und kämpfte sich somit immer näher an das rettende Ufer. Nur ein Zähler trennt die Schlebuscher aktuell vom 13. Rang. Das Ziel ist daher klar: ein Sieg muss am kommenden Spieltag her. Der Gegner TuS Marialinden ist mit 19 Punkten ebenfalls noch nicht gerettet und braucht daher weiterhin Erfolge.