Neunkirchen braucht einen Erfolg, Zwei wichtige Kellerduelle

Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid startete als Tabellenführer in die Rückrunde. Doch der Start in das Jahr 2026 verlief alles andere als geplant für den Liga-Primus - der FSV verlor beide bisherigen Duelle. Aktuell hat Neunkirchen somit sieben Zähler Rückstand auf die Spitze. Um den Anschluss an Brauweiler nicht zu verlieren benötigt der Tabellenzweite somit wieder einen Erfolg gegen den SSV Homburg-Nümbrecht.

"Freitagabend und Flutlicht - ich glaube das reizt jeden Fußballer. Wir freuen uns auf das Spiel in Nümbrecht. Wir wissen um die Heimstärke und um die super Atmosphäre dort, sehen uns aber auch in der Lage dem Gegner dort Paroli bieten zu können", sagte Jan-Henrik Heinen, der sportliche Leiter des FSV.

In der gesamten Hinrunde musste seine Mannschaft nur eine einzige Niederlage hinnehmen - in der Rückrunde sind es nun schon doppelt so viele. Doch der Verantwortliche sah keine schlechten Spiele seines Teams. "Die Ergebnisse aus den beiden ersten Spielen sind ärgerlich. Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind stimmte jedoch. Die Effizienz, die wir in der Hinrunde hatten, ist aktuell etwas abhanden. Wenn diese zurückkommt, werden sich auch wieder positive Ergebnisse einstellen", erklärte er.