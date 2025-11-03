Neunkirchen als Sieger des Spieltags, Flittard legt nach

Das Ziel des SV Grün-Weiss Brauweiler im Duell mit dem SSV Homburg-Nümbrecht war klar: Drei Punkte müssen her um an Neunkirchen dran zu bleiben. "Gestern war von Anfang an erkennbar und spürbar, dass es für beide Mannschaften ein sehr wichtiges Spiel ist", sagte Tuna Bilgin, Cheftrainer Brauweilers über das Duell.

In solchen Top-Spielen können Kleinigkeiten oder auch Schlüsselmomente über Sieg oder Niederlage entscheiden. "Man muss sagen, dass gestern, neben all den Punkten, die wir hätten besser machen müssen, es auch Schlüsselmomente gab, die nicht zu unseren Gunsten ausgefallen sind - die auch den Spielverlauf hätten ändern können", erklärte Bilgin. Er fügte noch hinzu: "Vor dem 0:1 gehen wir nach einem Freistoß in Führung, wo der Schiedsrichter auf Abseits entscheidet. Auch nach mehrmaligem Anschauen ist für mich nicht klar erkennbar, ob es Abseits war oder nicht. Also wir sprechen hier von einer sehr knappen Entscheidung, die auch zu unseren Gunsten hätte ausfallen können."

Im Gegenzug kassierte der SV das 0:1 erzielt von Ricardo Bauerfeind (29.). Der 29-Jährige erwischte einen Sahnetag und erzielte kurz vor dem Halbzeitpfiff auch das 2:0 der Hausherren (43.) - mit diesem Ergebnis ging es dann in die Pause. "Das war natürlich ein herber Rückschlag für uns. Damit war auch in der Halbzeit klar, dass wir in der zweiten Halbzeit gefordert sein werden und die aktivere Mannschaft sein müssen - das waren wir auch", betonte der Chefcoach Brauweilers.

Nümbrecht verlagerte sein Spiel daraufhin aufs Kontern und kam auch zu drei guten Möglichkeiten, die allerdings von dem SV-Keeper Julian Roloff entschärft wurden. Somit waren die Gäste weiterhin im Spiel und kamen in der 80. Minute durch ein Eigentor der Hausherren zum 1:2-Anschluss. Nur kurze Zeit später flog Dean-Robin Paes auf Seiten des SSV vom Platz (81.). In den letzten zehn Minuten und in Überzahl hatte Brauweiler Chancen zum Ausgleich - lies diese allerdings liegen.

Einen letzten Aufreger gab es jedoch noch. Bilgin schilderte die Szene: "Kurz vor Schluss kommt unser Spieler frei zum Kopfball und wird von hinten klar gestoßen, wo der Schiedsrichter auch auf Elfmeter hätte entscheiden können und das waren halt gestern diese entscheidenden Momente, die nicht zu unseren Gunsten gelaufen sind." Die Niederlage erkannte der Übungsleiter allerdings trotzdem an. "Natürlich geht aufgrund der klareren Torchancen der Sieg für Nümbrecht in Ordnung. Ich finde aber auch, dass wir aufgrund des Spielverlaufs und aufgrund der zweiten Halbzeit einen Punkt verdient gehabt hätten", äußerte der Trainer. Am Ende war es eine bittere 1:2-Pleite für den Tabellenzweiten aus Brauweiler. Abschließend stellte Bilgin klar: "Wir suchen die Verantwortung für die Niederlage bei uns."

Seine Mannschaft verpasste es somit weiterhin Druck auf Neunkirchen auszuüben. Der Abstand auf Rang Eins vergrößerte sich durch die Niederlage auf ganze sechs Zähler. Nümbrecht kletterte durch den Dreier auf den vierten Tabellenplatz.

