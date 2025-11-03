Neunkirchen als Sieger des Spieltags, Flittard legt nach

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Der 10. Spieltag ist vorbei und es kristallisierte sich ein wahrer Gewinner heraus. Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid löste die Aufgabe gegen den FV Bonn-Endenich souverän, während der direkte Verfolger SV Grün-Weiss Brauweiler eine Pleite hinnehmen musste. Somit vergrößerte der FSV den Abstand auf die Konkurrenz auf ganze sechs Punkte. Zudem holte das Tabellenschlusslicht aus Wiehl einen wichtigen Punkt. Das war der 10. Spieltag:
Das Ziel des SV Grün-Weiss Brauweiler im Duell mit dem SSV Homburg-Nümbrecht war klar: Drei Punkte müssen her um an Neunkirchen dran zu bleiben. "Gestern war von Anfang an erkennbar und spürbar, dass es für beide Mannschaften ein sehr wichtiges Spiel ist", sagte Tuna Bilgin, Cheftrainer Brauweilers über das Duell.
In solchen Top-Spielen können Kleinigkeiten oder auch Schlüsselmomente über Sieg oder Niederlage entscheiden. "Man muss sagen, dass gestern, neben all den Punkten, die wir hätten besser machen müssen, es auch Schlüsselmomente gab, die nicht zu unseren Gunsten ausgefallen sind - die auch den Spielverlauf hätten ändern können", erklärte Bilgin. Er fügte noch hinzu: "Vor dem 0:1 gehen wir nach einem Freistoß in Führung, wo der Schiedsrichter auf Abseits entscheidet. Auch nach mehrmaligem Anschauen ist für mich nicht klar erkennbar, ob es Abseits war oder nicht. Also wir sprechen hier von einer sehr knappen Entscheidung, die auch zu unseren Gunsten hätte ausfallen können."
Im Gegenzug kassierte der SV das 0:1 erzielt von Ricardo Bauerfeind (29.). Der 29-Jährige erwischte einen Sahnetag und erzielte kurz vor dem Halbzeitpfiff auch das 2:0 der Hausherren (43.) - mit diesem Ergebnis ging es dann in die Pause. "Das war natürlich ein herber Rückschlag für uns. Damit war auch in der Halbzeit klar, dass wir in der zweiten Halbzeit gefordert sein werden und die aktivere Mannschaft sein müssen - das waren wir auch", betonte der Chefcoach Brauweilers.
Nümbrecht verlagerte sein Spiel daraufhin aufs Kontern und kam auch zu drei guten Möglichkeiten, die allerdings von dem SV-Keeper Julian Roloff entschärft wurden. Somit waren die Gäste weiterhin im Spiel und kamen in der 80. Minute durch ein Eigentor der Hausherren zum 1:2-Anschluss. Nur kurze Zeit später flog Dean-Robin Paes auf Seiten des SSV vom Platz (81.). In den letzten zehn Minuten und in Überzahl hatte Brauweiler Chancen zum Ausgleich - lies diese allerdings liegen.
Einen letzten Aufreger gab es jedoch noch. Bilgin schilderte die Szene: "Kurz vor Schluss kommt unser Spieler frei zum Kopfball und wird von hinten klar gestoßen, wo der Schiedsrichter auch auf Elfmeter hätte entscheiden können und das waren halt gestern diese entscheidenden Momente, die nicht zu unseren Gunsten gelaufen sind." Die Niederlage erkannte der Übungsleiter allerdings trotzdem an. "Natürlich geht aufgrund der klareren Torchancen der Sieg für Nümbrecht in Ordnung. Ich finde aber auch, dass wir aufgrund des Spielverlaufs und aufgrund der zweiten Halbzeit einen Punkt verdient gehabt hätten", äußerte der Trainer. Am Ende war es eine bittere 1:2-Pleite für den Tabellenzweiten aus Brauweiler. Abschließend stellte Bilgin klar: "Wir suchen die Verantwortung für die Niederlage bei uns."
Seine Mannschaft verpasste es somit weiterhin Druck auf Neunkirchen auszuüben. Der Abstand auf Rang Eins vergrößerte sich durch die Niederlage auf ganze sechs Zähler. Nümbrecht kletterte durch den Dreier auf den vierten Tabellenplatz.
Nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen sicherte sich der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind im Duell mit dem SC Fortuna Bonn wieder einen Dreier. Dabei hielt die Defensive der Bonner lange dicht und stellte die Borussia immer wieder vor Probleme. "Es war ein Geduldsspiel, welches wir auch so erwartet haben. Fortuna Bonn hat über 90 Minuten mit Mann und Maus verteidigt und zwei massive Abwehrreihen aufgefahren. Wir haben zu keinem Zeitpunkt des Spiels nachgelassen und dadurch auch verdient gewonnen", sagte Sascha Zinken, Cheftrainer des SC.
Lange sah es nach einer Punkteteilung beider Mannschaften aus, bis Jannis Hackmann die Hausherren mit seinem ersten Saisontor in der 84. Minute erlöste. Nach zwei Pleiten in Folge konnte Lindenthal somit wieder einen Sieg feiern. "Uns allen war schon vor der Saison klar, dass es solche Phasen geben kann und sind daher unserer Linie treu geblieben. Die Jungs haben sich davon nicht beirren lassen und haben am Freitag über eine geschlossene Mannschaftsleistung eine starke Reaktion gezeigt", antwortete der Übungsleiter des SC auf die Frage, wie wichtig der Dreier nach den zwei Niederlagen war.
Seine Mannschaft klettere durch den Sieg auf Platz Drei und ist nun punktgleich mit dem Zweitplatzierten aus Brauweiler. Die Fortuna blieb trotz einer engagierten Leistung auf dem vorletzten Rang.
Die weiteren Partien:
Der SV Eintracht Hohkeppel II sicherte sich im Heimspiel gegen den 1. FC Spich spät einen wichtigen Punkt. In der ersten Hälfte passierte nicht Nennenswertes - allerdings drehten beide Mannschaften in der zweiten Halbzeit auf. Aymen Belachemi brachte die Hausherren in Führung (51.), ehe Emer Abdo kurze Zeit später ausglich für die Gäste (58.). In der Schlussphase wurde es dann noch turbulent. Elias Oulahyane erzielte in der 89. Minute die 2:1-Führung des FC - somit sah es kurz vor Ende der Partie nach einem Auswärtserfolg der Gäste aus, bis Leon Dema in der ersten Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich der Heimmannschaft markierte. Spich blieb dadurch im dritten Spiel in Serie sieglos, während Hohkeppel auf den sechsten Rang kletterte.
Der Unentschieden-König der Liga schlug wieder einmal zu. Der TuS Mondorf trennte sich im Auswärtsspiel beim FV Bad Honnef mit 2:2 und teilte sich schon zum siebten Mal in der Spielzeit mit einem Gegner die Punkte. Nach der Führung der Hausherren durch Markus Wiemer (4.), drehten die Gäste durch Haytam Bouskouchi (40.) und Ioannis Simeonidis (54.) das Spiel. Bis in die Nachspielzeit konnte Mondorf die knappe Führung halten, ehe Torjäger Timo Balte in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch noch zum 2:2-Ausgleich traf. Der TuS holte das dritte Remis in Folge, während der FV einen späten Zähler bejubelte.
Der FV Wiehl holte einen wichtigen Punkt beim SC Blau-Weiß 06 Köln und blieb somit in Reichweite auf die Nicht-Abstiegsplätze. Yannik Paul brachte die Hausherren mit seinem ersten Saisontreffer in Front (68.). Allerdings bewiesen die Wiehler schon in den vergangenen Wochen Moral und zeigten ein neues Gesicht. Auch in diesem Duell kam der FV durch einen Treffer von Ali Can Gültekin noch zum 1:1-Ausgleich (82.) und somit zu einem wichtigen Punktgewinn. Es war der fünfte Zähler aus den vergangenen vier Partien, den sich Wiehl sicherte. Die Kölner verpassten es derweil den Abstand auf die rote Zone mit einem Dreier zu vergrößern.
Der Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid setzte seine Siegesserie auch gegen den FV Bonn-Endenich fort. In der neunten Minute brachte Marc Schneider den Liga-Primus in Führung. Nach der Pause drehte der FSV dann erst richtig auf und kam durch einen Dreierschlag von Tim Dreilich (58.), Kjell Simnonia (64.) und Nils Stephan (69.) zur verfrühten Entscheidung. Ebrima Demba brachte die Gäste noch auf 1:4 ran (80.)- allerdings legte Dreilich noch einen drauf zum 5:1 aus Sicht der Gastgeber (83.) . Für Ergebniskosmetik sorgte dann noch Marouan Ahardane mit dem Treffer zum 2:5-Endstand (85.). Neunkirchen holte den achten Dreier in Folge. Endenich verlor zeitgleich den Anschluss an die Spitzengruppe.
Auf den erlösenden Dreier gegen Marialinden folgte nun ein weiterer Sieg für die Spielvereinigung Flittard gegen den SV Schlebusch. Dabei gingen die Hausherren durch Jakob Steinebach (13.) in Front. In der zweiten Halbzeit sorgte jedoch zunächst Mohamed Mastur per Elfmeter für den 1:1-Ausgleich (53.), ehe Leo Hapke per Freistoß zur Führung der Gäste einnetzte (61.). Adam Bouali besorgte in der 90. Minute die 3:1-Entscheidung für Flittard. Durch den zweiten Erfolg in Serie kletterte die Spielvereinigung auf den achten Rang. Schlebusch blieb derweil durch eine weitere Pleite im Tabellenkeller.
Ein Zeichen im unteren Tabellenbereich setzte der SC Rheinbach mit einem 3:1-Sieg beim TuS Marialinden. Delord Unzola erzielte das 1:0 der Gäste. In der zweiten Hälfte sorgte dann ein Treffer von Ivan Irmiev (84.) für die Erweiterung der Führung, ehe Mike Jacke das Spiel in der Nachspielzeit nochmal spannend machte mit seinem Tor zum 1:2 (90.). Mouad Zaki sorgte allerdings kurze Zeit später für den 3:1-Endstand (90+6). Durch den Sieg holte der SC sieben Zähler aus den vergangenen drei Partien und setzte sich somit von der roten Zone ab. Marialinden blieb durch die zweite Pleite in Folge im Tabellenkeller.
Die kommenden Spieltage:
11. Spieltag
So., 09.11.25 14:30 Uhr TuS Mondorf - FV Wiehl
So., 09.11.25 14:30 Uhr 1. FC Spich - Lindenthal
So., 09.11.25 14:30 Uhr Fortuna Bonn - Nümbrecht
So., 09.11.25 14:30 Uhr SC Rheinbach - Schlebusch
So., 09.11.25 15:00 Uhr Bad Honnef - Hohkeppel II
So., 09.11.25 15:15 Uhr FV Endenich - Blau-Weiß
So., 09.11.25 15:30 Uhr Brauweiler - Marialinden
So., 09.11.25 15:30 Uhr SpV Flittard - Neunk.-Seel.
12. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr FV Wiehl - FV Endenich
So., 16.11.25 13:15 Uhr Hohkeppel II - TuS Mondorf
So., 16.11.25 15:15 Uhr Blau-Weiß - SpV Flittard
So., 16.11.25 15:15 Uhr Schlebusch - Brauweiler
So., 16.11.25 15:15 Uhr Marialinden - Fortuna Bonn
So., 16.11.25 15:15 Uhr Nümbrecht - 1. FC Spich
So., 16.11.25 15:30 Uhr Lindenthal - Bad Honnef
So., 16.11.25 15:45 Uhr Neunk.-Seel. - SC Rheinbach