Neunhofe lädt zum Budenzauber: Erster LuckyFitness-Cup in Haldensleben LuckyFitness-Cup +++ Bördeoberligist lädt zum elften Mal zum Hallenturnier

Kaum beginnt das neue Jahr 2023, schon geht es sportlich wieder heiß her. Gestandene Bördeoberliga-Teams, zwei Landesklasse-Mannschaften und der Primus der Bördeliga finden sich am 7. Januar 2023 zur ersten Auflage des LuckyFitness-Cups in der Haldensleber Ohrelandhalle ein.