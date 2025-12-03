Neunerpack und schon 30 Tore: Schädler nimmt A-Klasse auseinander

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner A-Klassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Neun Treffer in einem Spiel – das schafft nicht jeder. Dem Spitzenreiter Peter Schädler ist genau dies am 13. Spieltag gelungen. Der 29-Jährige netzte in der ersten Halbzeit ganze siebenmal ein. Den Monat November eröffnete er mit einem Fünferpack gegen Olympiadorf II und erwies sich auch ansonsten erwies er sich in allen Spielen als treffsicher, außer gegen den FC Hochbrück.
Mit nur vier Toren Unterschied springt Robert Friedrich auf den zweiten Platz. Dieser traf für den 1. FC Kollbach im letzten Monat konstant und steuerte zudem noch fünf Assists bei. Damit erhöhte sich seine Vorlagenausbeute auf neun Assists.
Mit zehn Toren weniger komplettiert Erkut Su das Podium. Der Goalgetter des FC Hochbrück katapultierte sich vom neunten Platz auf den dritten. Mit einem Viererpack startete er in den Monat November beim 15:2-Sieg gegen den FC Türk Spor Garching II. Danach traf er in jedem Spiel und assistierte zudem bei sechs weiteren Toren.
1. Peter Schädler, VfB Sparta München, A-Klasse München 2: 30 Tore
2. Robert Friedrich, 1. FC Kollbach, A-Klasse München 1: 26 Tore
3. Erkut Su, FC Hochbrück, A-Klasse München 2: 16 Tore
4. Moritz Gruber, DJK Pasing III, A-Klasse München 4: 15 Tore
4. Kamil Temporale, TSV Gräfelfing II, A-Klasse München 3: 15 Tore
6. Oguzhan Turgut, DJK Sportbund München Ost, A-Klasse München 5: 14 Tore
6. Marcel Uhrich, Sportfreunde Pasing, A-Klasse München 3: 14 Tore
6. Georgica Chiata, FC Hochbrück, A-Klasse. München 2: 14 Tore
6. Luis Jendrzej, ASV Dachau II, A-Klasse München 1: 14 Tore
10. Giannis Kiourtzidis, Herakles SV, A-Klasse München 3: 13 Tore
