Neunerpack bringt Hilz nach vorne in Münchner KK um die Krone

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisklassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Anfang Oktober, es ist wieder Zeit, einen Blick auf das ERDINGER Ranking zu werfen. In den Münchner Kreisklassen hat sich einiges getan in den letzten Wochen. An der Spitze der Torschützenliste steht ein neuer Name, nämlich der von Nicolas Hilz, Top-Stürmer beim FC Phönix München II. Der 29-Jährige stand vor dem letzten Wochenende noch bei sieben Saisontreffern, Tendenz ging stetig nach oben. Nach den ersten beiden Spieltagen erzielte er gerade mal zwei Tore und war damit nicht mal in der letzten Torschützenliste mit inbegriffen. Seitdem erzielte er einen Dreier- und einen Doppelpack.
Doch damit nicht genug. Am letzten Wochenende machte Hilz so richtig aufmerksam auf sich. Beim 16:0-Heimsieg gegen den Petrolspor München erzielte er sage und schreibe neun (!) Treffer. Damit steht Hilz mit insgesamt 16 Saisontoren unangefochten auf dem ersten Rang der Torjägerliste.
Gefolgt wird der Goalgetter von gleich zwei anderen Spitzenstürmern. Einer von ihnen kommt vom Ligakonkurrenten SV-DJK Taufkirchen. Die Rede ist von Sven Scheurer. Der 28-Jährige netzte in jedem seiner fünf Saisonspiele mindestens einmal ein. In den letzten beiden sogar neunmal (!). Beim bislang letzten Spiel gegen Petrolspor, was der SV-DJK mit 20:0 für sich entscheiden konnte, traf der Stürmer fünfmal - in nur 29 Minuten. Was wohl möglich gewesen wäre, wenn Scheurer, wie Hilz, ein ganzes Spiel gegen Petrolspor gemacht hätte? So steht Scheurer nun bei elf Saisontoren.
Genauso viele hat auch Nemanja Rancic von den Münchner Kickers. Nach zwei Spieltagen stand er noch ganz vorne in der Torschützenliste, weil der Goalgetter siebenmal einnetzte. Seitdem traf Rancic nicht mehr so häufig. Dennoch kommt er in jedem Spiel auf mindestens ein Tor.
1. Nicolas Hilz, FC Phönix München II, Kreisklasse 5: 16 Tore
2. Sven Scheurer, SV-DJK Taufkirchen, Kreisklasse 5: 11 Tore
2. Nemanja Rancic, Münchner Kickers, Kreisklasse 3: 11 Tore
4. Robert Juric, SV Italia 1965 München, Kreisklasse 2: 10 Tore
5. Valentin Weigand, FC Biberg I, Kreisklasse 5: 9 Tore
5. Mirkan Aral, MSV Bajuwaren U23, Kreisklasse 5: 9 Tore
5. Etienne Witt, FC Biberg I, Kreisklasse 5: 9 Tore
8. Manuel Fuchs, SV Hohenlinden, Kreisklasse 6: 8 Tore
8. Ilker Özcan, TSV Milbertshofen, Kreisklasse 4: 8 Tore
8. Robert Schmidt, SV Waldeck-Obermenzing II, Kreisklasse 3: 8 Tore
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!