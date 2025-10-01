Neunerpack bringt Hilz nach vorne in Münchner KK um die Krone

Anfang Oktober, es ist wieder Zeit, einen Blick auf das ERDINGER Ranking zu werfen. In den Münchner Kreisklassen hat sich einiges getan in den letzten Wochen. An der Spitze der Torschützenliste steht ein neuer Name, nämlich der von Nicolas Hilz, Top-Stürmer beim FC Phönix München II. Der 29-Jährige stand vor dem letzten Wochenende noch bei sieben Saisontreffern, Tendenz ging stetig nach oben. Nach den ersten beiden Spieltagen erzielte er gerade mal zwei Tore und war damit nicht mal in der letzten Torschützenliste mit inbegriffen. Seitdem erzielte er einen Dreier- und einen Doppelpack.

Doch damit nicht genug. Am letzten Wochenende machte Hilz so richtig aufmerksam auf sich. Beim 16:0-Heimsieg gegen den Petrolspor München erzielte er sage und schreibe neun (!) Treffer. Damit steht Hilz mit insgesamt 16 Saisontoren unangefochten auf dem ersten Rang der Torjägerliste.