Neun Zugänge beim Kreisligisten und Bezirksliga-Transfer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Genkingen setzt auch in der Bezirksliga Alb auf den eigenen Nachwuchs. Mit Dean Zajusch schafft ein weiteres Talent aus der Jugend den Sprung in den Aktivenkader. Der Außenspieler soll künftig seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammeln und sich Schritt für Schritt weiterentwickeln. Besonders erfreulich für den TSV: Erneut gelingt einem Eigengewächs der direkte Weg aus der Nachwuchsabteilung zu den Aktiven. Zajusch erweitert damit die Möglichkeiten auf den Außenpositionen und bleibt seinem Heimatverein erhalten.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Bermaringen

Der TSV Bermaringen verstärkt seinen Kader für die Saison 2026/27 gleich mehrfach. Aus der eigenen Jugend rücken Max Weidner, Tyler Tränkle, Amel Skrobanvic, Tom Fischer, Noah Kaihroum und Mason Ebejer in den Aktivenbereich auf. Dazu kommen Noah Kranawetter vom TSV Westerstetten, Andreas Bernhardt von den SF Dornstadt/Bollingen sowie Paul Allgaier vom SV Pappelau-Beiningen. Damit setzt der TSV auf eine Mischung aus eigenem Nachwuchs und externen Verstärkungen. Besonders in Abwehr, Mittelfeld und Angriff erhält das Team zusätzliche Optionen für die neue Kreisliga-Saison.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfL Nendingen

Der VfL Nendingen begrüßt mit Muhammed einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27. Der neue Spieler verstärkt künftig die erste Mannschaft in der Kreisliga A3 Schwarzwald/Zollern und ist bereits vollständig ins Team integriert. Der Verein freut sich darauf, Muhammed künftig im blau-weißen Trikot auf dem Platz zu sehen. Für die kommende Spielzeit wünscht der VfL seinem Neuzugang einen erfolgreichen Start, viele starke Einsätze, eine verletzungsfreie Saison und vor allem viel Freude innerhalb der Mannschaft.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++