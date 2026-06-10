Neun Vereine vertreten: Die Elf des Jahres der KOL Waldeck-Frankenberg Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: David Zimmer

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Tim Sander vom TSV Gemünden. Der Schlussmann wurde viermal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. In der KOL Waldeck-Frankenberg kam Sander auf 29 Einsätze. Die Dreierkette bilden Luca Ewe von der SG Eder Frankenberg, Luca Kalabis von der FSG Buchenberg/Ederbringhausen und Fabian Feldmann von Eintracht 04 Edertal. Ewe wurde achtmal nominiert und stand in 27 KOL-Spielen auf dem Platz. Kalabis kam auf fünf Nominierungen und steuerte zwei Tore bei. Feldmann komplettiert die Abwehr mit vier Nominierungen, einem Treffer und fünf Assists.

Im Mittelfeld führt Leon Mertke vom TSV Gemünden die Auswahl an. Der Youngster wurde neunmal in die Elf der Woche gewählt und sammelte starke 15 Tore sowie elf Assists. Neben ihm steht Mirco Grosche von der SG Goddelsheim/Münden, der achtmal nominiert wurde und mit 21 Treffern sowie elf Vorlagen glänzte. Komplettiert wird die Reihe von Lukas Baumann von Eintracht 04 Edertal, der siebenmal vertreten war und sechs Tore sowie neun Assists verbuchte, sowie Jonas Wiesemann vom SV Ittertal, der sieben Nominierungen, neun Tore und 15 Vorlagen vorweisen kann. Vorne wird es spektakulär: Björn Schnedler von der SG Bad Wildungen/Friedrichstein wurde zehnmal nominiert und lieferte mit 29 Toren und 17 Assists eine herausragende Saison. Romeo Ciprian Spetcu von der SG Bunstruth/Haina kommt sogar auf 38 Treffer und 19 Vorlagen – macht zusammen 57 Scorerpunkte. Dritter im Bunde ist Nico Mannweiler vom TSV Strothe, der sechsmal in der Elf der Woche stand und 22 Tore sowie sieben Assists beisteuerte.