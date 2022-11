Neun Treffer in 90 Minuten Es war das erste Aufeinandertreffen der Kurstädter mit der LSG 80 Oberheldrungen in einem Pflichtspiel.

Die Hausherren starteten direkt spielbestimmend auf dem kleinen Frankenhäuser Kunstrasenplatz. Spätestens nach der ersten Großchance in der fünften Minute wurde klar, wer an diesem Samstag den Ton angeben sollte. Tino Auerbach bedient Norman Both im Sechzehner, der den Ball mit viel Drall an die Latte knallte – Glück für die Gäste, denn der Angreifer stand im Abseits. Nur wenig später sollte es dann besser klappen. Eine scharfe Hereingabe vom stark aufgelegten Philip Schwabe landete bei Both. Dieser steht am zweiten Pfosten, kommt zum Abschluss und bringt seine Elf auf die Siegerstraße (10’). Die Gäste konzentrierten sich während der gesamten Spielzeit zwar viel auf das Verteidigen des eigenen Tores, wenn die Hausherren anliefen, versuchten aber immer wieder ihre Umschaltmomente zu nutzen. Diese endeten aber am Strafraum der Gastgeber. Die nächsten beiden Chancen ergaben sich im weiteren Spielverlauf für Kevin Grolle und Auerbach. Beide kommen vor Mässing zum Abschluss, können das Spielgerät allerdings nicht im Kasten unterbringen. Es dauerte bis zur 29. Spielminute ehe die Hausherren wieder jubelten. Carsten Kammlott lässt den Ball im Strafraum auf Auerbach klatschen, der sagt Danke und trifft zum 2:0. Dieses Zusammenspiel soll sich fünf Minuten später erneut bezahlt machen. Kammlotts Einwurf fliegt seelenruhig durch den Sechzehner, Rajakowitsch trifft den Ball nicht und Auerbach schiebt freistehend zum dritten Tor des Tages ein (34’). Auf dieser Führung ruhten sich die Hausherren nicht aus und machten noch vor dem Halbzeitpfiff weiter. Zunächst markierte Both seinen zweiten Treffer nach Vorarbeit von Philipp Schneegaß, ehe Innenverteidiger Sondermann seine zweite Kopfballchance verwertete und seinen ersten Saisontreffer erzielte.