Neun Treffer am Hartjesweg

In einer von Beginn an unterhaltsamen Partie erwischte der TSV den besseren Start. Nach einer schönen Kombination traf Patrick Baumgart (8.) per Kopf zur Führung für die Gäste. Die Antwort der Gastgeber folgte allerdings postwendend. Nikolas Dennesen (9.) glich für die DJK aus. In der Folge übernahmen die Twistedener dann die Spielkontrolle und drehten die Partie. Nach einer ebenfalls sehenswerten Kombination über die linke Seite schob Chris Kleuskens (25.) trocken zum 2:1 ein. DJK-Torjäger Tom Cappel (43.) erhöhte kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 3:1.