Neun Tore - Zwei Dreierpacker Während die Gäste ihre kleine Siegesserie in den Punktspielen fortsetzen und dem Spitzenduo auf den Fersen bleiben wollten, ging der Blick der Schleusegrunder nach unten.

Entsprechend couragiert begannen die Mannschaften. Doch die SG zeigte die deutlich bessere Spielanlage. Bereits nach zwei Minuten prüfte Aaron Langenhan den Torhüter aus spitzem Winkel, ehe Kevin Diller alleine vor dem Kasten auftauchte und nur den Pfosten traf. Wie es richtig geht, zeigte sein Gegenüber Tino Luther im direkten Gegenzug. Aus ähnlicher Situation erzielte er die Führung. Das beeindruckte den Gegner aber überhaupt nicht. Im Stile einer echten Spitzenmannschaft zog man weiter sein Spiel auf. Zunächst scheiterten Julian Wagner und Patrick Fußy im 16-er noch am großen Rückhalt Nick Hofmann. Doch beim 18-Meter-Schuss von Toni Pleger musste der Tormann doch hinter sich greifen. Auch bei den Treffern zum 1:2 und 1:3, die nach ähnlichem Strickmuster entstanden, war er machtlos. Zunächst bediente Diller mit einem Rückpass von rechts Fabian Schilling und gleich darauf erhielt er das Spielgerät von Fußy über links. Erst danach konnten sich die Hausherren etwas befreien. Sie gelangten sogar schnell und glücklich zum Anschluss. Als Strafstoß reklamiert wurde, erstarrten alle Beteiligten zu Salzsäulen. Nur Luther reagierte und erstickte mit einem Kullerball ins Netz alle etwaigen Diskussionen.

Aus der Kabine kam eine andere, motivierte Schönbrunner Elf. Mit dem defensiver ausgerichteten Kapitän Felix Urban an der Spitze unterband man nun den gegnerischen Spielfluss energisch. Nach vorne ging aber zu wenig. Nur Luther verströmte Gefahr. Einmal war Steven Scheler nur Zentimeter früher am Ball als der Torjäger und konnte zur Ecke klären. Aber von da an konterte der Gast nach allen Regeln der Kunst. Beim 2:4 war Diller auf Rechtsaußen allen enteilt, nach seinem Querpass war der Rest für Schilling nur noch Formsache. Wagner verfehlte anschließend nur knapp. Aber noch war Schleusegrund nicht geschlagen: Aus 18 Metern konnte Luther erneut verkürzen. Die Kombinationsmaschine der Frischmann-Schützlinge war jedoch nicht mehr zu stoppen. Auch Diller wollte den Dreierpack. Zunächst spritzte er in einen Wagner-Freistoß und bugsierte ihn ins kurze Eck, dann verwertete er sein Zuspiel von rechts. Die Gastgeber waren geknickt, zeigten aber noch Moral. Oliver Arnold zwang Scheler nochmals zur Parade, bei der anschließenden Ecke köpfte Marcel Eichhorn nur an den Pfosten.

Stimmen zum Spiel: