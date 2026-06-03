Neun Tore zum Glück: Alberto D'Alleva ist der FuPa-Spieler der Woche

Foto: Riccardo D‘Alleva / FuPa-Grafik

Ein unglaubliches Schützenfest und eine individuelle Leistung, die ihresgleichen sucht: Die Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen erlebte einen wahren Offensivrausch. Der 29-jährige Angreifer Alberto D'Alleva führte sein Team Lawine Raichberg Ost zu einem denkwürdigen Heimsieg und sicherte sich damit den Titel des FuPa-Spielers der Woche in Württemberg.

Der Stolz über die Auszeichnung ist dem treffsicheren Angreifer deutlich anzumerken, auch wenn er bereits im Vorfeld eine leise Vorahnung hatte. Angesprochen auf die Frage, ob er mit dem Titel des FuPa-Spielers der Woche gerechnet habe, erklärt er voller Freude und Dankbarkeit: „Vielen Dank! Ganz sicher war ich mir nicht, aber ich hatte mir tatsächlich gute Chancen ausgerechnet. Neun Tore in einem Spiel schießt man schließlich nicht jede Woche. Trotzdem habe ich mich sehr über die Auszeichnung gefreut. Sie ist natürlich auch eine Anerkennung für die Leistung der gesamten Mannschaft, denn ohne meine Mitspieler wären diese neun Tore nicht möglich gewesen.“

Die Konzentration führt zu einem beispiellosen Kantersieg

Das Spiel gegen den SV Bonlanden II wird zweifellos in die Vereinsgeschichte eingehen. Mit einer Mischung aus spielerischer Leichtigkeit und gnadenloser Effizienz überrollte die Heimmannschaft den Gegner, der zudem in Unterzahl agieren musste. Alberto D'Alleva blickt mit viel Emotionen auf den perfekten Ablauf dieser 90 Minuten zurück: „Bei dem Spiel hat bei uns einfach sehr viel funktioniert. Natürlich hat uns auch in die Karten gespielt, dass der Gegner mit einem Mann weniger angereist ist. Trotzdem muss man so eine Situation erst einmal nutzen. Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert, haben unser Spiel konsequent durchgezogen, uns viele Chancen erspielt und diese auch effektiv genutzt. Dass am Ende ein 21:0 herauskommt, erlebt man nicht oft.“ Neben seinen neun eigenen Treffern steuerte der Stürmer zudem einen Assist zu diesem Triumph bei.

Der direkte Weg zum Tor als Erfolgsgeheimnis

Vor dem gegnerischen Gehäuse fackelt der Knipser nicht lange. Seine Philosophie auf dem Rasen ist geprägt von Entschlossenheit und der Konzentration auf das Wesentliche, was ihn zu einem eiskalten Vollstrecker macht. Seine Vorliebe beim Torabschluss beschreibt er mit klaren Worten: „Ich halte es vor dem Tor gerne unkompliziert. Statt lange zu zögern oder noch einen Haken zu viel zu machen, suche ich möglichst schnell den Abschluss. Oft ist die einfache Lösung die beste, und genau das versuche ich auf dem Platz umzusetzen.“

Ein Herzensprojekt von der ersten Stunde an

Die Verbundenheit zu seinem Verein geht weit über das normale Maß eines Fußballers hinaus. Es ist die tiefe, emotionale Identifikation mit einem Club, den er selbst aus der Taufe gehoben hat. Auf die Frage, was diesen Verein so besonders macht, entgegnet er voller Leidenschaft: „Lawine Raichberg Ost ist für mich etwas ganz Besonderes, weil ich den Verein selbst mitgegründet habe. Es ist also nicht einfach nur ein Team für mich, sondern ein echtes Herzensprojekt. Umso mehr freut es mich, Teil dieser Entwicklung zu sein und zu sehen, wie sich der Verein sportlich und menschlich entwickelt hat. Der Zusammenhalt im Team und die Atmosphäre rund um den Verein machen das Ganze für mich sehr besonders.“

Kollektiver Zusammenhalt und ein weltklasse Vorbild

Trotz seiner herausragenden Neun-Tore-Gala verweigert er es strikt, sich selbst oder einzelne Akteure über die Gemeinschaft zu stellen. Gleichzeitig blickt er voller Bewunderung zu den Profis, wo ein Topstar Maßstäbe setzt, die ihn inspirieren. Zu seinen Lieblingsspielern äußert er sich differenziert: „In unserem Team möchte ich niemanden besonders hervorheben, weil jeder seine Rolle für die Mannschaft erfüllt. Bei den Profis ist Harry Kane für mich ein absoluter Vorbildspieler. Er ist für mich aktuell der intelligenteste Stürmer. Neben seiner außergewöhnlichen Trefferquote glänzt er auch als genialer Spielmacher, der Bälle verteilt und extrem mannschaftsdienlich agiert.“

Flexibilität im bedingungslosen Dienste der Mannschaft

Seine Wohlfühlzone liegt unumstritten im gegnerischen Strafraum, wo er seine Qualitäten voll entfalten kann. Dennoch stellt er sich ohne Zögern hintenan, wenn taktische Zwänge es erfordern. Seine Positionierung auf dem Feld beschreibt er wie folgt: „Am liebsten spiele ich im Sturm, weil ich dort am besten das machen kann, was ich am besten kann: Tore schießen. Auf dieser Position komme ich am häufigsten in Abschlusspositionen, aber ich stelle mich natürlich auch in den Dienst der Mannschaft, wenn es nötig ist. So habe ich in dieser Saison auch schon defensivere Rollen, beispielsweise als 10er oder 6er, übernommen.“

Ein sauberer Saisonabschluss mit Fokus auf den Spaß

Aktuell belegt die Mannschaft den elften Tabellenplatz. Da die Saison unmittelbar vor dem Ende steht, sind große Sprünge im Klassement ausgeschlossen, was die Motivation für die verbleibende Aufgabe jedoch keineswegs schmälert. Das Ziel für den Rest der Spielzeit formuliert er realistisch und gefühlvoll: „Unser Ziel ist es, die Saison sauber zu Ende zu bringen. Bei einem ausstehenden Ligaspiel können wir an der Tabellensituation nicht mehr viel verändern, Platz 10 ist rechnerisch nicht mehr möglich. Deshalb wollen wir den 11. Tabellenplatz halten, nochmal einen guten Saisonabschluss hinlegen und dabei vor allem auch den Spaß nicht aus den Augen verlieren.“

Große Ambitionen für die sportliche Zukunft

Der Blick des 29-Jährigen richtet sich bereits auf die kommenden Aufgaben. Der persönliche Ehrgeiz und der Wunsch, mit dem eigenen Verein den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, treiben ihn unaufhaltsam an. Seine mittel- und langfristigen sportlichen Vorsätze beschreibt er ambitioniert: „In erster Linie möchte ich verletzungsfrei bleiben und das Maximum aus meinem Potenzial herausholen, um der Mannschaft mit vielen Toren weiterzuhelfen. Mittel- und langfristig geht es für mich darum, mich stetig weiterzuentwickeln und mein Spiel zu verbessern. Als Team wollen wir nächstes Jahr noch ambitionierter auftreten und den nächsten Schritt machen.“

Balance und Ausgleich abseits des grünen Rasens

Um auf dem Platz Spitzenleistungen wie seine jüngste Gala abrufen zu können, braucht es ein stabiles Fundament im Privatleben. Der Stürmer findet seinen Ausgleich in der Ruhe und im strategischen Denken. Über seine Freizeitaktivitäten abseits des Fußballs berichtet er: „Neben Fußball verbringe ich gerne Zeit mit Freunden und Familie, mache Sport allgemein, spiele gerne Schach und nutze meine Freizeit, um abzuschalten und neue Energie zu tanken.“

Analytischer Scharfblick im beruflichen Alltag

Dass er nicht nur auf dem Fußballplatz den Überblick behält und Situationen blitzschnell analysieren kann, zeigt ein Blick auf seinen Beruf. Diesen beschreibt er kurz und prägnant: „Beruflich arbeite ich im Controlling.“