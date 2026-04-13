 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Neun-Tore-Wahnsinn und Teltower Torrausch im Titelkampf

Landesklasse Ost: Während Schulzendorf an der Spitze Kurs hält, sorgt ein Schlagabtausch in Markendorf für Staunen.

von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Kenny Fuhrmann

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LK Ost Brandenburg
FSV Union II
FSV Dynamo
FV Blau-Weiß
Guben Nord

In der Landesklasse Ost lieferte der 21. Spieltag eine Mischung aus souveränen Pflichtsiegen, einem torreichen Spektakel und bitteren Momenten im Abstiegskampf. An der Tabellenspitze bleibt die Situation nach den Erfolgen der Top-Teams unverändert angespannt, während am Tabellenende die Hoffnung für einige Vereine schwindet.

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Sa., 11.04.2026, 11:30 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne. II
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz
0
0
Abpfiff

Das Fußballwochenende begann vor einer überschaubaren Kulisse von 30 Zuschauern mit einer Nullnummer. In einer Partie, in der die Defensivreihen dominierten, gelang es weder der Schöneicher Reserve noch den Gästen aus Dahlewitz, den entscheidenden Treffer zu setzen. Mit diesem Punktgewinn belegt Schöneiche II nun mit 31 Punkten den neunten Rang, während Dahlewitz mit 32 Zählern auf Platz sieben geführt wird.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
FSV Dynamo EisenhüttenstadtFSV Dynamo
SG Schulzendorf 1931
SG Schulzendorf 1931Schulzendorf
0
2
Abpfiff

Vor 60 Zuschauern erfüllte der Spitzenreiter seine Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten. Levin Ganzer brachte die SG Schulzendorf in der 25. Minute mit 0:1 in Führung. Lange Zeit blieb die Partie offen, bis Gheorghe Nitica in der Nachspielzeit (90'+2) mit dem Treffer zum 0:2 alle Zweifel beseitigte. Schulzendorf thront damit weiterhin mit 55 Punkten an der Tabellenspitze, während Eisenhüttenstadt mit lediglich 7 Punkten dem Abstieg entgegenblickt.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiss Markendorf
SV Blau-Weiss MarkendorfMarkendorf
Breesener SV Guben Nord
Breesener SV Guben NordGuben Nord
4
5

Ein wahres Tor-Festival erlebten die 125 Zuschauer in Markendorf. Adam Stanislaw Moczulski eröffnete bereits in der 6. Minute für die Gäste zum 0:1, woraufhin Erik Brose in der 19. Minute zum 0:2 und Luca Bäcker in der 32. Minute zum 0:3 erhöhten. Kurz vor der Pause keimte Hoffnung bei Markendorf auf, als Dominic Menzel in der 44. Minute zum 1:3 traf, doch Erik Brose stellte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45'+1) mit dem 1:4 den alten Abstand wieder her. Nach dem 1:5 durch Jannis Volger in der 76. Minute startete Markendorf eine furiose Aufholjagd: Ole Achtenberg (81. Minute), Bartosz Donigiewicz (84. Minute) und Raul Michael Gambashidze (89. Minute) verkürzten auf 4:5, doch die Zeit reichte nicht mehr für den Ausgleich. Guben Nord festigt mit 36 Punkten den vierten Rang.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
FV Blau-Weiß 90 Briesen
FV Blau-Weiß 90 BriesenFV Blau-Weiß
MSV Zossen 07
MSV Zossen 07MSV Zossen
4
0
Abpfiff

Vor 89 Zuschauern untermauerte Briesen seine Vormachtstellung gegen den MSV Zossen. Marvin Benno Lähne stellte mit einem Doppelschlag in der 8. und 24. Minute die Weichen früh auf 2:0. Jonas Noske erhöhte in der 69. Minute auf 3:0, bevor Toni Moritz in der 90. Minute den 4:0-Endstand markierte. Briesen schiebt sich mit 28 Punkten auf Platz zehn vor, während Zossen mit 9 Punkten Vorletzter bleibt.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
Teltower FV 1913
Teltower FV 1913Teltower FV
FSV Admira 2016
FSV Admira 2016FSV Admira
8
0
Abpfiff

Die deutlichste Abreibung des Tages sahen 70 Zuschauer in Teltow. Der Tabellendritte fegte die Admira regelrecht vom Platz. Tim Friedrich war mit drei Treffern in der 8., 11. und 53. Minute der überragende Akteur. Die weiteren Tore zum 8:0-Kantersieg steuerten Patryk Manczyk (42. Minute), Jonas Gabler (43. Minute), Kylian Bahner (77. Minute), Yannick Flohr (86. Minute) und Johannes Pollok (89. Minute) bei. Teltow verteidigt mit 40 Punkten den dritten Platz, während Admira mit 12 Zählern auf Rang 14 abrutscht.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
FSV Eintracht 1910 Königs WusterhausenFSV 1910 KW
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union II
0
4
Abpfiff

In Königs Wusterhausen gab es für die 83 Zuschauer wenig Grund zur Freude. Tim Wüstenhagen brachte die Union-Reserve bereits in der 5. Minute mit 0:1 in Führung, Julian-Luca Hikade erhöhte in der 27. Minute auf 0:2. Ein später Doppelpack von David Spillmann in der 82. Minute und der Nachspielzeit (90'+2) besiegelte die 0:4-Niederlage der Eintracht. Fürstenwalde II springt mit 33 Punkten auf den sechsten Tabellenplatz.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
MTV Wünsdorf 1910
MTV Wünsdorf 1910Wünsdorf
SV Grün-Weiß Union Bestensee
SV Grün-Weiß Union BestenseeSV Bestensee
2
4
Abpfiff

Vor 111 Zuschauern gelang Bestensee ein wichtiger Auswärtssieg. Zwar brachte Josphat Mwangi Mwangi Nduati die Hausherren in der 13. Minute mit 1:0 in Front, doch Robin Jackels glich in der 21. Minute zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel zogen Paul Niesler (48. Minute) und Gustav Lemke (75. Minute) auf 1:3 davon. Spartak Doda verkürzte in der 77. Minute noch einmal auf 2:3, doch Paul Ludwig machte bereits eine Minute später (78. Minute) mit dem 2:4 alles klar. Bestensee verbessert sich auf 32 Punkte.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Großbeeren
SV Grün-Weiß GroßbeerenGroßbeeren
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf. II
2
3
Abpfiff

Ein hartes Stück Arbeit musste der Tabellenzweite vor 78 Zuschauern in Großbeeren verrichten. Erik Huwe besorgte in der 16. Minute die Frankfurter Führung, doch Linus Belitz glich in der 21. Minute zum 1:1 aus. Ein Eigentor von Tino Krotzeck in der 63. Minute brachte die Hausherren sogar mit 2:1 in Front. Die Oderstädter bewiesen jedoch Moral: Niclas Weddemar glich in der 79. Minute zum 2:2 aus, bevor Eric Zeisig in der 86. Minute den glücklichen 2:3-Siegtreffer markierte. Frankfurt II bleibt mit 51 Punkten erster Verfolger der Spitze.

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