Neun-Tore-Wahnsinn und Teltower Torrausch im Titelkampf

– Foto: Kenny Fuhrmann

In der Landesklasse Ost lieferte der 21. Spieltag eine Mischung aus souveränen Pflichtsiegen, einem torreichen Spektakel und bitteren Momenten im Abstiegskampf. An der Tabellenspitze bleibt die Situation nach den Erfolgen der Top-Teams unverändert angespannt, während am Tabellenende die Hoffnung für einige Vereine schwindet.

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Das Fußballwochenende begann vor einer überschaubaren Kulisse von 30 Zuschauern mit einer Nullnummer. In einer Partie, in der die Defensivreihen dominierten, gelang es weder der Schöneicher Reserve noch den Gästen aus Dahlewitz, den entscheidenden Treffer zu setzen. Mit diesem Punktgewinn belegt Schöneiche II nun mit 31 Punkten den neunten Rang, während Dahlewitz mit 32 Zählern auf Platz sieben geführt wird.

Vor 60 Zuschauern erfüllte der Spitzenreiter seine Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten. Levin Ganzer brachte die SG Schulzendorf in der 25. Minute mit 0:1 in Führung. Lange Zeit blieb die Partie offen, bis Gheorghe Nitica in der Nachspielzeit (90'+2) mit dem Treffer zum 0:2 alle Zweifel beseitigte. Schulzendorf thront damit weiterhin mit 55 Punkten an der Tabellenspitze, während Eisenhüttenstadt mit lediglich 7 Punkten dem Abstieg entgegenblickt.

Ein wahres Tor-Festival erlebten die 125 Zuschauer in Markendorf. Adam Stanislaw Moczulski eröffnete bereits in der 6. Minute für die Gäste zum 0:1, woraufhin Erik Brose in der 19. Minute zum 0:2 und Luca Bäcker in der 32. Minute zum 0:3 erhöhten. Kurz vor der Pause keimte Hoffnung bei Markendorf auf, als Dominic Menzel in der 44. Minute zum 1:3 traf, doch Erik Brose stellte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45'+1) mit dem 1:4 den alten Abstand wieder her. Nach dem 1:5 durch Jannis Volger in der 76. Minute startete Markendorf eine furiose Aufholjagd: Ole Achtenberg (81. Minute), Bartosz Donigiewicz (84. Minute) und Raul Michael Gambashidze (89. Minute) verkürzten auf 4:5, doch die Zeit reichte nicht mehr für den Ausgleich. Guben Nord festigt mit 36 Punkten den vierten Rang.

Vor 89 Zuschauern untermauerte Briesen seine Vormachtstellung gegen den MSV Zossen. Marvin Benno Lähne stellte mit einem Doppelschlag in der 8. und 24. Minute die Weichen früh auf 2:0. Jonas Noske erhöhte in der 69. Minute auf 3:0, bevor Toni Moritz in der 90. Minute den 4:0-Endstand markierte. Briesen schiebt sich mit 28 Punkten auf Platz zehn vor, während Zossen mit 9 Punkten Vorletzter bleibt.

Die deutlichste Abreibung des Tages sahen 70 Zuschauer in Teltow. Der Tabellendritte fegte die Admira regelrecht vom Platz. Tim Friedrich war mit drei Treffern in der 8., 11. und 53. Minute der überragende Akteur. Die weiteren Tore zum 8:0-Kantersieg steuerten Patryk Manczyk (42. Minute), Jonas Gabler (43. Minute), Kylian Bahner (77. Minute), Yannick Flohr (86. Minute) und Johannes Pollok (89. Minute) bei. Teltow verteidigt mit 40 Punkten den dritten Platz, während Admira mit 12 Zählern auf Rang 14 abrutscht.

In Königs Wusterhausen gab es für die 83 Zuschauer wenig Grund zur Freude. Tim Wüstenhagen brachte die Union-Reserve bereits in der 5. Minute mit 0:1 in Führung, Julian-Luca Hikade erhöhte in der 27. Minute auf 0:2. Ein später Doppelpack von David Spillmann in der 82. Minute und der Nachspielzeit (90'+2) besiegelte die 0:4-Niederlage der Eintracht. Fürstenwalde II springt mit 33 Punkten auf den sechsten Tabellenplatz.

Vor 111 Zuschauern gelang Bestensee ein wichtiger Auswärtssieg. Zwar brachte Josphat Mwangi Mwangi Nduati die Hausherren in der 13. Minute mit 1:0 in Front, doch Robin Jackels glich in der 21. Minute zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel zogen Paul Niesler (48. Minute) und Gustav Lemke (75. Minute) auf 1:3 davon. Spartak Doda verkürzte in der 77. Minute noch einmal auf 2:3, doch Paul Ludwig machte bereits eine Minute später (78. Minute) mit dem 2:4 alles klar. Bestensee verbessert sich auf 32 Punkte.