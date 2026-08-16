Neun-Tore-Wahnsinn, Herzlake-Gala und Twist ganz oben

– Foto: SV Sparta Werlte

Wer hat euch besonders überzeugt? Jetzt seid ihr gefragt: Stimmt bei FuPa für eure Elf-der-Woche ab und gebt den Spielern eure Stimme, die sich am zweiten Spieltag einen Platz verdient haben.

Der zweite Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga hatte einiges im Angebot: ein völlig verrücktes 4:5 in Rütenbrock, einen Spitzenreiter mit zehn Toren nach zwei Spielen, Herzlakes 5:0-Gala, einen Joker, der nach seiner Einwechslung praktisch sofort trifft und Mannschaften, die meine Saisonprognose schon jetzt hinterfragen.

Und Leon Schlagenhauf? Sechs Tore nach zwei Spieltage, viel besser kann man eine Saison kaum beginnen.

Damit hat Twist nach dem 5:2 gegen Werlte bereits zehn Tore in zwei Spielen erzielt und grüßt von der Tabellenspitze. Rütenbrock bleibt dagegen trotz vier eigener Treffer bei einem Punkt.

Nach der Pause ging das Spektakel weiter. Kenneth Plass verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:4 (54.), bevor erneut Schlagenhauf zuschlug (63.). Mit seinem dritten Treffer des Tages und bereits sechsten Saisontor erhöhte er auf 5:3. Michael Stevens brachte Rütenbrock mit seinem zweiten Treffer noch einmal heran (74.), zum Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Dabei sah zunächst alles nach einem perfekten Nachmittag für die Gastgeber aus. Michael Stevens (14.) und David Korte (16.) schossen Rütenbrock innerhalb von zwei Minuten mit 2:0 in Führung. Doch Twist benötigte später sogar noch weniger Zeit für die Antwort: Leon Schlagenhauf (33.) und Marten Hessel (34.) glichen aus, ehe Schlagenhauf nur drei Minuten später die Partie komplett drehte. Maik Müller stellte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch auf 3:3.

Was für ein Spiel in Rütenbrock! Der SV Grenzland Twist gewinnt ein völlig verrücktes Duell beim VfL Rütenbrock mit 5:4 und steht nach dem zweiten Spieltag an der Tabellenspitze der Opti-Wohnwelt-Emslandliga.

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart gibt es damit für die beiden Bezirksliga-Absteiger zumindest den ersten kleinen Schritt nach vorne. Emslage steht nach zwei Spieltagen auf Rang zwölf, direkt dahinter folgen die Spartaner auf Platz 13.

Dabei blieb es bis zum Abpfiff durch Schiedsrichter Johannes Eilers, der gemeinsam mit seinen Assistenten Christian Schüring und Till Heise die Partie leitete.

Nach der Pause bewies Werltes Trainer Steffen Hoormann dann ein glückliches Händchen. In der 62. Minute brachte er Luis Thien und nur eine Minute später zappelte der Ball im Netz. Der Joker sorgte mit dem 1:1 für den Ausgleich.

Emslage erwischte den besseren Start. Kai Völlering traf bereits in der zwölften Minute zum 0:1 und erzielte damit nach seinem Doppelpack gegen Messingen bereits seinen dritten Saisontreffer.

Im Duell der beiden Bezirksliga-Absteiger Sparta Werlte und VfL Emslage gab es keinen Sieger. Nach jeweils einer Auftaktniederlage trennten sich beide Mannschaften mit 1:1 und sammelten damit ihre ersten Punkte der neuen Emslandliga-Saison.

Nach dem überraschenden 3:1-Auswärtssieg bei Eintracht Börger legte der SV Bawinkel vor dem zweiten Spieltag noch einmal nach und vermeldete mit Jannik Looschen einen echten Transfercoup. Der Rückkehrer bringt reichlich höherklassige Erfahrung mit, unter anderem aus seiner Zeit beim SV Meppen und zuletzt bei Holthausen-Biene. Sportlich gehörte die Bühne gegen Surwold allerdings zunächst einem anderen Looschen. Leon Looschen brachte Bawinkel nach Vorarbeit von Marcel Hempen mit seinem zweiten Saisontor in Führung (31.). Kurz vor der Pause schlug der SV Surwold jedoch zurück: Steffen Deymann sorgte für das 1:1 (44.). Für die Entscheidung sorgte ausgerechnet einer der Spieler, wegen denen ich Surwold vor der Saison zur Spitzengruppe gezählt habe. Lukas Borgmann, in der Vorsaison 18-mal erfolgreich, traf nach Vorarbeit von Leon Korten zum 2:1 (73.). ➡️ Zur Elf-der-Woche wahl Damit startet Surwold nach der Spielabsage am ersten Spieltag mit einem Auswärtssieg in die neue Emslandliga-Saison. Bawinkel kassiert dagegen nach seinem Überraschungscoup in Börger die erste Niederlage und steht nach zwei Partien mit drei Punkten auf Rang fünf.

Beim TuS Haren scheint derzeit nicht nur auf dem Platz einiges kurios zu laufen. Nachdem beim Saisonauftakt gegen Dalum zunächst die Fahnen für die Schiedsrichterassistenten fehlten und sich der Anpfiff verzögerte, sorgte diesmal laut Liveticker die Kommunikation im Schiedsrichtergespann für Gesprächsstoff: Das vorhandene Headset soll nicht funktioniert haben. Im weiteren Spielverlauf sorgten zudem mehrere Entscheidungen für Harener Unmut. Sportlich erwischte Haren gegen den FC 47 Leschede zunächst den besseren Nachmittag. Martin Raming-Freesen brachte die Gastgeber nach 27 Minuten mit seinem bereits zweiten Saisontor in Führung. Leschede, das nach der Spielabsage gegen Surwold erstmals in dieser Emslandliga-Saison gefordert war, hatte allerdings ebenfalls seine Möglichkeiten. Kurz vor der Pause rettete die Latte für Haren. ➡️ Zur Elf-der-Woche wahl Vier Minuten nach Wiederbeginn folgte der kuriose Ausgleich: Eine Lescheder Flanke beförderte Jannik Skatulla artistisch ins eigene Tor (49.). Danach blieb die Partie umkämpft. Neben dem Geschehen auf dem Rasen rückte laut Liveticker immer wieder das Schiedsrichtergespann in den Mittelpunkt, weil sich Haren bei mehreren Situationen benachteiligt fühlte. Am Ende blieb es beim 1:1. Für den TuS ist es nach dem 2:2 gegen Dalum bereits die zweite Punkteteilung. Damit steht Haren nach zwei Spielen mit zwei Punkten auf Rang sieben. Leschede nimmt bei seinem verspäteten Saisonstart den ersten Zähler mit und liegt zunächst auf Platz zehn. Haren bleibt damit ungeschlagen, wartet aber weiterhin auf den ersten Sieg. Leschede wiederum nimmt aus Haren einen Punkt mit und startet zumindest nicht mit leeren Händen in die Saison.

Der VfL Herzlake hat bei seinem verspäteten Einstieg in die Opti-Wohnwelt-Emslandliga direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den SV Eltern gewann die Mannschaft von Manuel Peters auch in der Höhe verdient mit 5:0 und springt damit nach ihrem ersten Ligaspiel direkt auf Tabellenplatz drei. Schon vor dem Anpfiff herrschte im Hasetalstadion reger Betrieb. Das für das Derby angebotene VIP-Ticket für 16,80 Euro inklusive Verpflegung wurde laut Liveticker gut angenommen und auch auf dem Platz bekamen die Zuschauer einiges serviert. Ein Eigentor von Kai-Lukas Telkmann eröffnete den Torreigen (14.). Danach erhöhten Neuzugang und spielender Co-Trainer Markus Rohe (22.) sowie Hendrik Lüllmann (34.) auf 3:0. Gerrit Strotmann glänzte dabei als Vorbereiter und sammelte im Laufe der Partie gleich drei Assists. Nach der Pause machte Christian Niehaus schnell das 4:0 (48.). Für Eltern wurde es anschließend noch schwieriger, als Felix Suhl Gelb-Rot sah (51.). Ein weiteres Eigentor sorgte schließlich für den 5:0-Endstand (67.). Für einen kurzen Auftritt sorgte zwischendurch sogar der Mähroboter, der sich unerlaubt auf den Platz schlich und vom Betreuer wieder des Feldes verwiesen wurde. Herzlake bestätigt damit bei der ersten Gelegenheit meine Einschätzung als möglichen Kandidaten für die Spitzengruppe. Für Eltern sieht die Welt dagegen schon deutlich ungemütlicher aus: Nach dem 0:3 gegen Teglingen folgt ein 0:5 in Herzlake, null Punkte und 0:8 Tore nach zwei Spielen bedeuten Tabellenplatz 15. ➡️ Zur Elf-der-Woche wahl Und nach dem Abpfiff? Blieben laut Liveticker noch 30 Minuten, um das VIP-Angebot auszukosten. Fünf Tore, drei Punkte und anschließend Essen und Trinken, viel mehr kann man für 16,80 Euro vermutlich nicht verlangen.

Der SV Teglingen und Aufsteiger SV Raspo Lathen trennten sich am Freitagabend mit 1:1. Die Gastgeber waren vor rund 150 Zuschauern zunächst die bessere Mannschaft, ließen ihre Möglichkeiten aber ungenutzt. Nach der Pause belohnte Michael Schulte den SV Teglingen mit dem verdienten 1:0 (49.). Lathen steigerte sich anschließend und kam ebenfalls zu guten Chancen. Dominic Dickmann vergab zunächst freistehend, machte es später aber besser: Eine zu kurze Rückgabe erlief der Torjäger und traf zum 1:1 (75.). ➡️ Zur Elf-der-Woche wahl In einer umkämpften Schlussphase blieb es bei der Punkteteilung. Teglingen verpasste den zweiten Sieg, während Aufsteiger Lathen auch im zweiten Saisonspiel ungeschlagen bleibt.