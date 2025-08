Neun-Tore-Wahnsinn – FC Bayern gewinnt dramatisch gegen Kultklub TSV Buchbach

Was für ein Spiel. Der FC Bayern II gewinnt gegen den TSV Buchbach. Trotz 4:0-Pausenführung wurde es nochmal spannend. Der Ticker zum Nachlesen.

München – Im ersten Heimspiel kommt es gleich zu einem echten Härtetest für Holger Seitz und seine Mannschaft. Die U23 des FC Bayern erwartet am heutigen Freitagabend den TSV Buchbach. Aleksandro Petrovic und seine Spieler haben die vergangene Saison als Tabellenzweiter beendet und beide Spiele gegen die Talente von der Säbener Straße gewonnen.

Holger Seitz, Trainer des FC Bayern München II, über den TSV Buchbach.

„Ich glaube, man muss sie auch in dieser Saison im vorderen Drittel einplanen“, zollt Seitz im Interview mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern dem Kultklub Respekt. Für den 50-Jährigen vor allem ein Verdienst seines Gegenübers. „Er tut dem Fußball einfach gut, weil er diesen ganzen Spielersituationen selbst drin war. Er kennt die Kabine, er weiß, wie sich ein Spieler fühlt“, sagt der U23-Trainer über Petrovic, den er zu Höherem berufen sieht.

Der FC Bayern II wartet seit über zwei Jahren auf einen Sieg gegen den TSV Buchbach

Am ersten Spieltag konnten beide Mannschaften gewinnen. Buchach setzte sich klar gegen die SpVgg Hankofen-Hailing durch. Tobias Stoßberger (40.), Tobias Sztaf und ein Eigentor (61.) der Gäste brachten den ersten Heimsieg. Die junge Münchner Mannschaft feierte einen Last-Minute-Sieg beim Nachwuchs des FC Augsburg. Adin Licina und Jussef Nasrawe drehten die Partie nach der Pause auf 2:1.

Heute Abend will die U23 die zweijährige Durststrecke gegen Buchbach beenden. Nach zwei Unentschieden in der Saison 2023/24 (0:0, 1:1) setzte es in der vergangenen Spielzeit eine 2:3-Heimpleite und eine 1:2-Niederlage beim TSV. Baut Trainer Petrovic seine starke Serie gegen seinen Ex-Verein aus oder schnappt sich der FC Bayern II den zweiten Sieg im zweiten Spiel? Anpfiff ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion. (jb)