Neun Tore und ein Spielabbruch bei Teutonia Weiden gegen Pannesheide

Da die Diskussionen nicht abebbten, brach der Unparteiische die Begegnung ab. Dabei seien sich die Mannschaften nach Aussage von Cetinkaya über den weiteren Spielverlauf einig gewesen: "Pannesheide hätte uns durchlaufen und das 5:5 erzielen lassen, aber der Schiedsrichter hat gesagt, das Tor war sauber und hat dann das Spiel abgebrochen." Über die Wertung des Spiels muss nun das Sportgericht entscheiden.

