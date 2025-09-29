Neun Tore und ein Spielabbruch bei Teutonia Weiden gegen Pannesheide

Ein turbulentes Kreisliga-C-Spiel zwischen dem FC Teutonia Weiden II und Grenzwacht Pannesheide II fand am Sonntag ein abruptes Ende. Die Gäste führten kurz vor Schluss mit 5:4, ehe der Unparteiische die Partie abbrach.
Zuvor hatten beide Mannschaften ein wildes Spiel mit zahlreichen Führungswechseln geliefert. Luca Frantzen brachte Weiden früh in Führung, ehe Mohammed Omeirat und Enver-Namik Altunergil das Ergebnis drehten. David Dohmen glich noch vor der Pause aus, doch erneut Omeirat und später Altunergil stellten auf 4:2 für die Gäste. Mit einem Doppelschlag per Foulelfmeter und aus dem Spiel heraus glich Bulut Aslan aus, ehe Jens Bauer in der 88. Minute das 5:4 für Pannesheide erzielte.
Das Tor fiel in einer strittigen Szene: „Beim Stand von 4:4 hat sich ein Spieler von uns an der Schulter verletzt. Wir haben ihn vom Feld getragen, und kurz bevor wir die Seitenlinie überschritten haben, hat der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen. Die Pannesheider haben schnell reagiert, hätten wir vielleicht auch so gemacht. Aber bin ganz ehrlich: Der Spieler war noch nicht draußen“, erklärte Weidens Trainer Engin Cetinkaya.
Während Cetinkaya von einem klaren Fehler des Referees sprach, stellte dieser im offiziellen Spielbericht klar: „In der 85. Spielminute wurde das Spiel nach einer Verletzung mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt, aus dem heraus die Gastmannschaft schnell ein Tor erzielte. Danach kam es zu einer Massenszene, bei der sowohl der Kapitän der Heimmannschaft als auch der Trainer heftig protestierten, da der verletzte Spieler noch nicht vollständig vom Spielfeld begleitet worden sei, obwohl er sich zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme bereits an der an der Seitenlinie befand."