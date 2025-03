Neun Tore: SV Erzhausen ringt Germania nieder

Eberstadt. Mit einer 4:5 (1:2)-Heimniederlage am Donnerstagabend gegen die SV Erzhausen verpasste es Germania Eberstadt in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, sich entscheidend von den Abstiegsrängen abzusetzen. „Unser Spiel gegen den Ball war nicht gut“, erkannte Önder Durak, Sportlicher Leiter der Eberstädter. Die Gäste nutzten dies vor allem nach der Pause konsequent aus. Während die Hausherren gute Einschusschancen nicht verwerteten, zeigte sich Erzhausen in der Chancenverwertung deutlich besser. „Erzhausen war zielstrebiger und in den Zweikämpfen präsenter“, gab Durak zu.