Neun-Tore-Spektakel in Waldperlach – Töging verhindert Fehlstart

Eichstätt unterlag BSG Chemie Leipzig mit 1:3. – Foto: Johannes Traub

Neun-Tore-Spektakel in Waldperlach, Töging spielt remis – der Überblick über die gestrigen Testspiele mit oberbayerischer Beteiligung.

Keinen Sieger fand die Partie zwischen Kammerberg und dem neuen Bezirksligisten SV München West. Nachdem Aleksandar Kohler die Gäste in Führung gebracht hatte, traf Lukas Fladung nur wenige Zeigerumdrehungen später zum 1:1-Endstand.

Auch das Duell Bayernliga Süd gegen Bayernliga Nord endete in einem 1:1-Remis. Auch hier waren es die Gäste aus Ingolstadt, die spät zur 1:0-Führung trafen. Dominique Girtler bescherte dem Team von Sarah Romert jedoch postwendend den Ausgleich.

Wacker bei Wacker– so lautete das Fazit des SV Schalding-Heining zum Testspiel in Burghausen. Mit 2:4 unterlag der Bayernligist dem Regionalligist. Erst kurz vor Schluss kassierte der SVS die beiden entscheidenden Gegentreffer.

4:0 hieß es am Ende zwischen dem TuS Holzkirchen und dem VfR Garching. Hofinger trag in der Anfangsphase der Partie für die Hausherren, ehe Feldbrach verdoppelte. Nach der Pause gelang Schnier ein Doppelpack innerhalb kürzester Zeit und sorgte für einen deutlichen Testspielsieg.

Der SV Aschau unterlag dem TSV 1860 Rosenheim II mit 0:3. Alle Tore fielen in der zweiten Hälfte. Avdiu, Venedikoglu und Gashi trugen sich in die Torschützenliste ein.

Ohne Tore endete das Vorbereitungsspiel zwischen dem TV Aiglsbach (Bezirksliga West) und dem TSV Gaimersheim (Bezirksliga Oberbayern Nord).

Regionalliga-Duell in Eichstätt: Der VfB unterlagt den Gästen BSG Chemie Leipzig mit 1:3. Schon früh stellte das Team von Ex-Landsberg-Trainer Alex Schmitt die Weichen auf einen erfolgreichen Ausflug nach Bayern. Bürger (7. Minute) und Hoffmann (9. Minute) trafen für Leipzig. Schraufstetter sorgte nochmal für Spannung (31. Minute), ehe Kratzer in der 57. Minute den Deckel auf die Partie setzte.