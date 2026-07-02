 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

Neun-Tore-Spektakel in Waldperlach – Töging verhindert Fehlstart

Testspiele der oberbayerischen Teams

von Michel Guddat · Gestern, 11:08 Uhr · 0 Leser
Eichstätt unterlag BSG Chemie Leipzig mit 1:3.
Eichstätt unterlag BSG Chemie Leipzig mit 1:3. – Foto: Johannes Traub

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Neun-Tore-Spektakel in Waldperlach, Töging spielt remis – der Überblick über die gestrigen Testspiele mit oberbayerischer Beteiligung.

Testspiele vom Donnerstag, 2. Juli

Gestern, 20:00 Uhr
TSV 1893 Gangkofen
TSV 1893 GangkofenGangkofen
FC Töging
FC TögingFC Töging
1
1
Abpfiff
Spieltext Gangkofen - FC Töging

Bezirksligist FC Töging kam beim Kreisklassisten aus Ganghofen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Dabei sorgte Lacazette in der 85. Minute sogar erst spät für den Ausgleich für den Favoriten.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
3
6
Spieltext Waldperlach - FC Wacker M.

Neun-Spektakel in Waldperlach! Der Bezirkligist wehrte sich lange tapfer, musste sich schlussendlich dann aber doch deutlich mit 3:6 dem FC Wacker München geschlagen geben. Zur Pause führte der SVW noch mit 2:1, ehe der Landesligist aus München in der zweiten Hälfte aufdrehte und vier unbeantwortete Treffer ezielte.

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Merching
TSV MerchingTSV Merching
Waldeck Obermenzing
Waldeck ObermenzingWaldeck Obermenzing
2
0
Abpfiff
Spieltext TSV Merching - Waldeck Obermen...

Die Talente des SV Waldeck Obermenzing (U19) verloren im Test gegen Bezirksligisten Merching mit 0:2. Die Treffer für die Schwaben erzielten Cosgun (25. Minute) und Ayverdi (65. Minute).

Testspiele vom Mittwoch, 1. Juli

Mi., 01.07.2026, 19:30 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
SV München West
SV München WestSV München West
1
1
Abpfiff

Keinen Sieger fand die Partie zwischen Kammerberg und dem neuen Bezirksligisten SV München West. Nachdem Aleksandar Kohler die Gäste in Führung gebracht hatte, traf Lukas Fladung nur wenige Zeigerumdrehungen später zum 1:1-Endstand.

Mi., 01.07.2026, 19:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt II
1
1
Abpfiff

Auch das Duell Bayernliga Süd gegen Bayernliga Nord endete in einem 1:1-Remis. Auch hier waren es die Gäste aus Ingolstadt, die spät zur 1:0-Führung trafen. Dominique Girtler bescherte dem Team von Sarah Romert jedoch postwendend den Ausgleich.

Mi., 01.07.2026, 19:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
4
2
+Video

Wacker bei Wacker– so lautete das Fazit des SV Schalding-Heining zum Testspiel in Burghausen. Mit 2:4 unterlag der Bayernligist dem Regionalligist. Erst kurz vor Schluss kassierte der SVS die beiden entscheidenden Gegentreffer.

Mi., 01.07.2026, 19:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
4
0
Abpfiff

4:0 hieß es am Ende zwischen dem TuS Holzkirchen und dem VfR Garching. Hofinger trag in der Anfangsphase der Partie für die Hausherren, ehe Feldbrach verdoppelte. Nach der Pause gelang Schnier ein Doppelpack innerhalb kürzester Zeit und sorgte für einen deutlichen Testspielsieg.

Mi., 01.07.2026, 19:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
0
3
Abpfiff

Der SV Aschau unterlag dem TSV 1860 Rosenheim II mit 0:3. Alle Tore fielen in der zweiten Hälfte. Avdiu, Venedikoglu und Gashi trugen sich in die Torschützenliste ein.

Mi., 01.07.2026, 19:30 Uhr
TV Aiglsbach
TV AiglsbachAiglsbach
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
0
0
Abpfiff

Ohne Tore endete das Vorbereitungsspiel zwischen dem TV Aiglsbach (Bezirksliga West) und dem TSV Gaimersheim (Bezirksliga Oberbayern Nord).

Mi., 01.07.2026, 18:30 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
1
3

Regionalliga-Duell in Eichstätt: Der VfB unterlagt den Gästen BSG Chemie Leipzig mit 1:3. Schon früh stellte das Team von Ex-Landsberg-Trainer Alex Schmitt die Weichen auf einen erfolgreichen Ausflug nach Bayern. Bürger (7. Minute) und Hoffmann (9. Minute) trafen für Leipzig. Schraufstetter sorgte nochmal für Spannung (31. Minute), ehe Kratzer in der 57. Minute den Deckel auf die Partie setzte.

Mi., 01.07.2026, 19:00 Uhr
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova
2
0
Abpfiff

Aufsteigerduell geht an Garching! Im Duell der beiden frischgebackenen Bezirksligisten behielt Türk Garching die Oberhand und besiegte Kosova München mit 2:0.