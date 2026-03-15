Neun-Tore-Spektakel in Schönau – TSV schlägt Weilerswist 5:4

TSV Keeper Thomas Duell ist Aufmerksam und klärt vor dem SSV Stürmer Mike Nandzik – Foto: M. St.

Bereits in der Anfangsphase nahm die Begegnung ordentlich Fahrt auf. Die Gäste aus Weilerswist gingen in der 10. Minute durch Luis Kampermann mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Hausherren folgte praktisch im Gegenzug: Nur eine Minute später traf Tim Breuer zum schnellen 1:1-Ausgleich.

Was für ein Fußballnachmittag in Schönau! Im Kreisliga-A-Duell zwischen dem TSV Schönau und dem SSV Weilerswist bekamen die rund 80 Zuschauer ein wahres Torfestival geboten. Am Ende setzte sich der TSV Schönau nach einer turbulenten Partie mit 5:4 (3:3) durch.

Die torreiche erste Halbzeit hatte aber noch mehr zu bieten.

Der TSV blieb dran und drehte die Partie in der 22. Minute – erneut war es Tim Breuer, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das 2:1 erzielte. Doch auch diese Führung hielt nicht lange. Bereits zwei Minuten später schlugen die Gäste zurück, als Mike Nandzik in der 24. Minute zum 2:2 ausglich.

In der 36. Minute brachte Weilerswists Neuzugang Alexander Eicker seine Farben wieder in Führung und durfte sich mit dem Treffer zum 3:2 erstmals in die Torjägerliste eintragen. Doch auch diesmal fand Schönau eine Antwort: In der 42. Minute stellte Tim Breuer mit seinem dritten Treffer und bereits 20. Saisontor auf 3:3.

Mit diesem spektakulären Zwischenstand ging es schließlich in die Halbzeitpause – Zeit zum Durchatmen für Spieler und Zuschauer, die sich fragten, was in der zweiten Hälfte noch folgen würde.

Nach dem Seitenwechsel ging es direkt spektakulär weiter. Der TSV Schönau erwischte einen Traumstart in die zweite Hälfte und setzte innerhalb von zwei Minuten einen Doppelschlag. In der 50. Minute traf Tenzin Tseten Naktsang zur erneuten Schönauer Führung zum 4:3. Nur zwei Minuten später erhöhte Alexander Latz mit seinem ersten Saisontreffer auf 5:3 für die Hausherren.

Weilerswist gab sich allerdings noch nicht geschlagen und kam in der 67. Minute noch einmal heran. Robin Maximilian Berk verwandelte einen zugesprochenen Foulelfmeter sicher zum 5:4-Anschluss.

In der Schlussphase verteidigte der TSV Schönau den knappen Vorsprung jedoch erfolgreich und brachte den torreichen Sieg über die Zeit.

Damit setzt Schönau seine makellose Rückrundenbilanz fort und feiert den dritten Sieg im dritten Spiel. Der SSV Weilerswist hingegen wartet in der Rückrunde weiterhin auf den ersten Punktgewinn und steht nach drei Spielen bei drei Niederlagen.

Am kommenden Sonntag sind beide Teams erneut gefordert: Der TSV Schönau tritt auswärts beim @SSV Golbach an, während der SSV Weilerswist im heimischen Sportzentrum den @SV SW Nierfeld empfängt.

TSV Schönau: Thomas Duell, Alexander Latz, Norbu Naktsang, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Norman Loepke, Tenzin Tseten Naktsang, Yannick Merget (75. Mateusz Hoppe), Luis Breuer (46. David Nolte, 77. Benedikt Vögtel), Tim Breuer, Fabian Di Stefano (80. Maurice Marian) – Trainer: Gerrit Ueckert

SSV Weilerswist 1924: Paul Frings, Max Becker, Björn Büscher, Artem Azarko, Felix Kortholt (71. Maxim Zajcev), Robin Maximilian Berk, Firat Bagkan (82. Bastian Schmitz), Arda-Allen Zeyfiyanoglu, Alexander Eicker (63. Kai Karamouzas), Mike Nandzik, Luis Kampermann – Trainer: Frederik Ziburske

Schiedsrichter: Niklas Breuer

Zuschauer: 80

Tore:

0:1 Luis Kampermann (10.),

1:1 Tim Breuer (11.),

2:1 Tim Breuer (22.),

2:2 Mike Nandzik (24.),

2:3 Alexander Eicker (36.),

3:3 Tim Breuer (42.),

4:3 Tenzin Tseten Naktsang (50.),

5:3 Alexander Latz (52.),

5:4 Robin Maximilian Berk (67., Foulelfmeter)