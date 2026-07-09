 2026-07-09T07:06:32.265Z

Allgemeines

Neun-Tore-Spektakel in Aschau – Wacker geht gegen Kreisligisten unter

Die Testspiele der oberbayerischen Teams

von Lara Marjanovic · Heute, 13:01 Uhr · 0 Leser
Der SV Aschau am Inn erzielt gegen Buchbach II sieben Tore.
Der SV Aschau am Inn erzielt gegen Buchbach II sieben Tore. – Foto: mb.presse / Butzhammer

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Torreiche Partie in Aschau und ein perfekter Einstand der Neuzugänge in Bruckmühl: Die oberbayerischen Teams stecken mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Alle Testspiele vom 8. Juli im Überblick.

Gestern, 19:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
0
2
Abpfiff

Der TSV 1860 Rosenheim setzte sich knapp mit 2:0 gegen den TuS Holzkirchen durch. Der Bezirksligist hielt gegen den Bayernliga-Aufsteiger lange gut dagegen und ließ bis in die Schlussphase keinen Treffer zu. Erst zur 87. Spielminute fiel der Führungstreffer der Gäste durch Leonardo Papapicco. Kurz vor Abpfiff erhöhte Benedikt Winzen auf 2:0 aus Sicht der Gäste (90.).

Gestern, 19:30 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach II
7
2
Abpfiff

Ein wahres Neun-Tore-Spektakel bekamen die Zuschauer in Aschau zu sehen. Der Bezirksligist demontierte die Zweitvertretung des TSV Buchbach souverän mit 7:2. Bis auf den Doppelpack durch Felix Weber (53./61.) fiel dabei jeder Treffer durch einen anderen Torschützen.

Gestern, 19:30 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried II
3
1
Abpfiff

Der SV Bruckmühl gewann auch das zweite Testspiel in der Vorbereitung mit 3:1 gegen den TuS Geretsried II. Dabei hinterließen die beiden Neuzugänge Yanik Molitor und Veysel Kilic direkt einen starken Eindruck: Molitor traf zum 1:0 (25.) und Kilic erzielte das 2:0 (45.).

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
2
2
Abpfiff

Ohne Sieger endete das Testspiel zwischen dem TSV Grünwald und Wasserburg. Nach 90 Minuten trennten sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Für den TSV Grünwald war einmal mehr Top-Torjäger Laris Stjepanovic zur Stelle. Er erzielte das 1:1 in der 56. Spielminute.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
SG SV RW Bad Tölz
SG SV RW Bad TölzSG SV RW Bad Tölz
5
1
Abpfiff

Mit einem klaren 5:1 setzte sich Heilbrunn gegen den Kreisligisten SG SV RW Bad Tölz durch. Dabei waren es die Gäste die zunächst in Führung gingen. Nach nur vier Minuten stand es 0:1 durch den Treffer von Jonas Lützel. Ab der 50. Minute zündete Heilbrunn aber ein Offensivfeuerwerk und traf fünfmal den gegnerischen Kasten.

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
4
2
Abpfiff

Der TSV Eintracht Karlsfeld drehte trotz der 2:0 Führung der Gäste aus Gilching, nach bereits zehn Minuten, die Partie mit 4:2. Neuzugang Leonardo Kristic verbuchte direkt einen Doppelpack. Mit seinen Treffern innerhalb von nur zwei Minuten glich er die Partie zum 2:2 aus (35./37.) und leitete die Wende ein.

Gestern, 19:30 Uhr
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
3
1
Abpfiff

Der Landesligist Wacker München ging beim Kreisligisten aus Fürstenried mit 1:3 unter. Bujar Emini brachte den FC Fürstenried in Führung (6.) und traf erneut zum 3:0 (41.). Nach der Pause verkürzte Adrian Lahi auf 3:1 (48.).

Gestern, 19:15 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb. II
TSV Moorenweis
TSV MoorenweisMoorenweis
2
3
Abpfiff

Der TSV Landsberg II unterliegt dem Bezirksliga-Aufsteiger Moorenweis knapp mit 2:3. Der eingewechselte Benedikt Dumhard traf doppelt für die Gäste (72./75.).

Gestern, 19:30 Uhr
TuS Raubling
TuS RaublingRaubling
SV Kirchbichl
SV KirchbichlSV Kirchbichl
2
1
Abpfiff

Nach der 4:2-Niederlage im ersten Testspiel gegen Traunstein feiert der TuS Raubling seinen ersten Erfolg. Mit einem 2:1-Sieg über den SV Kirchbichl holte Raubling den ersten Sieg in der Vorbereitung.