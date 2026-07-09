Neun-Tore-Spektakel in Aschau – Wacker geht gegen Kreisligisten unter

Der SV Aschau am Inn erzielt gegen Buchbach II sieben Tore. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Torreiche Partie in Aschau und ein perfekter Einstand der Neuzugänge in Bruckmühl: Die oberbayerischen Teams stecken mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Alle Testspiele vom 8. Juli im Überblick.

Der TSV 1860 Rosenheim setzte sich knapp mit 2:0 gegen den TuS Holzkirchen durch. Der Bezirksligist hielt gegen den Bayernliga-Aufsteiger lange gut dagegen und ließ bis in die Schlussphase keinen Treffer zu. Erst zur 87. Spielminute fiel der Führungstreffer der Gäste durch Leonardo Papapicco. Kurz vor Abpfiff erhöhte Benedikt Winzen auf 2:0 aus Sicht der Gäste (90.).

Ein wahres Neun-Tore-Spektakel bekamen die Zuschauer in Aschau zu sehen. Der Bezirksligist demontierte die Zweitvertretung des TSV Buchbach souverän mit 7:2. Bis auf den Doppelpack durch Felix Weber (53./61.) fiel dabei jeder Treffer durch einen anderen Torschützen.

Der SV Bruckmühl gewann auch das zweite Testspiel in der Vorbereitung mit 3:1 gegen den TuS Geretsried II. Dabei hinterließen die beiden Neuzugänge Yanik Molitor und Veysel Kilic direkt einen starken Eindruck: Molitor traf zum 1:0 (25.) und Kilic erzielte das 2:0 (45.).

Ohne Sieger endete das Testspiel zwischen dem TSV Grünwald und Wasserburg. Nach 90 Minuten trennten sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Für den TSV Grünwald war einmal mehr Top-Torjäger Laris Stjepanovic zur Stelle. Er erzielte das 1:1 in der 56. Spielminute.

Mit einem klaren 5:1 setzte sich Heilbrunn gegen den Kreisligisten SG SV RW Bad Tölz durch. Dabei waren es die Gäste die zunächst in Führung gingen. Nach nur vier Minuten stand es 0:1 durch den Treffer von Jonas Lützel. Ab der 50. Minute zündete Heilbrunn aber ein Offensivfeuerwerk und traf fünfmal den gegnerischen Kasten.

Der TSV Eintracht Karlsfeld drehte trotz der 2:0 Führung der Gäste aus Gilching, nach bereits zehn Minuten, die Partie mit 4:2. Neuzugang Leonardo Kristic verbuchte direkt einen Doppelpack. Mit seinen Treffern innerhalb von nur zwei Minuten glich er die Partie zum 2:2 aus (35./37.) und leitete die Wende ein.

Der Landesligist Wacker München ging beim Kreisligisten aus Fürstenried mit 1:3 unter. Bujar Emini brachte den FC Fürstenried in Führung (6.) und traf erneut zum 3:0 (41.). Nach der Pause verkürzte Adrian Lahi auf 3:1 (48.).

Der TSV Landsberg II unterliegt dem Bezirksliga-Aufsteiger Moorenweis knapp mit 2:3. Der eingewechselte Benedikt Dumhard traf doppelt für die Gäste (72./75.).