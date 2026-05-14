Neun Tore nach der Pause: Heeseberg schießt Peine ab

Dabei begann die Partie zunächst durchaus ordentlich für die Gastgeber. Peine erspielte sich in den ersten Minuten einige gute Ansätze, ehe Heeseberg die Kontrolle übernahm. Mit einem Doppelschlag durch Alexander Schrader und Patrick Boltz zog der Gast früh davon. Schrader erhöhte mit zwei weiteren Treffern noch vor der Pause auf 4:0 und stellte die Weichen bereits nach 38 Minuten klar auf Auswärtssieg.
Schrader überragt bei offenem Schlagabtausch
Direkt nach Wiederbeginn keimte bei Peine kurz Hoffnung auf, als Volkan Öztürk zum 1:4 traf. Doch Heeseberg antwortete konsequent. Felix Maushake, erneut Boltz und Joker Pascale Bittner schraubten das Ergebnis innerhalb weniger Minuten auf 7:1. Besonders auffällig präsentierte sich Schrader, der insgesamt vier Treffer erzielte und die Defensive der Gastgeber immer wieder vor große Probleme stellte.
In der Schlussphase entwickelte sich die Begegnung endgültig zu einem offenen Schlagabtausch. Kadir Aga Eser und nochmals Volkan Öztürk betrieben Ergebniskosmetik für Peine, ehe Paul Jonathan Scholz mit dem 9:3 den Schlusspunkt setzte. Insgesamt kassierte der VfB bereits das 80. Gegentor der Saison.
Heesebergs Trainer Christian Baethge sah nach anfänglichen Schwierigkeiten einen verdienten Erfolg seiner Mannschaft: „Zum Spiel muss man sagen, dass wir die ersten zehn Minuten etwas schwer reingekommen sind und Peine sich zunächst ein, zwei Chancen erspielt hat. Danach hatten wir deutlich mehr Kontrolle, haben den Ball gut laufen lassen und uns viele Möglichkeiten herausgespielt. Diesmal haben wir unsere Chancen dann auch konsequent genutzt.“
Vor allem die Phase nach der Pause gefiel dem Coach: „In der zweiten Halbzeit haben wir die ersten Minuten erneut verschlafen, uns danach aber regelrecht in einen Lauf gespielt. Peine war in dieser Phase überfordert.“ Trotz der drei Gegentreffer blieb Baethge gelassen: „Die Gegentore waren zwar vermeidbar, bei neun eigenen Treffern fällt das am Ende aber nicht mehr entscheidend ins Gewicht.“
VfB Peine – FC Heeseberg 3:9
VfB Peine: Abdullah Berat Arvis, Berkam Mart (46. Dicle Arvis), Can Kocak, Volkan Öztürk, Zana Dariwsh (46. Devrim Kilic), Adil Eser (72. Dolor Hysi), Berkan Öztürk, Aladin Capli, Ersin Arayici (76. Murat Aslan), Kadir Aga Eser, Moritz Paul Hagen (46. Jonas Grove) - Trainer: Mehmet Yasti
FC Heeseberg: Philipp Nabel, Niklas-Torsten Wikert (67. Laurin Bandermann), Erik Mühl (59. Pascale Bittner), Niklas Gödde, Fabian Ehricke, Jakub Figielek, Patrick Boltz, Paul Jonathan Scholz, Felix Maushake, Tim Grunwald, Alexander Schrader - Trainer: Christian Baethge - Co-Trainer: Maximilian Helbig
Schiedsrichter: Lars Rapmundt
Tore: 0:1 Alexander Schrader (16.), 0:2 Patrick Boltz (26.), 0:3 Alexander Schrader (29.), 0:4 Alexander Schrader (38.), 1:4 Volkan Öztürk (47.), 1:5 Felix Maushake (60.), 1:6 Patrick Boltz (62.), 1:7 Pascale Bittner (66.), 1:8 Alexander Schrader (76.), 2:8 Kadir Aga Eser (84.), 3:8 Volkan Öztürk (87.), 3:9 Paul Jonathan Scholz (88.)