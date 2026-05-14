Neun Tore nach der Pause: Heeseberg schießt Peine ab

Dabei begann die Partie zunächst durchaus ordentlich für die Gastgeber. Peine erspielte sich in den ersten Minuten einige gute Ansätze, ehe Heeseberg die Kontrolle übernahm. Mit einem Doppelschlag durch Alexander Schrader und Patrick Boltz zog der Gast früh davon. Schrader erhöhte mit zwei weiteren Treffern noch vor der Pause auf 4:0 und stellte die Weichen bereits nach 38 Minuten klar auf Auswärtssieg. Schrader überragt bei offenem Schlagabtausch Direkt nach Wiederbeginn keimte bei Peine kurz Hoffnung auf, als Volkan Öztürk zum 1:4 traf. Doch Heeseberg antwortete konsequent. Felix Maushake, erneut Boltz und Joker Pascale Bittner schraubten das Ergebnis innerhalb weniger Minuten auf 7:1. Besonders auffällig präsentierte sich Schrader, der insgesamt vier Treffer erzielte und die Defensive der Gastgeber immer wieder vor große Probleme stellte.

In der Schlussphase entwickelte sich die Begegnung endgültig zu einem offenen Schlagabtausch. Kadir Aga Eser und nochmals Volkan Öztürk betrieben Ergebniskosmetik für Peine, ehe Paul Jonathan Scholz mit dem 9:3 den Schlusspunkt setzte. Insgesamt kassierte der VfB bereits das 80. Gegentor der Saison. Heesebergs Trainer Christian Baethge sah nach anfänglichen Schwierigkeiten einen verdienten Erfolg seiner Mannschaft: „Zum Spiel muss man sagen, dass wir die ersten zehn Minuten etwas schwer reingekommen sind und Peine sich zunächst ein, zwei Chancen erspielt hat. Danach hatten wir deutlich mehr Kontrolle, haben den Ball gut laufen lassen und uns viele Möglichkeiten herausgespielt. Diesmal haben wir unsere Chancen dann auch konsequent genutzt.“