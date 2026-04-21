Neun Tore, keine Punkte für Garbsen

– Foto: Volkhard Patten

Der TuS Garbsen liefert sich mit dem TuS Kleefeld ein torreiches Duell und gleicht mehrfach aus. Am Ende setzt sich jedoch der abstiegsbedrohte Gastgeber durch.

Garbsen erwischte zunächst den besseren Start. Jan Rohde brachte seine Mannschaft in der 14. Minute in Führung, doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Bereits eine Minute später glich Jonathan Buhrow aus. In der Folge übernahm Kleefeld die Initiative und drehte die Partie durch einen Treffer von Nicolas Ludwig zur 2:1-Führung.

Der TuS Garbsen hat beim TuS Kleefeld ein spektakuläres Spiel mit 4:5 verloren. In einer torreichen Begegnung mit zahlreichen Wendungen gelang es den Gästen zwar mehrfach zurückzukommen, doch am Ende stand keine Punktausbeute.

Noch vor der Pause gelang dem TuS Garbsen der erneute Ausgleich. Rohde traf in der 32. Minute zum 2:2 und sorgte damit für einen offenen Spielstand zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das torreiche Geschehen fort. Aaron Buhrow brachte Kleefeld mit einem Doppelschlag in der 52. und 57. Minute mit 4:2 in Front. Garbsen zeigte jedoch erneut Moral: Rohde verkürzte zunächst in der 62. Minute und glich in der 74. Minute per Foulelfmeter zum 4:4 aus.

In der Schlussphase fiel schließlich die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Aaron Buhrow erzielte in der 80. Minute seinen dritten Treffer und stellte den 5:4-Endstand her.

Durch die Niederlage bleibt der TuS Garbsen mit 37 Punkten auf Rang sieben der Tabelle. Der TuS Kleefeld verbessert sich nach dem Heimsieg auf 25 Zähler.

TuS Kleefeld – TuS Garbsen 5:4

TuS Kleefeld: Hans Bruno Robert Ferdinand Christl, Niklas Freese, Jannis Podzelny (70. Lukas Hoppe), Raphael Schütte, Kevin Weber (46. Noah Djürken), Jonathan Buhrow (69. Niclas Lobback), Aaron Buhrow, Nicolas Ludwig, Christopher Hayduk (69. Marc Schwabbauer), Marcel Hayduk, Jonas Jaeger (84. Maxmilian Hoffmann) - Trainer: Maik Seizinger

TuS Garbsen: Yannick Hanuschke, Niklas Preuß, Bennet Busse, Yunus Emre Kelleci, Felix Avila, Holger Agyeman, Jan Rohde, Fjon Böttcher, Manuel-Jose Varela, Muhammed Akin Yalcinkaya, Marcel Rack - Trainer: Daniel Thomaschewski

Schiedsrichter: Marvin Hartung

Tore: 0:1 Jan Rohde (14.), 1:1 Jonathan Buhrow (15.), 2:1 Nicolas Ludwig (22.), 2:2 Jan Rohde (32.), 3:2 Aaron Buhrow (52.), 4:2 Aaron Buhrow (57.), 4:3 Jan Rohde (62.), 4:4 Jan Rohde (74. Foulelfmeter), 5:4 Aaron Buhrow (80.)