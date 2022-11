– Foto: Markus Nischwitz

Neun Tore in einem Spiel: Meksud Čolić ist FuPa-Spieler der Woche! FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" für Württemberg!

FuPa Württemberg präsentiert ab sofort den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐. In dieser Woche hat sich Meksud Čolić vom TSV Bad Boll gegen tausende Konkurrenten in Württembergs Amateurfußball durchgesetzt. Eigentlich ist der 30 Jahre alte Vollblutstürmer für seinen TSV in der Landesliga Württemberg aktiv. Am vergangenen Wochenende lief er allerding in der Kreisliga B für die Zweitvertretung des Vereins auf. Dort schoss er beim überragenden 11:0-Kantersieg gegen den TSV Schlierbach II überragende neun Tore und legte einen Treffer auf. Aufgrund dieser Leistung ist er unser Spieler der Woche!

FuPa: Am Wochenende bist du für die zweite Mannschaft des TSV aufgelaufen und hast die komplette Liga in nur einem Spiel zerschossen. Wird man dich nun öfters in der Kreisliga sehen oder war dies eine einmalige Sache? Meksud Čolić: Ich bin zwar Spieler der ersten Mannschaft beim TSV Bad Boll, aber ich bin dankbar für jede Spielminute. Daher bin ich glücklich und bereit auch bei unserer zweiten Mannschaft auflaufen zu können. FuPa: Inwiefern unterscheidet sich die Kreisliga von der Landesliga und welche Spielklasse macht dir mehr Spaß? Meksud Čolić: Der Unterschied liegt in verschiedenen Sachen: „Tempo“ - „Kommandosprache“ - „Umschalt- und Stellungsspiel“ sowie „Technische Fähigkeiten“. Generell ist es ja so, umso höher man spielen möchte, desto leistungsorientierter ist das Ganze. Aus den genannten Gründen macht mir die Landesliga mehr Spaß, da ich hier eine größere Herausforderung sehe. FuPa: Mit neun Toren und einer Vorlage warst du mit Sicherheit nach Schlusspfiff der gefeierte Held der Kabine. Wie wurde dein Erfolg zelebriert und wie ist die aktuelle Stimmung in der Kreisliga-Mannschaft? Meksud Čolić: Vielen Dank für die netten Worte! Aber der Sieg und der Erfolg ist einzig und allein der Mannschaft zuzuschreiben. Alle erzielten Tore wurden hervorragend herausgespielt und am Ende des Tages war ich der Glückliche, der als letztes am Ball war. Daher ein riesiges Lob an das gesamte Team. Das Trainerteam hat uns sehr gut taktisch auf das Spiel vorbereitet.