Neun Tore im Waldstadion: Bünker schießt Listrup zum 5:4

Samstagsspiel wegen Geburtstagsfeier und der SV Listrup liefert pünktlich ein Spektakel. Beim 5:4 gegen Lengerich-Handrup trifft Mitch Bünker fünfmal und sorgt für beste Stimmung vor der dritten Halbzeit.
Manchmal schreibt der Spielplan Geschichten, die eigentlich schon vor dem Anpfiff feststehen. In Listrup wurde diesmal am Samstag gespielt, nicht aus taktischen Gründen, sondern wegen der anstehenden Geburtstagsfeier von Trainer Matthias Röttering. Die Mannschaft wollte die drei Punkte im Waldstadion behalten, um abends guten Gewissens feiern zu können.
Was folgte, war das, was in Listrup gefühlt regelmäßig passiert: ein Spiel, das sich irgendwo zwischen Fußball und Torfestival bewegt. Schon der Dorf-WhatsApp-Ticker brachte die Dramaturgie auf den Punkt.
Zehn Minuten vor dem Anpfiff noch die wichtigste Nachricht: „Spiel findet statt.“ Bei der Wetterlage war das offenbar keine Selbstverständlichkeit.
Dann ging es los und zwar sofort. In der achten Minute stand es bereits 1:1. Zur Pause meldete der Ticker: „Wildes Spiel im Waldstadion. Halbzeitstand 3:3.“
Auch danach wurde es nicht ruhiger. In der 57. Minute ging Listrup mit 4:3 in Führung, zwanzig Minuten später hieß es plötzlich 5:4. Kurz darauf die wohl schönste Nachricht des Tages im Chat: „Ende?“
Ja, Ende. Und zwar mit einem Hauptdarsteller: Mitch Bünker. Der Listruper Stürmer erzielte alle fünf Tore seines Teams und wurde damit zum Mann des Nachmittags. Am Ende jubelte der SV Listrup über drei Punkte und ein weiteres spektakuläres Spiel mit neun Treffern.
Damit bleibt Listrup weiter oben in der Kreisliga Emsland dabei und die noch vorhandenen Kräfte konnten anschließend in der dritten Halbzeit auf der Geburtstagsfeier des Trainers verbraucht werden.
Die Tore im Überblick
0:1 – Thomas Fehren (4.)
Fehren bringt Lengerich-Handrup früh in Führung. Vorlage: Simon Schäfer.
1:1 – Michael Bünker (6.)
Der schnelle Ausgleich für Listrup, laut Ticker eine „Bewerbung für das Kacktor des Monats“.
1:2 – Markus Deuling (20.)
Deuling trifft zur erneuten Führung für die Gäste nach Vorlage von Alexander Maue.
2:2 – Michael Bünker (27.)
Aus rund 20 Metern mit der Pieke: „Der Strahl kommt aus dem Nichts“, schreibt der Ticker, nach dem vorherigen Kacktor jetzt „das Tor des Monats“.
2:3 – Thomas Fehren (30.)
Fehren schnürt seinen Doppelpack und bringt Lengerich-Handrup wieder nach vorne.
3:3 – Michael Bünker (41.)
Kurz vor der Pause gleicht Bünker erneut aus. Vorlage: Niklas Berger.
4:3 – Michael Bünker (57.)
Listrup geht erstmals in Führung. Vorarbeit: Jake Lohmöller.
4:4 – Simon Schäfer (70.)
Schäfer gleicht für Lengerich-Handrup per Foulelfmeter aus. Vorlage: Alexander Maue.
5:4 – Michael Bünker (77.)
Der entscheidende Treffer: Bünker vollendet nach Vorlage von Stephan Schwis und macht damit seinen fünften Treffer des Tages.
Offizielle Bewerbung für die Dorf-WhatsApp-Gruppe 📱
Sehr geehrte Administratoren der legendären Listruper Dorf-WhatsApp-Gruppe,
hiermit bewerbe ich mich höflich um Aufnahme in euren exklusiven Kreis. Nach intensiver Analyse des Spiels bin ich zu dem Schluss gekommen, dass man den Fußball in Listrup offenbar nur dann wirklich versteht, wenn man den Liveticker direkt aus eurer Gruppe liest.
Ich verspreche feierlich:
keine unnötigen „👍“-Reaktionen auf jede Nachricht,
respektvollen Umgang mit Tor- und Wetterupdates,
und selbstverständlich keine Diskussion darüber, ob ein Tor wirklich ein „Kacktor des Monats“ war.
Sollte außerdem weiterhin regelmäßig ein Mann fünf Tore schießen und Spiele 5:4 ausgehen, sichere ich zu, den Chat aufmerksam zu verfolgen und gelegentlich ehrfürchtig „Legende“ zu schreiben.
Mit sportlichen Grüßen
Ein FuPaner (P. M.)