Neun Tore im Waldstadion: Bünker schießt Listrup zum 5:4 von P. M. · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

Samstagsspiel wegen Geburtstagsfeier und der SV Listrup liefert pünktlich ein Spektakel. Beim 5:4 gegen Lengerich-Handrup trifft Mitch Bünker fünfmal und sorgt für beste Stimmung vor der dritten Halbzeit.

Manchmal schreibt der Spielplan Geschichten, die eigentlich schon vor dem Anpfiff feststehen. In Listrup wurde diesmal am Samstag gespielt, nicht aus taktischen Gründen, sondern wegen der anstehenden Geburtstagsfeier von Trainer Matthias Röttering. Die Mannschaft wollte die drei Punkte im Waldstadion behalten, um abends guten Gewissens feiern zu können. Was folgte, war das, was in Listrup gefühlt regelmäßig passiert: ein Spiel, das sich irgendwo zwischen Fußball und Torfestival bewegt. Schon der Dorf-WhatsApp-Ticker brachte die Dramaturgie auf den Punkt.

Zehn Minuten vor dem Anpfiff noch die wichtigste Nachricht: „Spiel findet statt.“ Bei der Wetterlage war das offenbar keine Selbstverständlichkeit. Dann ging es los und zwar sofort. In der achten Minute stand es bereits 1:1. Zur Pause meldete der Ticker: „Wildes Spiel im Waldstadion. Halbzeitstand 3:3.“

Auch danach wurde es nicht ruhiger. In der 57. Minute ging Listrup mit 4:3 in Führung, zwanzig Minuten später hieß es plötzlich 5:4. Kurz darauf die wohl schönste Nachricht des Tages im Chat: „Ende?“ Ja, Ende. Und zwar mit einem Hauptdarsteller: Mitch Bünker. Der Listruper Stürmer erzielte alle fünf Tore seines Teams und wurde damit zum Mann des Nachmittags. Am Ende jubelte der SV Listrup über drei Punkte und ein weiteres spektakuläres Spiel mit neun Treffern.