Neun Tore im Halbfinale: SV Vorgebirge beendet Roisdorfs Pokalreise

Bereits in der Anfangsphase ging es Schlag auf Schlag: Niklas Kreide brachte den B-Ligisten Roisdorf nach feinem Steckpass von Sinan Adiyaman in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Fabian Bentata (19.) und Tim Gossen (21.) drehten die Partie für die Gäste binnen zwei Minuten. Pech für Vorgebirge: Zwei Alutreffer von Bentata (24.) und Sascha Linden (35.) verhinderten eine höhere Pausenführung.