Neun Tore im Favoritenduell – Grünwald verliert 4:5 bei Türkgücü

Ernüchtert: Der TSV Grünwald verliert bei Türkgücü München 4:5. – Foto: Umberto Savignano

Im Aufstiegskampf der Landesliga Südost unterliegt der TSV Grünwald bei Türkgücü München mit 4:5. Grünwald führte zweimal, kassierte aber nach der Pause innerhalb von 14 Minuten drei Gegentore.

Torfestival im vermeintlichen Favoritenduell: Beim 5:4 (1:2)-Heimsieg von Türkgücü München gegen den TSV Grünwald zeigten beide Aufstiegsaspiranten der Landesliga Südost, dass sie tolle Fußballer in ihren Reihen haben, aber auch, dass sie noch kräftig an ihrer Defensive arbeiten müssen. Den Zuschauern konnte das nur recht sein, Sebastian Koch, Trainer der unterlegenen Grünwalder, stellte nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel hingegen ernüchtert fest: „Ein sehenswertes Spiel, aber am Ende ist es zu wenig.“

Eine knappe Viertelstunde lang deutete nichts auf ein munteres Scheibenschießen hin, die Teams neutralisierten sich. Dann fiel wie aus dem Nichts das 1:0 für die Grün-Weißen: Nach einem Pass von David Halbich nahm Laris Stjepanovic den Ball gut an, drehte sich um den Gegenspieler und traf trocken und flach von halbrechts ins lange Eck (14.). Doch der Vorsprung war schnell wieder weg: Simeon Aleksandrovs Flanke köpfte Mohamad Awata ein (20.). In der Folge bewahrte TSV-Keeper Leon Cuni seine Mannschaft gegen Cengiz Basaran (26.) und Awata (34.) vor einem Rückstand. Und so gingen die Grün-Weißen dank einer herrlichen Direktspiel-Kombination mit einer Führung in die Pause: Über Halbich, Daniel Leugner und George Dumitru kam der Ball zurück zu Leugner, der überlegt zum 1:2 einschob (43.).

„Wir haben in der ersten Halbzeit so gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben“, zeigte sich Marco Bornhauser mit dem Auftritt bis hierhin zufrieden, doch was danach passierte, ließ den Grünwalder Kapitän ratlos zurück: „Wir sind schläfrig aus der Pause gekommen.“ Tatsächlich war auch der zweite Vorsprung schnell dahin: Eine scharfe Flanke von Ivan Martinovic glitt Cuni durch die Hände – 2:2 (50.). Und es kam noch viel schlimmer: Nach einer flachen Hereingabe von rechts, waren die TSV-Verteidiger zwar aufmerksam und blockten vor Awata, aber sie rannten sich dabei gegenseitig um, sodass der ehemalige Löwen-Profi doch frei auf 3:2 stellen konnte (59.). Vor dem 4:2 legte Awata quer auf Aleksandrov, der mit dem Ball ins leere Tor lief (63.).

„Das nach dem 2:2 darf nicht passieren, es war ja nicht einmal ein Rückstand, sondern nur der Ausgleich. Da müssen wir ruhig weiterspielen“, ärgerte sich Bornhauser mächtig über die Schwächephase, die die Weichen in Richtung Niederlage stellte, sie aber noch nicht besiegelte. Denn Hendrik Geilers Solo wurde von Sepp Kollie regelwidrig beendet, den fälligen Strafstoß für Grünwald verwandelte Stjepanovic souverän (67.). Die Platzherren antworteten aber wieder prompt: Der starke Awata leitete den Angriff ein, Mert Sahin spielte auf Martinovic, dessen geblockter Versuch zum 5:3 über die Linie kullerte (69.).

Das war die Vorentscheidung, weder die Gelb-Rote Karte für Mohamed Bekaj (81.) noch das 5:4 nach einer feinen Einzelleistung von Dumitru (90.+2) brachte Türkgücü in ernste Verlegenheit. „Wir sind noch mal zurückgekommen, aber viel zu spät“, so Bornhauser. Trainer Koch machte die defensiven Lücken für die Niederlage verantwortlich: „Wir sind in der Viererkette zu weit weg von den Stürmern, lassen ihnen zu viel Räume. So verlieren wir die Punkte.“ (um)