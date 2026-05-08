Neun-Tore-Festival in Buchbach - Memmingen und Bayern II mit Remis!

Buchbachs Albano Gashi freut sich über das zwischenzeitliche 4:2 seiner Elf gegen Viktoria Aschaffenburg. Endstand in der SMR-Arena: 6:3 für die Oberbayern. – Foto: Marc Marasescu

Der Freitagabend in der Regionalliga Bayern bot an diesem 33. Spieltag den Fans wieder einmal alles, was das Fußballherz begehrt: Von einem unglaublichen Neun-Tore-Spektakel in Oberbayern bis hin zu emotionalen Abschieden und hart umkämpften Unentschieden.

Das absolute Highlight des Abends bekamen die Zuschauer in Buchbach zu sehen. Nach der herben 1:8-Klatsche gegen Nürnberg II in der Vorwoche forderte Interimscoach Kevin Hingerl eine Reaktion im Namen der „Ehre“ – und seine Mannschaft lieferte eindrucksvoll ab. In einer vogelwilden Partie besiegte der TSV Buchbach den Tabellenvorletzten Viktoria Aschaffenburg mit 6:3. Während Buchbach damit ein kräftiges Lebenszeichen setzte, wird die Luft für die Unterfranken im Abstiegskampf immer dünner. Trotz der Vertragsverlängerung von Identifikationsfigur Benjamin Baier und dessen kämpferischem Signal vor der Partie, konnte die Viktoria-Defensive dem Buchbacher Offensivdrang an diesem Abend nichts entgegensetzen. Die Viktoria ist somit am letzten Spieltag zum Siegen verdammt, will man den Relegationsplatz der mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz 16 rangierenden Fürther U23, die ihre Partie noch dazu verlieren muss, streitig machen.

Im Stadion an der Grünwalder Straße kam es zum Duell der Tabellennachbarn zwischen dem FC Bayern München II und dem bärenstarken Aufsteiger VfB Eichstätt. Die Gäste, die eine herausragende Premierensaison nach dem Wiederaufstieg spielen, bewiesen einmal mehr, warum sie zurecht auf dem fünften Tabellenplatz stehen. Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel entführte der VfB auch diesmal Zählbares aus der Landeshauptstadt. Am Ende trennten sich die Teams mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Während die Bayern-Amateure damit im Tabellenmittelfeld verharren, krönt Eichstätt seine starke Spielzeit weiterhin mit einer Platzierung in der Top-Region der Liga.

Ebenfalls mit einem 1:1-Remis endete die Partie zwischen dem FC Memmingen und der DJK Vilzing. Im e-con ArenaPark standen vor allem die Gefühle im Vordergrund: Vor dem Anpfiff verabschiedeten die Allgäuer verdiente Kräfte wie Marcello Barbera, David Mihajlovic, Luis Vetter und Top-Talent David Günes. Trotz des bereits gesicherten Klassenerhalts schenkten sich beide Teams nichts. Die DJK Vilzing verpasste es durch das Unentschieden zwar knapp, die magische 50-Punkte-Marke bereits heute zu knacken, untermauerte aber dennoch ihre starke Verfassung der letzten Wochen. Memmingen hingegen verabschiedete sich mit einer ordentlichen Leistung von den eigenen Fans in die Sommerpause.