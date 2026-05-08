Neun-Tore-Festival in Buchbach - Memmingen und Bayern II mit Remis!

Der Freitagabend in der Regionalliga Bayern bot an diesem 33. Spieltag den Fans wieder einmal alles, was das Fußballherz begehrt: Von einem unglaublichen Neun-Tore-Spektakel in Oberbayern bis hin zu emotionalen Abschieden und hart umkämpften Unentschieden.
Das absolute Highlight des Abends bekamen die Zuschauer in Buchbach zu sehen. Nach der herben 1:8-Klatsche gegen Nürnberg II in der Vorwoche forderte Interimscoach Kevin Hingerl eine Reaktion im Namen der „Ehre“ – und seine Mannschaft lieferte eindrucksvoll ab. In einer vogelwilden Partie besiegte der TSV Buchbach den Tabellenvorletzten Viktoria Aschaffenburg mit 6:3. Während Buchbach damit ein kräftiges Lebenszeichen setzte, wird die Luft für die Unterfranken im Abstiegskampf immer dünner. Trotz der Vertragsverlängerung von Identifikationsfigur Benjamin Baier und dessen kämpferischem Signal vor der Partie, konnte die Viktoria-Defensive dem Buchbacher Offensivdrang an diesem Abend nichts entgegensetzen. Die Viktoria ist somit am letzten Spieltag zum Siegen verdammt, will man den Relegationsplatz der mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz 16 rangierenden Fürther U23, die ihre Partie noch dazu verlieren muss, streitig machen.
Im Stadion an der Grünwalder Straße kam es zum Duell der Tabellennachbarn zwischen dem FC Bayern München II und dem bärenstarken Aufsteiger VfB Eichstätt. Die Gäste, die eine herausragende Premierensaison nach dem Wiederaufstieg spielen, bewiesen einmal mehr, warum sie zurecht auf dem fünften Tabellenplatz stehen. Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel entführte der VfB auch diesmal Zählbares aus der Landeshauptstadt. Am Ende trennten sich die Teams mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Während die Bayern-Amateure damit im Tabellenmittelfeld verharren, krönt Eichstätt seine starke Spielzeit weiterhin mit einer Platzierung in der Top-Region der Liga.
Ebenfalls mit einem 1:1-Remis endete die Partie zwischen dem FC Memmingen und der DJK Vilzing. Im e-con ArenaPark standen vor allem die Gefühle im Vordergrund: Vor dem Anpfiff verabschiedeten die Allgäuer verdiente Kräfte wie Marcello Barbera, David Mihajlovic, Luis Vetter und Top-Talent David Günes. Trotz des bereits gesicherten Klassenerhalts schenkten sich beide Teams nichts. Die DJK Vilzing verpasste es durch das Unentschieden zwar knapp, die magische 50-Punkte-Marke bereits heute zu knacken, untermauerte aber dennoch ihre starke Verfassung der letzten Wochen. Memmingen hingegen verabschiedete sich mit einer ordentlichen Leistung von den eigenen Fans in die Sommerpause.
Vor 869 Zuschauern entwickelte sich im ersten Durchgang eine zunächst zähe Partie, in der die Gäste aus Eichstätt etwas besser Fuß fassen konnten. Nach einer ersten Parade von Bayern-Keeper Bärtl in der 17. Minute näherten sich die Altmühltaler dem Führungstreffer weiter an, als Elias Herger den Ball nur knapp am linken Pfosten vorbeiköpfte. Die Münchner Defensive wirkte phasenweise unsortiert, während in der Offensive kaum Spielfluss zustande kam; lediglich Assomo und Kurt Rüger sorgten mit vereinzelten Abschlüssen für einen Hauch von Gefahr. Zur Halbzeit spiegelte das torlose Unentschieden das Geschehen auf dem Platz wider, da beide Teams die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen ließen und die Gastgeber kaum Zugriff auf die Begegnung fanden.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst nur langsam, bis die "kleinen Bayern" ab der 70. Minute begannen, das Spielgeschehen zunehmend zu prägen. In einer hitzigen Schlussphase schwächten sich die Gastgeber jedoch selbst: Robert Deziel Jr. musste nach einem taktischen Foul im Mittelfeld mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz. Trotz der Unterzahl ging der FC Bayern II in der 79. Minute in Führung, als Allen Lambe Jr. nach einem präzisen Steckpass eiskalt vollstreckte. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Eichstätt nutzte die numerische Überlegenheit prompt aus: Timo Meixner schaltete im Strafraum am schnellsten und glich in der 84. Minute aus. In der Nachspielzeit vergab Daniel Spies die letzte Chance auf den Siegtreffer, sodass es am Ende beim leistungsgerechten 1:1-Endstand blieb, mit dem sich beide Mannschaften im vorletzten Saisonspiel die Punkte teilen.
In einem hochemotionalen Saisonabschluss in der SMR-Arena hat der TSV Buchbach ein wahres Torfestival gefeiert und Viktoria Aschaffenburg mit 6:3 besiegt. Vor 519 Zuschauern legten die Hausherren, für die es tabellarisch um nichts mehr ging, los wie die Feuerwehr und führten nach nur 25 Minuten bereits mit 3:0. Tobias Stoßberger eröffnete den Torreigen in der 8. Minute mit einem sehenswerten Volley - und legte nur zehn Minuten später nach glänzender Vorarbeit von Gashi mit seinem 13. Saisontreffer per Gewaltschuss ins Kreuzeck nach. Als Samed Ammari in der 25. Minute auf 3:0 erhöhte, schien die Partie gegen sichtlich geschockte und um den Klassenerhalt kämpfende Gäste bereits entschieden. Doch Buchbach leistete sich eine zehnminütige Tiefschlafphase, die Justin Berg (28.) und Matvey Obolkin (33.) eiskalt zum 3:1 und 3:2 nutzten.
Die Halbzeitpause stand dann ganz im Zeichen des Abschieds: Neben sechs weiteren Akteuren wurde vor allem die Klub-Legende Aleksandro „Ali“ Petrovic emotional verabschiedet. Der langjährige Rekordspieler, Torjäger und Retter in der Trainer-Not wurde für 15 Jahre Leidenschaft und Treue unter stehenden Ovationen gewürdigt – ein Moment, der Gänsehaut in der Arena erzeugte.
Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ein turbulenter Schlagabtausch, in dem Buchbach jedoch stets die passende Antwort parat hatte. Albano Gashi stellte in der 55. Minute mit einem platzierten Abschluss den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, doch die Viktoria gab nicht auf und verkürzte durch Obolkins zweiten Treffer (61.) erneut auf 4:3. In der Schlussphase zeigten die Gastgeber jedoch ihre spielerische Klasse: Nach einer traumhaften Kombination über Gashi und den stark aufspielenden Mbila vollendete Daniel Heiland in der 75. Minute zum 5:3. Den emotionalen Schlusspunkt setzte Tobias Sztaf, der nach achtmonatiger Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses in der 80. Minute sein Comeback feierte und in der Nachspielzeit (90.+2) eiskalt zum 6:3-Endstand einschob.
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