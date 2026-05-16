Neun-Tore-Drama in Esslingen, FC Holzhausen gewinnt

– Foto: Thomas Nast

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Vor 250 Zuschauern mussten die Gastgeber eine deutliche Heimniederlage hinnehmen. Die Torfolge in diesem Spiel begann erst in der zweiten Halbzeit, als Nicola Zahner in der 50. Minute das 0:1 für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach erzielte. Derselbe Spieler, Nicola Zahner, erhöhte in der 73. Minute auf 0:2. Den Endstand zum 0:3 markierte schließlich Tim Seidler in der 79. Minute. ---

Vor 138 Zuschauern entwickelte sich eine bis zur letzten Sekunde packende Partie. Die Torfolge eröffnete Casian Ulici in der 12. Minute mit dem 0:1 für Calcio Leinfelden-Echterdingen. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang dem VfR Heilbronn der Ausgleich, als Nico Van Gameren in der 48. Minute zum 1:1 traf. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussminute: Gustavo Borges da Silva erzielte in der 90. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand für die Gäste. ---

or 200 Zuschauern erlebten die Gastgeber einen bitteren Nachmittag gegen spielfreudige Gäste. Die Torfolge war eine völlig klare Angelegenheit für die Sportfreunde Schwäbisch Hall: Lorenz Minder erzielte bereits in der 6. Minute das 0:1. In der 26. Minute baute Matti Bunk die Führung auf 0:2 aus. Nach dem Seitenwechsel ging es unvermindert weiter, als Luis Pfeiffer in der 61. Minute zum 0:3 traf. Den Schlusspunkt zum deutlichen 0:4-Endstand setzte schließlich Günter Schmidt in der 89. Minute. ---

In einer bis zum Ende engen Begegnung entführten die Gäste alle drei Punkte. Die Torfolge begann bereits früh in der Partie, als David Hoffmann in der 4. Minute das 0:1 für den TSV Berg erzielte. Hannes Pöschl erhöhte in der 26. Minute auf 0:2 für die spielstarken Gäste. Dem TSV Weilimdorf gelang noch vor der Pause der wichtige Anschlusstreffer, als Erdinc Bozoglu in der 38. Minute zum 1:2 traf. Weitere Tore fielen in diesem Duell nicht mehr. ---

Der Tabellenzweite aus Holzhausen gab sich vor 120 Zuschauern keine Blöße. Die Torfolge spiegelte die Dominanz der Gäste wider: Tim Steinhilber brachte den FC Holzhausen bereits in der 9. Minute mit 0:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit schraubte Jovan Djermanovic das Ergebnis in der 60. Minute auf 0:2 hoch. Den Schlusspunkt zum 0:3-Endstand markierte schließlich Henry Seeger in der 85. Minute. ---

Ein denkwürdiges und hochemotionales Neun-Tore-Drama erlebten die 60 Zuschauer in Esslingen. Bereits in der 5. Minute überschlugen sich die Ereignisse, als Ben Düdder vom FC Esslingen die Rote Karte sah. Trotz der frühen Unterzahl ging die Heimmannschaft in Führung, denn die Torfolge begann mit dem 1:0 durch David Micko in der 7. Minute. Der FSV Waiblingen glich in der 28. Minute durch Marcel Zimmermann zum 1:1 aus. Esslingen schlug jedoch umgehend zurück: Erneut David Micko in der 33. Minute mit dem 2:1 und Dorde Smiljic in der 38. Minute mit dem 3:1 sorgten für eine komfortable Pausenführung. In der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt komplett: Marvin Zimmermann verkürzte in der 66. Minute auf 3:2, Marcel Zimmermann glich in der 70. Minute zum 3:3 aus, und nur zwei Minuten später erzielte Marvin Zimmermann in der 72. Minute die erste Führung für die Gäste zum 3:4. In einer dramatischen Nachspielzeit erhöhte Atakan Kaya in der 90.+3 Minute auf 3:5, ehe Felix Frenz in der 90.+5 Minute noch der Treffer zum 4:5-Endstand für Esslingen gelang. ---

Vor 44 Zuschauern feierten die Gäste einen souveränen Auswärtserfolg. Die Torfolge spiegelte die Überlegenheit des Aufsteigers wider: Joshua Merz erzielte in der 19. Minute das 0:1 für den VfB Friedrichshafen. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, erhöhte Massimo Caltabiano per Foulelfmeter auf 0:2. In der zweiten Halbzeit sorgte Rojhat Demir in der 54. Minute mit dem Treffer zum 0:3-Endstand für klare Verhältnisse. ---

Young Boys Reutlingen haben mit dem 6:2 in Berg die Meisterschaft eindrucksvoll untermauert und gehen nun als feststehender Champion in dieses Heimspiel. Vor eigenem Publikum dürfte die Stimmung besonders sein, denn der Titel ist gesichert, der Aufstieg perfekt. Gleichzeitig wird die Mannschaft den Anspruch haben, sich auch sportlich keine Blöße zu geben. SSV Ehingen-Süd steht mit 34 Punkten auf Rang 13 und braucht weiter Punkte, um die Saison ohne Zitterpartie zu beenden. Für Ehingen-Süd ist das eine schwere Aufgabe – für Reutlingen die nächste Bühne eines Meisters.