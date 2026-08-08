Neun Tore am Hünting, Rhynern gewinnt erneut

Rhynern gewinnt auch Spiel zwei. – Foto: Imago/Revierfoto

Nach der ersten Viertelstunde zweifelten womöglich nur noch die Optimisten in den Schalker Reihen an drei Punkten für den 1. FC Bocholt. Gegen die U23 von S04 stand es zu dem Zeitpunkt 4:0. Doch das sollte schlussendlich nicht einmal für einen Punkt reichen. Das Team von Guerino Capretti verlor im zweiten Durchgang komplett den Faden und enttäuschte die Zuschauer am Hünting mit einer wohl historischen Pleite. Auch ein Comeback, aber weniger historisch, gelang Borussia Mönchengladbachs U23, die den SC Paderborn II spät in die Knie zwang. Westfalia Rhynern ist nach einem Sieg gegen die SG Wattenscheid weiter auf Kurs. Gleiches gilt mit Abstrichen für den VfB Hilden, der nach einem 1:1 gegen die Sportfreunde Siegen weiterhin ungeschlagen in die Liga startet.

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>>> So lief der Freitag in der Regionalliga ____ Rhnyern bleibt nach Sieg im Aufsteigerduell auf Kurs

Nach dem Ausrufezeichen am 1. Spieltag musste Rhnyern zunächst einmal einen Nackenschlag einstecken. Philipp Buczkowski traf aus rund 16 Metern für die Hausherren zur Führung (10.). Im Anschluss erhöhte Rhynern die Schlagzahl und belohnte sich für die Mühen. Zunächst traf Akhim Seber infolge eines Freistoßes (34.), wenig später legte der Angreifer auch seinen zweiten Treffer nach (39.). Nachdem Ilia Poliakov für die 09er direkt nach dem Seitenwechsel die große Chance auf den Ausgleich verpasste (46.), war Westfalia wieder am Drücker, konnte daraus aber keine entscheidenen Chancen erzielen. Stattdessen wurde Wattenscheid in der Schlussphase noch einmal gefährlich. Robert Nnaji prüfte zunächst Christian Balkenhoff mit einem Schuss aus der Distanz, der Keeper war sicher zur Stelle (81.).

Direkt darauf wurde zunächst Kevin Schacht aus kurzer Distanz geblockt, den Abpraller setzte Nicolas Hirschberger aus guter Position neben das Tor (84.). Kurz darauf musste Balkenhoff auch gegen den Kopfball von Vincent Gembalies eingreifen, hielt Rhynern damit aber auch die Führung fest. Mehr ließ Westfalie nämlich nicht anbrennen und bleibt auch am zweiten Spieltag makellos. SG Wattenscheid 09 – Westfalia Rhynern 1:2

SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Albin Thaqi, Henri Bollmann, Vincent Gembalies, Eduard Renke (81. Nico Buckmaier), Steve Tunga (77. Tom Sindermann), Maximilian Adamski, Finn Wortmann (77. Nicolas Hirschberger), Philip Buczkowski (67. Robert Tochukwu Nnaji), Illia Poliakov, Isaak Nwachukwu (81. Kevin Schacht) - Trainer: Przemek Czapp

Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Philipp Ratz, Keanu Diskau, Elias Boadi Opoku, Melih Sayin, Akhim Seber (72. Johannes Thiemann), Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Henrik Koch (87. Emanuel De Lemos), Lennart Koerdt (81. Georges Arthur Baya Baya) - Trainer: Marco Stiepermann

Tore: 1:0 Philip Buczkowski (11.), 1:1 Akhim Seber (38.), 1:2 Akhim Seber (42.) ____ Müde zweite Hälfte: Hilden holt auch in Siegen einen Punkt

Die Hildener wollten sich von Beginn an nicht im Siegerland verstecken. Auch gegen hoch anlaufenden Sportfreunde behielt der Aufsteiger die Nerven und nutzt seinerseits einen dicken Patzer des Kontrahenten. Nach einem einfachen Ballverlust hatte Etienne Feese viel Platz vor sich und sorgte für die kalte Dusche auf Seiten der Hausherren (7.). Auch danach agierte der VfB weiter mutig, feuerte durch Armin Deljkovic den nächsten Warnschuss ab, der aber über den Kasten rauschte (14.). Auf der anderen Seite hatten die Krönchenstädter im Gewusel des Strafraums schon den Torschrei auf den Lippen, doch der Unparteiische sah es anders (19.). In der Folge tat sich in Sachen Tormöglichkeiten lange Zeit nichts, bis Dustin Willms mit seinem feinen Schlenzer nur knapp über das Tor zielte (36.). Wenig später standen die Seiten wieder pari. Erneut konnte der VfB die Situation im Strafraum nicht bannen. Schlussendlich verwandelte Michael Stöcker humorlos zum 1:1 (38.). In der Folge meldeten sich beide Teams jeweils noch einmal offensiv an. Lucas Cueto scheiterte mit seinem Abschluss nahe der Strafraumgrenze an Yannic Lenze (41.). Auf der anderen Seite fand Pascal Weber seinen Meister in Marcel Johnen (42.), Deljkovic schoss aus ordentlicher Position über das Gehäuse (43.). Im zweiten Durchgang isolieren sich die beiden Seiten wieder über lange Zeit. Besonders viel wurde in dieser Zeit auch nicht die Offensive investiert. So plätscherte die Begegnung über weite Strecken ohne nennenswerte Torrraumszenen vor sich hin. So sammelten die Hildener auch im zweiten Spiel einen Punkt und beweisen sich immer mehr als unangenehmer Gegner in der Liga. Sportfreunde Siegen – VfB 03 Hilden 1:1

Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, Rikuhei Nabesaka, David Kammerbauer, Jan-Luca Rumpf, Michel Stöcker, Hamza Saghiri, Eros Dacaj (62. Elias Huth), Dustin Willms, Elsamed Ramaj (32. Dennis Brock), Lucas Cueto, Serhat-Semih Güler - Trainer: Boris Schommers

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Len Heinson, Arton Tolaj, Maximilian Wagener, Armin Deljkovic, Venhar Ismailji (89. Linus Ansumana), Pascal Weber (66. Nils Arne Gatzke), Mohamed Cisse (72. Harumi Goto), Etienne Feese (72. Georgios Touloupis) - Trainer: Philipp Schütz - Trainer: Antonio Molina - Co-Trainer: Koray Sakacali

Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg - Zuschauer: 2987

Tore: 0:1 Etienne Feese (7.), 1:1 Michel Stöcker (38.) ____ Tor-Spektakel mit schlechtem Ausgang für Bocholt

>>> Spielbericht Der 1. FC Bocholt vergibt eine 4:0-Führung gegen Schalke II noch sensationell und geht tatsächlich mit leeren Händen nach Hause. 1. FC Bocholt – FC Schalke 04 II 4:5

1. FC Bocholt: Paul Grave, Kilian Pascal Zaruba, Elano Yegen, Stipe Batarilo, Marlon Frey, Filip Ilic, Marvin Lorch, Patrick Kurzen, Malek Fakhro, Benjamin Friesen, Lennart Garlipp - Trainer: Guerino Capretti

FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Jonas Zgorecki, Felix Meyer, Louis Tober, Tidiane Touré, Anton Donkor, Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Max Grüger, Jean-Paul Ndiaye, Zaid Tchibara - Trainer: Jakob Fimpel

Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 3310

Tore: 1:0 Malek Fakhro (4.), 2:0 Malek Fakhro (8.), 3:0 Lennart Garlipp (11.), 4:0 Kilian Pascal Zaruba (15.), 4:1 Jean-Paul Ndiaye (41.), 4:2 Jean-Paul Ndiaye (49.), 4:3 Yassin Ben Balla (80.), 4:4 Anas Bouda (83.), 4:5 Malik Tubic (90.+2) ____ Gladbach dreht spät auf: Zwei Spiele, zwei Siege

Die U23 von Borussia Mönchengladbach feierte auch im zweiten Spiel drei Punkte und verteidigt somit die Tabellenführung. Die Gladbacher lagen lange zurück, drehten die Partie aber innerhalb weniger Minuten und legten in der Nachspielzeit noch einen weiteren Treffer nach. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen. Beide Mannschaften kamen zu Möglichkeiten. Paderborn hatte durch Shkrep Stublla die frühe Chance auf das 1:0, der Ball landete allerdings am Querbalken (3.). Auf der anderen Seiten verpassten Jakob Zickler (34.) und Niko Horvat (43.) den ersten Treffer für die Gladbacher. Nach dem Seitenwechsel gab es dann erstmals Grund zum Jubeln. Julius Bugenhagen trat zum Strafstoß an und lupfte den Ball in der 50. Minute zur 1:0-Führung in die Mitte (50.) In der Schlussphase kippte die Partie zugunsten der Gäste. Thilo Töpken sorgte zunächst für den Ausgleich (80.). Nur eine Minute später drehte Kerim Yüksel Karyagdi die Partei sogar zugunsten der Gäste. In der Nachspielzeit machte Karyagdi mit seinem zweiten Treffer schließlich noch den Deckel drauf (90.+4). SC Paderborn 07 II – Borussia Mönchengladbach II 1:3

SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Luis Flörke, Arne Zajaczek, Tristan Zobel, Paul Wollenberg, Maximilian Hippe, Julius Bugenhagen, Lucas Kiewitt, Neo Lima Stacziwa, Noah Ringbeck, Shkrep Stublla - Trainer: Thomas Bertels

Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Neutgens, Lion Schweers, David Igboanugo, Elias Vali Fard, Artem Muradyan, Nico Vidic, Jakob Zickler, Niko Horvat, Armin Spahic, Josiah Uwakhonye, Thilo Töpken - Trainer: Mihai Enache

Schiedsrichter: Jens Grage (Alfter) - Zuschauer: 596

Tore: 1:0 Julius Bugenhagen (50. Foulelfmeter), 1:1 Thilo Töpken (80.), 1:2 Kerim Yüksel Karyagdi (81.), 1:3 Kerim Yüksel Karyagdi (90.+4) ____ Fehlstart für den BSC: Auch keine Punkte in Rödinghausen

Beide Seiten starteten jeweils mit einer Niederlage. So galt es, den Fehlstart zu vermeiden. Mitte der ersten Hälfte zeigte sich Rödinghausen dahingehend auf dem besseren Weg, nachdem Mikhail Polat die Hausherren in Führung brachte (27.). Direkt nach dem Seitenwechsel konnte der SVR auch noch in Person von Ben Klefisch den zweiten Treffer nachlegen (47.). Doch auch der BSC blieb am Leben und verkürzte durch Sommer-Zugang Cagatay Kader auf 1:2 (59.). Dabei sollte es final allerdings bleiben. Rödinghausen vermiest dem BSC den Saisonstart und verschafft sich selbst das erste Erfolgserlebnis. SV Rödinghausen – Bonner SC 2:1

SV Rödinghausen: Tim Paterok, Cottrell Ezekwem, Manuel Reutter, Alexander Höck, Louis Hiepen, Marius Bauer, Tim Schleinitz, Mikail Polat, Ben Klefisch, Fatlum Elezi, Luis Frieling - Trainer: Fabian Lübbers

Bonner SC: Elias Bördner, Julijan Popović, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Younes Derbali, Maximilian Pommer, Frederic Baum, Nick Zimmermann, Jonas Berg, Aaron Tshimuanga, Josue Santo - Trainer: Björn Mehnert

Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve)

Tore: 1:0 Mikail Polat (27.), 2:0 Ben Klefisch (47.), 2:1 Cagatay Kader (59.) ____ Liveticker: SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach

____ Liveticker: RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte

Heute, 14:00 Uhr RW Oberhausen RW Oberhausen Sportfreunde Lotte SF Lotte 14:00 live PUSH

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So geht es am kommenden Spieltag weiter

3. Spieltag

14.08.26 Bonner SC - Sportfreunde Lotte

14.08.26 FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen

14.08.26 Westfalia Rhynern - SC Wiedenbrück

14.08.26 SV Bergisch Gladbach 09 - Borussia Dortmund II

15.08.26 VfL Bochum II - RW Oberhausen

15.08.26 SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II

15.08.26 Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt

15.08.26 VfB 03 Hilden - SG Wattenscheid 09

16.08.26 1. FC Köln II - FC Gütersloh

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