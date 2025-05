Neun Spieler verlassen Rot-Weiß Oberhausen, zwei weitere offen

Betroffen sind neben Leon Kayser, Ozan Hot, Jonah Husseck, Diamant Berisha und Robin Benz, auch Michel Niemeyer und Tarsis Bonga. Cottrell Ezekwem (SV Rödinghausen) und Denis Donkor (TSG Hoffenheim II) haben bereits eine neue sportliche Heimat finden können. "Der Verein bedankt sich herzlich bei allen Spielern für ihren engagierten Einsatz, ihre gezeigten Leistungen im Trikot der Kleeblätter sowie ihr mannschaftsdienliches Verhalten. Für ihre sportliche und private Zukunft wünscht Rot-Weiß Oberhausen ihnen alles Gute", teilt RWO mit. Alle genannten Spieler werden im Rahmen des Saisonabschlusses beim Heimspiel gegen die U21 des 1. FC Köln verabschiedet.

Damit wird sich das Gesicht von RWO in der kommenden Saison merklich verändern. Offen ist die Zukunft von Kerem Yalcin und Timur Kesim, mit beiden Leistungsträgern sprechen die Verantwortlichen des Regionalliga-Klubs noch. Kesim mit 14 Toren und Bonga mit neun Toren sind gemeinsam mit Moritz Stoppelkamp die wichtigen Optionen in der Offensive des Traditionsvereins. Diese Lücken gilt es dann, bald zu ersetzen. Eigengewächs Yalcin hat sich prima entwickelt und gehört mittlerweile zum Stammpersonal (56 Spiele in den vergangenen beiden Jahren).

Das ist der letzte Spieltag in der Regionalliga West

34. Spieltag

Sa., 17.05.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - MSV Duisburg

Sa., 17.05.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - Wuppertaler SV

Sa., 17.05.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - 1. FC Köln II

Sa., 17.05.25 14:00 Uhr SV Eintracht Hohkeppel - 1. FC Düren

Sa., 17.05.25 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - 1. FC Bocholt

Sa., 17.05.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen

Sa., 17.05.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - FC Schalke 04 II