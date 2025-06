Neun Spieler verlassen Regionalliga-Aufsteiger

Die SSVg Velbert hat seit einer Woche Planungssicherheit, denn erst am letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein hatte der neue Meister über den Aufstieg in die Regionalliga West Gewissheit. Doch schon zuvor wurden neun Spieler verabschiedet, die den Verein unabhängig von der Spielklasse verlassen haben.

Es geht um die Akteure Cem Ural, Lukas Larsen, Noel Czapelka, Pascal Kubina, Marco De Stefano, Benjamin Hemcke, Yasin-Cemal Kaya, Andri Buzolli und Mohammed Hassouni, die die SSVg Velbert auf ihrer Homepage emotional verabschiedet hat. Während Buzolli mit weit über 30 Scorerpunkten der beste Akteur der Saison war, schoss De Stefano seine Mannschaft überhaupt erst in die Regionalliga. Ihm gelang das goldene 1:0 gegen die Sportfreunde Baumberg.

"Ihr habt unser Trikot mit Stolz getragen, euch in den Dienst der Mannschaft gestellt und den Löwen auf der Brust mit Leidenschaft vertreten. Egal ob als Stammspieler, Impulsgeber, Ruhepol, Offensivkraft oder Führungspersönlichkeit – jeder von euch hat auf seine Weise Spuren hinterlassen. Für euren Einsatz, eure Professionalität und euren Charakter sagen wir: Danke", heißt es vom Klub. "Dass viele von euch mit dem Ziel gehen, neue Herausforderungen zu suchen oder sportlich den nächsten Schritt zu machen, zeigt, wie eng Leistung und Entwicklung bei uns zusammenhängen. Und wenn der Weg Euch in Zukunft an die IMS Arena zurückführt – als Gegner, Zuschauer oder Wegbegleiter – seid ihr bei der SSVg Velbert 02 jederzeit willkommen."

Zugänge und Abgänge der SSVg Velbert