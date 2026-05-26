Neun Spieler verlassen nach guter Saison Borussia Mönchengladbach II

Auch mehrere weitere Abgänge haben eine lange Verbindung zum Verein. Atty wechselte 2014 im Alter von elf Jahren aus der Jugend des 1. FC Mönchengladbach zu Borussia und durchlief anschließend sämtliche Jugendteams. Seit der Saison 2022/23 gehörte der Rechtsverteidiger zur U23, für die er insgesamt 65 Regionalliga-Spiele absolvierte. In der abgelaufenen Saison kam er 23-mal zum Einsatz.

Besonders emotional ist der Abschied von Korb. Der Rechtsverteidiger kam bereits 2006 zu Borussia, durchlief zahlreiche Jugendmannschaften und spielte sich über die U23 bis in die Lizenzmannschaft. Im Mai 2012 feierte er sein Bundesliga-Debüt. Später stand Korb mit der FohlenElf unter anderem dreimal in der UEFA Europa League und zweimal in der UEFA Champions League. Nach Stationen bei Hannover 96 und Holstein Kiel kehrte er im Sommer 2023 nach Mönchengladbach zurück und schloss sich der zweiten Mannschaft an. Insgesamt kommt Korb auf 101 Spiele für die Profis sowie 160 Einsätze für die U23. Beim letzten Saisonspiel gegen den FC Gütersloh führte er die Mannschaft noch einmal als Kapitän auf das Feld, nun beendet er mit 34 Jahren seine Karriere.

Catkaya war sogar seit seinem achten Lebensjahr im Klub. Der Innenverteidiger kam vom SC Kapellen in die Jugendabteilung Borussias und durchlief danach ebenfalls den kompletten FohlenStall. Nach starken Jahren in der U19, aber auch verletzungsbedingt schwierigen Phasen, rückte er zur abgelaufenen Saison in die U23 auf und kam dort einmal zum Einsatz.

Uwakhonye wechselte 2013 vom SC Union Nettetal in die U9 der Fohlen. Der Linksverteidiger bestritt 15 Pflichtspiele für die U17, 42 Pflichtspiele für die U19 und rückte 2023 fest in die U23 auf. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison kam er auf 17 Einsätze, insgesamt sind es 45 Pflichtspiele für Borussias Zweitvertretung.

Stange kam 2024 von Hertha BSC nach Mönchengladbach und entwickelte sich in dieser Saison zum Dauerbrenner. Der gebürtige Rostocker stand in 32 von 34 Ligaspielen auf dem Platz und traf zum Abschluss gegen Gütersloh erstmals für Borussia. Dasbach war mit zehn Jahren aus der Jugend von Viktoria Köln gekommen und durchlief anschließend alle Jugendmannschaften, ehe er im vergangenen Sommer in die U23 aufrückte. In der Regionalliga kam er zehnmal zum Einsatz und bereitete zwei Tore vor.

Wörsdörfer wechselte nach dem Gewinn der deutschen B-Junioren-Meisterschaft mit Borussia Dortmund in den FohlenStall. Für Borussia lief er sowohl in der U19 als auch in der U23 auf. Bei den A-Junioren erzielte er in 13 Spielen acht Tore, im Januar 2026 folgte sein Regionalliga-Debüt. In zehn U23-Einsätzen traf er einmal.

Für viele Spieler endet ein Kapitel

Auch im Tor gibt es Veränderungen. Dimmer, der 2019 beim TSV Kaldenkirchen gescoutet wurde und seit Sommer 2024 zur U23 gehörte, verlässt den Verein. Der Torwart stand auch schon im Spieltagskader der Lizenzmannschaft. Schüchter war im vergangenen Sommer von der SpVg Frechen gekommen, nachdem er zuvor für Viktoria Köln und Fortuna Köln gespielt hatte. Für die U23 stand er in einigen Regionalliga-Spielen im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

„Von den Spielern, die uns nun verlassen, sind einige mehr als die Hälfte ihres Lebens bei Borussia gewesen. Vor allem mit ihnen verbindet man sehr viele Erinnerungen aus der gemeinsamen Zeit“, sagte Sandmöller. „Allen Spielern wünschen wir für ihre sportliche wie persönliche Zukunft alles Gute und danken ihnen für ihren Einsatz für Borussia.“

Für Borussias U23 beginnt damit nach einer insgesamt starken Regionalliga-Saison die nächste Entwicklungsphase. Einige Spieler gehen den nächsten Schritt, andere Talente werden aus der U19 nachrücken. Der Abschied von gleich neun Akteuren zeigt aber auch, wie sehr sich eine zweite Mannschaft von Jahr zu Jahr verändern kann - selbst nach einer sportlich stabilen Spielzeit.